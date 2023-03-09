Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок

09:26 10.03.2023

Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва 10 марта проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР.

Впервые такую должность в КНР получает один человек третий раз подряд.



Как пишет агентство Синьхуа, голосование было тайным, в нем приняли участие 2 952 человека. Си Цзиньпин был переизбран единогласно.



Олег Тимофеев