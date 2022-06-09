 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Освобожденный стараниями Абрамовича британский наемник теперь командует взводом ВСУ в Артемовске
10:05 10.03.2023

Алексей Иванов

Эйден Аслин, помните такого?

Британский наемник-бисексуал родом из города Ньюарк-он-Трент в графстве Ноттингемшир. Убивал русских людей на Донбассе (ранее наемничал в Сирии, убивая сторонников законного асадовского правительства). Получил от "побратимов" кличку Cossack Gundi. В апреле 2022-го пленен в Мариуполе вместе с боевиками нацистского полка "Азов"*; вскоре типа каялся, на камеру просил прощения у жителей Донбасса. 9.06.2022 приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики к смертной казни. А 21.09.2022 освобожден стараниями миллиардера Романа Абрамовича, который радушно приветствовал британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера на борту своего самолета, жал им руки, беседовал с ними о футболе, подарил каждому iPhone, накормил стейками и тирамису и вывез в Эр-Рияд, откуда их доставили в Лондон. "Я хочу от всего сердца поблагодарить господина Абрамовича. Я здесь сегодня из-за него, а не в том ужасном месте", - говорил Эйден журналисту The Sun.

В ноябре, спустя 50 дней после освобождения, Аслин заявил, что хочет вернуться на Украину и работать там военным корреспондентом/видеоблогером. "Очевидно, я не хочу снова попасть в плен, но я чувствую, что есть еще над чем поработать. Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей невесте, что не вернусь в армию. Я не намерен когда-нибудь снова брать в руки оружие. Понимаю, что могу привлекать к себе внимание на Украине, но чувствую, что этот риск оправдан", - трындел он в интервью Daily Mail. Мол, желает "донести до широкой аудитории на Западе свидетельства очевидцев и их страдания". Кстати, вышеупомянутый наемник-снайпер Пиннер к началу декабря тоже вновь оказался в рядах укровояк.

9 марта выяснилось (ах, как неожиданно), что "военный корреспондент" Аслин сейчас командует взводом укропских солдат в Артемовске/Бахмуте. Тварь замечена на видео, появившемся в Сети. На кадрах британец отдает приказы боевикам ВСУ.

То есть олигарх Абрамович спас наемников для того, чтобы они продолжали убивать наших ребят.

Шеф донбасского бюро ВГТРК Андрей Руденко: "Эйден Аслин - английский наемник, которого взяли в Мариуполе, а затем обменяли на Медведчука, сейчас воюет в Бахмуте. И, скорее всего, снимает свои приключения на айфон, подаренный Абрамовичем. Я первый взял у этого ублюдка интервью. Он рассказывал, что просто овечка, но по его наколкам я сразу понял, что этот кусок дерьма воевал и в Сирии, причем был он снайпером. Еще он признался, что изнасиловал молодого украинского морпеха, на вопрос "зачем он это сделал", он ответил "было по приколу". Эта мразь могла бы быть расстреляна в ДНР, но его отпустили и теперь он вновь воюет против нас и опять же в ДНР, только уже в составе России. Смешно, но если он вновь попадет в плен, по законам РФ расстрелять этот кусок дерьма не получится. Но, я думаю, вагнера сделают все правильно, по закону военного времени".

Телеведущий Руслан Осташко: "Напомним, тогда содействовал обмену Абрамович, который кормил освобожденного наемника тирамису и подарил айфон. Интересно, а что будет с этим британцем, если он попадет снова в плен? Вопрос, как говорится, риторический".

Спецкор отдела политики "КП" Дмитрий Стешин: "Как сделать так, чтобы иностранных наемников больше никогда не брали в плен? Очень просто. Это была гениальная специальная операция "Айфон и тирамису"".

* террористическая организация, запрещенная в России

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Andrey
Korobeynikov
Сегодня в 08:10
Уважаемый автор! Снаряд в одну воронку два раза не попадает. И этот "Британец" в плен больше не попадет. Если взвод "британца" в боях, то вероятность летального исхода для него очень высокая или инвалидом станет. Если где-то во втором эшелоне, то поживет еще. Айфон от Абрамовича- это не талисман. Это - "черная метка"! Не усыновил ли его Роман Аркадьевич?

Алекей
Смирнов
Сегодня в 08:15
В то время, когда фунт стерлингов с каждым днем теряет свою ценность, как международной обменной валюты, живые британцы наоборот начинают высоко "конвертироваться" на торговых площадках восточной Европы. А где запахло прибылью – обязательно жди жида. Для него никогда не было важно, что представляет собой "обменный фонд" - бумажная ли это валюта или живой или мертвый человек. Какой же курс теперь объявит абрамович за одного аслина? 10, 20, 30… мертвых русских? И кто, интересно, курирует эту дьявольскую "фондовую биржу" по обе стороны фронта?

Аслан
Магомедов

Источник - завтра
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