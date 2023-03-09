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Заготовленный Западом для Грузии "план Б" срывается, - С.Тарасов
10:39 10.03.2023

9 марта 2023

Продолжается традиционный бег Грузии по замкнутому политическому кругу, а митинги протеста в Тбилиси все больше напоминают внутреннюю борьбу за власть с громким международным шумом.

Правящая партия "Грузинская мечта" отозвала законопроект об иностранных агентах. В заявлении партии говорится, что "принятый законопроект вызвал разногласия в обществе", а "машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения". Несмотря на кажущееся отступление "Грузинской мечты", складывается впечатление, что она использовала споры вокруг этого законопроекта, реализуя свой сценарий и играя на упреждение в предполагаемом многоактовом политическом спектакле.

Многие годы Грузии никак не удается вырваться из заколдованного мелового политического круга и ее продолжает лихорадить. Оппозиция почему-то продолжает верить, что в стране должно произойти "нечто такое", что изменит ситуацию коренным образом. Но все до сих пор развивалось по стандартному сценарию: происходит какое-то событие, вызывающее рост напряженности, далее следуют акции протеста, выпуск пара, затем спад напряженности до следующего инцидента.

Еще недавно все, или почти все, крутилось вокруг находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, что оппозиция связывала с возможностью смены власти. И всегда такие акции тесно сопрягались с активным вовлечением во внутригрузинские процессы западных игроков. Тем не менее правящей партии "Грузинская мечта" удавалось фрагментировать широкий оппозиционный фронт на отдельные течения и направления.

В конце февраля члены грузинского движения "Сила народа" как бы "неожиданно" внесли в парламент Грузии два законопроекта об иноагентах - "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Этими документами агентами иностранного влияния признаются некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование. И именно этот документ одобрил 7 марта грузинский парламент.

Смысл главного сюжета затеянной интриги заключается в поисках ответа на вопрос, почему именно сейчас "Сила народа" решила проявить такую инициативу, хотя о законе об иноагентах в Грузии ведутся дискуссии чуть ли не с лета прошлого года. Тогда несколько финансируемых Западом влиятельных НКО объявили о формировании "временного технического правительства" и предъявили властям ультиматум, угрожая им "мирной революцией" в случае отказа.

Ответ есть.

В грузинских соцсетях появились сообщения, что местные НПО активизировали пропаганду в высших и средних учебных заведениях страны, в правительственных учреждениях и на частных предприятиях с призывами готовиться к выступлениям с требованием отставки правительства. В такой ситуации действия "Грузинской мечты" по проведению через парламент закона об иноагентах носят упреждающий характер. Они застали оппозицию врасплох.

Это стало очевидно после того, как оппозиция вывела в центр Тбилиси с акциями протеста своих сторонников, которые вместо мирного митинга стали окружать парламент, разбирать заградительные щиты и расшатывать ворота во двор здания, а в полицейских полетели "коктейли Молотова" и камни. В ответ были применены водометы и слезоточивый газ.

Как считает МВД Грузии, акция протеста быстро стала "приобретать насильственный характер", и "сотрудники правоохранительных органов получили ранения и травмы". Помимо этого, около 80 человек протестующих были задержаны по обвинениям в "злостном сопротивлении законным требованиям полиции" и хулиганстве.

Это была первая серьезная тактическая ошибка со стороны оппозиции.

Вторая заключается в том, что оппозиция стала продвигать суждения, согласно которым "Грузинская мечта" копировала российский вариант закона. Ранее та же оппозиция объясняла рост влияния Москвы в Грузии деятельностью НПО, которые Россия якобы финансирует. Если все так, считает Тбилиси, то закон об иноагентах позволит выявить это.

И, как говорится, на воре шапка горит. В атаку на "Грузинскую мечту" бросился Запад.

Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала день принятия в первом чтении парламентом Грузии законопроекта об агентах иностранного влияния "черным днем для грузинской демократии", сообщив, что "это подорвет отношения Грузии с ее стратегическими партнерами". Такое негодование разделяет и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая из-за событий на родине прервала визит в США и в резкой форме выступила против закона, "отдаляющего Грузию от Европы".

Зурабишвили пообещала наложить вето на эту инициативу. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга завил, что Вашингтон допускает введение санкций против Грузии в случае, если закон все же будет принят. Отметился и глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, заявивший, что "закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС".

Тбилиси ответил: "А мы отправим его на экспертизу в Венецианскую комиссию, на это уйдет менее трех месяцев, но если что, то примем этот закон уже в американской версии". При этом в "Грузинской мечте" утверждения о прямой связи между принятием закона и предоставлением Грузии статуса кандидата в ЕС считают "политической ‎спекуляцией".

Таким образом, на данный момент заготовленный Западом для Грузии "план Б" срывается.

Но это не значит, что Запад откажется от раскачивания грузинского общества и стремления дестабилизировать ситуацию в этой стране. Впереди возможны разные провокации, даже с сакральной жертвой среди молодежи. Не исключено также, что помимо штурма парламента будет предпринята попытка освободить Саакашвили, который находится в частной клинике.

Но это в теории.

На практике власть в Грузии демонстрирует политическую устойчивость и готовится к отпору в случае продолжения акций протеста. Учитывая тот факт, что небольшое количество протестующих прибегло к неодобряемым в Грузии жестким мерам, правительству нужно продемонстрировать свое "моральное превосходство" над демонстрантами и показать населению, что акты насилия совершают именно митингующие, а не власти.

К тому же, как считают многие грузинские эксперты, консенсус в грузинском обществе таков, что смена власти недемократическим путем осуждается, как и радикальные акции протеста вроде захвата зданий штурмом, погромов и использования бутылок с зажигательной смесью.

В целом же бег Грузии по замкнутому кругу продолжается, а происходящее больше всего напоминает внутреннюю борьбу за власть в стране с громким международным шумом.

9 марта 2023
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678433940


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