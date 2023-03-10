Европа не хочет, по призыву США, обострять отношения с Китаем, - "Politico"

10:53 10.03.2023 Politico

США

10 марта 2023



США предложили Европе торговые льготы за присоединение к борьбе с Китаем, пишет Politico. Но она отнеслась к этому очень неоднозначно. ЕС не хочет терять выгодного партнера и наносить новый удар по своей экономике ради Америки - особенно после ухода от России.

Создаваемые Пекином проблемы будут в центре внимания, когда глава Евросоюза прибудет на этой неделе в Вашингтон с визитом.

Соединенные Штаты пытаются очаровать Европу и уговорить ее на объединение усилий для противостояния Китаю. Но у нее другие приоритеты.



В преддверии встречи президента Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая должна состояться в пятницу в Вашингтоне, американские представители усиленно предостерегают Европу насчет Китая и обещают урегулировать торговые споры.

Что касается предупреждений, то правительство США предоставляет ЕС разведывательную информацию, указывающую на то, что Китай задумался о поставках оружия России для его применения в вооруженном конфликте с Украиной. Европа воспринимает эти данные настороженно, а иногда весьма серьезно. Некоторые лидеры региона, скажем, канцлер Германии Олаф Шольц, жестко предостерегают Китай от недопустимости таких поставок, а другие, включая фон дер Ляйен, намного осторожнее озвучивают американские утверждения.

Что касается обещаний, то официальные лица Соединенных Штатов заверяют европейцев, что их компании получат некие налоговые скидки и субсидии в рамках важного климатического закона, принятого в стране в прошлом году.



Но Европа реагирует на это в лучшем случае неоднозначно. Многие страны колеблются, не желая отказываться от прибыльного китайского рынка. Не последняя среди них Германия, у которой с Китаем прочные торговые связи.

Такие сомнения наглядно продемонстрировали сохраняющиеся между США и европейскими странами разногласия в вопросе о том, как реагировать на усиление экономической и военной мощи Китайской Народной Республики.



"Европейцы уже испытали глубокую экономическую травму из-за разрыва с Россией. Они не могут даже представить себе разрыв с Китаем", - сказала бывшая чиновница из Госдепартамента Хезер Конли (Heather Conley), отвечавшая в администрации Джорджа Буша за европейские и евразийские дела.



Но давление США на Европу усиливается, а разведывательные данные о Поднебесной вызывают нарастающую обеспокоенность. В такой обстановке появляются признаки того, что американская кампания принесет свои плоды. Германия заявила, что заново рассмотрит вопрос об использовании оборудования китайских фирм Huawei и ZTE, а Нидерланды сказали, что заблокируют поставки в КНР современных принтеров для печати микросхем.

Конли отметила, что можно добиться от Европы и большего, но для этого Соединенные Штаты должны по-новому взглянуть на свои политические приоритеты.

"Здесь США придется создавать альтернативу, работая над усилением Европы и наших азиатских союзников", - сказала Конли, президент Германского фонда Маршалла США. По ее словам, для этого нужны законы о технологиях, важнейшие минералы и цепочки поставок, необходим учет потребностей союзников. Но все это напрочь отсутствует в последних американских законах, где упор сделан на внутреннюю промышленность.



Европейские чиновники надеются добиться успеха в заключении соглашения о включении ЕС в американскую программу субсидий для продукции внутреннего производства, которая была разработана в рамках закона о снижении инфляции (IRA). Сейчас стороны разрабатывают специальные льготы и исключения, дающие европейским компаниям такой же доступ к стимулам, который США предлагают партнерам по зоне свободной торговли Канаде и Мексике. Но на этой неделе соглашение в его окончательном виде вряд ли будет подписано, а для возможных корректировок потребуется президентский указ, поскольку Вашингтон не испытывает особого желания отправлять IRA на пересмотр.



ЕС в ответ на это рекламирует идею о создании "клуба" поставщиков важнейшего сырья. Это должна быть группа стран-единомышленниц, которые совместными усилиями будут бороться с китайским господством в данной сфере.

В частности, Европа испытывает дефицит минерального сырья, такого как литий и кобальт. Оно используется буквально повсюду, начиная с автомобильных аккумуляторов и кончая солнечными панелями. Фон дер Ляйен уделила этой идее большое внимание во время своего визита в Канаду, высказав предположение, что Оттава сможет предложить ЕС остро необходимые ресурсы. "Китай производит 98% поставляемых в Европу редкоземельных металлов, - сказала она. - Европе надо уменьшить риски такой зависимости".



Один европейский чиновник подчеркнул, что это общая цель. "Обе стороны нацелились на переход к зеленой энергетике. Обе стороны хотят сдерживать нерыночные экономики", - сказал он, попросив не называть его имя, поскольку он не уполномочен делать публичные заявления.



Американский торговый представитель Кэтрин Тай (Katherine Tai) заявила, что эта цель "в равной степени важна для нас, для ЕС и для всех прочих торговых партнеров США".

Официальные лица Соединенных Штатов отрицают, что Байден увязывает перспективы более дружественной торговой политики страны с действиями Европы против Китая.



"Европа сама принимает свои решения, - сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома. - Существует беспрецедентное совпадение взглядов США и Европы на проблемы, создаваемые Китайской Народной Республикой. Мы будем и дальше координировать свои усилия в этом направлении".

Высокопоставленный чиновник из Госдепартамента подчеркнул, что администрация Байдена с самого начала своей работы пытается добиться от европейцев более жесткого отношения к Китаю, и полагает, что сейчас они гораздо ближе к точке зрения США, чем раньше.



"Мы осознали это не две недели назад, - пояснил он. - Европейцы с нами. Мы работаем над этим совместно, потому что у нас сейчас происходит сближение, какого не было прежде".

Другой американский представитель, тоже пожелавший остаться анонимным, поскольку речь шла о щепетильных дипломатических вопросах, сказал, что администрация не считает это чем-то несерьезным и преходящим. "Если вы относитесь к Пекину серьезно, мы ставим вам высшую оценку".



"В определенной мере мы используем здесь наш подход к вооруженному конфликту на Украине. Мы делимся разведывательной информацией, ведем последовательный диалог и предупреждаем об опасностях чрезмерной зависимости от любых стран, будь это Россия или Китай", - сказал этот представитель.

Все те шаги, которые предпринимает Европа, не вполне соответствуют тому, что хочет сделать администрация Байдена в плане экономической изоляции Китая.



"Они делают ставку на то, что Европа по-настоящему активизирует свои усилия и будет вносить существенный вклад в противостояние с Китаем. Однако руководители крупнейших европейских экономик открыто говорят, что не заинтересованы в разрыве связей с Китаем и, соответственно, в санкциях против него в случае возникновения конфликта, - сказал бывший чиновник министерства обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby), призывающий Вашингтон проводить более агрессивную политику в отношении Пекина. - Так что, если администрация Байдена думает, что ее политика по ЕС дает результаты в свете китайской угрозы, она грубо ошибается".

В феврале на Всемирном экономическом форуме в Давосе фон дер Ляйен говорила, что ЕС хочет "снизить риски" в отношениях с Китаем, но не собирается "отдаляться" от него. Однако первые признаки ужесточения европейской политики в отношении КНР уже появились. Чиновники из ЕС в последнее время сигнализируют, что блок готов к введению антикитайских санкций, если Пекин перейдет красную линию и станет поставлять оружие Москве.



Американские дипломаты, работающие в Европе от Лондона до Вены и Берлина, делятся со своими европейскими коллегами информацией про Китай, пытаясь убедить их, что Пекин задумался о поставках вооружений, и побудить их к выработке более жестких экономических и политических позиций по этой стране.



Новая разведывательная информация, которую в прошлом месяце сообщили американскому руководству, указывает на то, что Китай рассматривает вопрос о поставках России беспилотников, боеприпасов и стрелкового оружия, дабы помочь ей в ведении боевых действий на Украине. [...]



Вполне возможно, что американское руководство в разной степени делится разведсведениями с различными странами и ведомствами. Такая страна, как Британия, будучи членом разведывательного альянса "Пять глаз", наверняка получает больше информации, чем другие государства, не входящие в него.



Когда издание Politico спросило одного европейского дипломата, подкрепляют ли США доказательствами свои утверждения о намерении КНР поставлять оружие России, он ответил утвердительно. Дипломат из США заявил, что европейское руководство обеспокоено, потому что серьезно относится к разведывательной информации из Америки, особенно в связи с тем, что Вашингтон верно предупредил его о готовящемся полномасштабном российском наступлении на Украине.

Фон дер Ляйен вызвала определенное замешательство и недоумение, когда сказала, что США пока "не предоставили доказательств" китайских намерений.



Но пресс-секретарь фон дер Ляйен подчеркнул, что она вела речь об органе, который возглавляет, то есть о Еврокомиссии. Это не исключает, что Соединенные Штаты могли поделиться своими разведданными с отдельными странами-членами ЕС.

На той же совместной воскресной пресс-конференции с фон дер Ляйен Шольц объявил, что Китай выступил с заверениями о том, что не станет поставлять оружие России.



Во время бесед с европейскими коллегами американские представители говорили о возможном введении дополнительных санкций против китайских организаций и фирм, которые уже нарушают ограничения США, направленные против России. Об этом рассказал высокопоставленный американский руководитель, знакомый с сутью этого вопроса.



Если Пекин решит поставлять оружие поражающего действия Москве, которую Европа считает своим главным геополитическим врагом, вполне возможно, что ЕС отреагирует на это весьма агрессивно, сказал Макс Бергманн (Max Bergmann), ранее работавший в Госдепартаменте, а сейчас - в Центре стратегических и международных исследований.



"На самом деле, речь не о Китае и не о европейцах. Речь о России, - заявил он. - Не думаю, что Соединенным Штатам придется прилагать большие усилия, дабы убедить Европу в необходимости ответных действий".



Авторы: Сьюзан Линч (Suzanne Lynch), Нахаль Туси (Nahal Toosi), Барбара Моэнс (Barbara Moens), Эрин Банко (Erin Banco). Свой материал для статьи предоставил Даг Палмер (Doug Palmer). Источник - ИноСМИ

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