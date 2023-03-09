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За длинным баксом: как дефицит долларов разрушает мировую экономику
10:57 10.03.2023

Рост ставки ФРС останавливает промышленность и разоряет бизнес в десятках стран

Дмитрий Мигунов

Десятки стран мира в последние месяцы столкнулись с проблемой дефицита долларов США. Повышение ставки ФРС и общее ужесточение финансовой политики в Америке привели к массовому оттоку капитала с развивающихся рынков, и в некоторых государствах долларов просто перестало хватать. Следствием стала приостановка работы целых отраслей промышленности, вполне рентабельных и успешных. В числе главных пострадавших - наиболее бедные страны мира. О том, как долларовая гегемония в международной торговле навредила государствам Азии и Африки, - в материале "Известий".

За валютой - к соседям

В банках Кении долларов перестало хватать с середины прошлого года. Стремясь защитить свои валютные резервы, Центробанк страны принял решение ограничить выдачу американской валюты на руки как населению, так и бизнесу. Ежедневный лимит предоставления долларов сейчас может составлять $5 тыс., причем речь идет о достаточно крупных компаниях или предпринимателях с миллионными оборотами.

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Последние вынуждены искать доллары хоть где-то. Они жалуются, что на запросы о продаже валюты откликается в лучшем случае половина банков, куда обращаются коммерсанты. При этом, для того чтобы приобрести $20 тыс., нужно обладать немалой удачей. И это далеко не по официальному курсу ЦБ: при соотношении в 127 шиллингов за доллар у регулятора покупки в конце февраля производились за 137 шиллингов. Дошло до того, что местные компании сами стали трейдерами, реализуя валюту тем своим собратьям, которым она нужна здесь и сейчас. Часть этих сделок вообще незаконна и "доламывает" и без того кризисный межбанковский валютный рынок.

Более того, динамичный кенийский частный сектор вынужден обращаться за долларами в сопредельные страны, например в Танзанию, где потребность в валюте чуть ниже. Промышленники и предприниматели на все лады ругают Центробанк из-за того, что он отказывается насыщать рынок долларами. В условиях острой необходимости в сырье, которое можно купить только за американскую валюту, национальный производственный сектор теряет конкурентоспособность, говорят они. Но ЦБ тоже можно понять: объем международных резервов составляет около $6,6 млрд, что является худшим показателем за десять лет. Этих денег хватит на оплату только трех с небольшим месяцев импорта (нормой по международным стандартам является полгода). Из-за слабой резервной позиции ЦБ был вынужден на протяжении 22 месяцев подряд ослаблять шиллинг, который за это время девальвировался более чем на 20%.

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Нет долларов - нет лекарств

В Пакистане, экономика которого в последние 20–30 лет, в принципе, не могла похвастать стабильностью, дефицит долларов резко обостряет все имеющиеся проблемы. Потери несут все сектора экономики. В частности, из-за него "завис" важнейший национальный проект по расширению мощностей нефтеперерабатывающих заводов, который необходим для избавления зависимости Пакистана от иностранного бензина и дизеля. В частности, завод Pakistan Refinery Limited, расположенный в Карачи, приостановил свое расширение вдвое (до 100 тыс. баррелей в сутки) из-за того, что не смог найти $25 млн для очередного транша британскому подрядчику.

В остром кризисе находится фармацевтическая индустрия страны, одна из ключевых отраслей национальной промышленности. Производство лекарств в последние несколько месяцев рухнуло более чем на 20%. Фармацевтам нужен импорт сырья и материалов, в результате чего им в отсутствие валюты приходится обращаться в банки за такими документами, как "кредитные письма", которые являются своего рода гарантиями будущего платежа. Однако кредитные организации удовлетворяют только половину таких запросов. Одновременно нехватка долларов привела к тому, что в портах страны или поблизости от них скопилось множество судов с оборудованием и сырьем для производства медикаментов, которые от недостатка валюты не могут даже разгрузиться.

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В свою очередь, компания экспресс-доставки DHL временно ограничила работу в Пакистане из-за отсутствия долларов внутри страны, а также из-за ограничений на перечисление американской валюты за рубеж. Местных альтернатив DHL нет, что нанесло тяжелый удар по соответствующему рынку.

Власти Пакистана рассчитывают, что государству поможет МВФ, который должен перечислить очередной транш в размере $1,1 млрд в рамках программы помощи размером более $6 млрд. Эти деньги будут очень кстати, учитывая, что в этом году Пакистан должен заплатить по внешним кредитам $7 млрд, из которых $2 млрд - по китайскому кредиту в марте. Однако долгосрочно проблемы не решит, и если дела будут идти так, как сейчас, ситуация только усугубится.

Нефть не вывозит

Нехватка долларов в Нигерии заставила местный Центробанк приостановить платежи местным коммерческим банкам, разместившим около $10 млрд на счетах регулятора. Еще до этого, в ноябре, возникла проблема с перелетами в страну из-за того, что ЦБ придержал около полумиллиарда долларов, принадлежащих международным авиаперевозчикам. Сказывается резкое сокращение валютных резервов: на конец года их осталось всего $36,6 млрд, что почти вдвое меньше, чем 15 лет назад.

Основные причины валютного кризиса - сокращение выручки от продажи нефти, вызванное саботажем и политическими проблемами с нефтедобывающими провинциями. Затруднения происходят на фоне высоких цен на нефть, что, впрочем, в истории Нигерии уже случалось. Дополнительно ситуация усугубилась из-за решения провести редизайн национальной валюты, найры, а также шире использовать безналичный расчет, которому нигерийцы не слишком доверяют.

Это далеко не полный список стран, где возникли проблемы из-за недостатка долларов. Серьезные сложности возникли на Шри-Ланке, в Бангладеш, Малави и множестве других государств - прежде всего Азии и Африки. Из-за долларовой проблемы произошел обвал валют Ганы, Египта и Замбии. У каждой из них есть свои дополнительные обстоятельства, резко обострившие кризис. Однако есть и общая первопричина: повышение ставок ФРС, которые привели к резкому подорожанию доллара и оттоку капитала, а значит, и валюты, с развивающихся рынков. Особенно тяжело пришлось странам, чьи рынки сложно даже назвать в полной мере "развивающимися", скорее, они формирующиеся.

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К росту доллара добавилось и подорожание основных сырьевых ресурсов, которое было связано с множеством факторов, но ударило в основном опять же по наиболее бедным странам. Надежды стран Азии и Африки сейчас связаны с помощью МВФ, но даже при благоприятном развитии событий она может решить проблемы лишь временно, увеличив при этом долгосрочное долговое бремя. Еще одна альтернатива - глубокая девальвация, но она неизбежно приведет к падению уровня жизни в странах, которые и так не могут похвастать его высоким уровням. Не говоря уж о рисках, связанных с ростом социальной напряженности.

Нынешний вал проблем в первую очередь вызван тем фактом, что более двух третей мировой торговли ведется в долларах и тем самым даже государства, напрямую с США не торгующие (по крайней мере, в каких-то крупных объемах), становятся заложниками монетарной политики Федеральной резервной системы. Мир привык жить в условиях очень дешевого долларового фондирования, так что первое за полтора десятилетия ужесточение режима ставок ФРС привело к серии масштабных международных шоков. Между тем в ситуации, когда доллар бы не являлся безальтернативной мировой резервной валютой, а расчеты велись в разных денежных единицах, острота проблемы оказалась бы намного ниже. Потребность в диверсификации валютных потоков сейчас является более сильной, чем когда-либо за последние 70 лет.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678435020


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