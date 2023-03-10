 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Верхний Ларс. Бег креаклов. По кругу.., - Г.Симаков
11:00 10.03.2023

ГЕННАДИЙ СИМАКОВ | 10.03.2023 |
Бег не по Булгакову
Это такой сегодняшний феномен – люди, бегущие просто так...

…"Янычар! Янычар!! Артурка пивом напоил Янычара!!!"

Не дает мне покоя последнее время этот самый Янычар – серый в яблоках таракан, фаворит, который в самый ответственный момент упал кверху лапками и не дал генералу Чарноте отыграть свои газыри.

Конечно, грех сравнивать боевого генерала гражданской войны, пусть и белого, с нынешними перебежчиками, поэтому и приходит в голову Янычар. Точнее, его многочисленные собратья. Которых мы сами взрастили на либеральных помойках, не дав себе труда извести, а потом с брезгливостью наблюдали столпотворенье на Верхнем Ларсе. И если первая волна была вынуждена покинуть страну, резонно опасаясь за свои жизни, но при этом продолжая любить Россию до гробовой доски, то пятая бежит просто так. На всякий случай. Она не умеет любить никого и ничего, кроме себя. Тем более ту страну, которая из злорадного любопытства дала им приют: мол, бегут не какие-нибудь низы общества, а его золотой запас, креативные креаклы, набитые кейсами до ушей. Сколько пользы они принесут нашим маленьким, но гордым странам, тридцать лет назад успешно освободившимся от проклятого (весьма сытого и богатого, надо сказать) колониального прошлого и мечтающих попасть в светлую демократическую кабалу.

Возможно, креаклы с кейсами и принесли бы некую пользу, раз своих мозгов маловато, но не учли гостеприимные хозяева духовную слабость этих современных тараканов. Они бегут не от режима – режим их и не трогает, и не волнует. Они бегут не из принципа – с таким понятием они не знакомы. Они просто спасают свои креативные души от любого возможного сквозняка. Подуло в России – толпа Янычаров, вообще серых и совершенно в яблоках, шурша лапками потекла на Верхний Ларс. Когда заокеанская шпана и в Грузии раздула по своему обыкновению огонь, креаклы, даже не поблагодарив за хлеб-соль, за тряпки в шашлычных и метлы на рынках, рванули обратно. Озаботится Туркменбаши чистотой своего народа, они и оттуда побегут. Куда? Да куда-нибудь. Точнее, обратно в ненавидимую ими Россию.

Это такой сегодняшний феномен – люди, бегущие просто так. Конечно, все они призывного возраста и теоретически попадали под мобилизацию – теоретически, потому что откуда у них, тепличных растений, боевой опыт? А забривать таких насильно и тратить время на их учебу, боевое слаживание и выплаты им – дело неблагодарное.

Тем более что они сбежали. Вопрос в другом: что с такими Янычарами делать в дальнейшем? Нужна ли нашей стране прослойка, готовая продать ее при малейшей опасности, я уж не говорю о серьезных вещах, например военном положении?

Возможно, они действительно талантливы… то есть креативны, но что с того? Пустить их обратно, дать заработать в преданной ими однажды стране, чтобы они предали ее еще раз? Не знаю. Артистов, которые сознательно встали на сторону нашего врага, а Украина в сегодняшнем ее виде является как раз самым откровенным, принципиальным и озлобленным врагом, накажет зритель.

Писателей, надеюсь, рано или поздно накажут те, кому положено это делать, - издатели, которым государство мягко намекнет на непозволительность книг некоторых авторов во время СВО и после нее. Конечно, Россия – страна отходчивая и, если они покаются (а они покаются, деньги не пахнут, предательство тем более), простим ли мы их? Нам придется прощать после победы братьев-украинцев с хорошенько промытыми мозгами, придется обрабатывать их самим, придется прощать тех, кто приходит к нам и сдается добровольно, тех, кто ошибался и готов честным трудом искупить свою вину. Но что делать с теми, кто продолжает бегать через границу, – с этими серыми в яблоках Янычарами? Брать пинцетом и сажать в коробочки? Наверное…

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678435200


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