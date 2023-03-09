Российские "Кинжалы" уничтожили "теневой Генштаб" НАТО на Украине? - СП

11:41 10.03.2023

Удар возмездия: "Кинжалы" уничтожили "теневой Генштаб" НАТО на Украине?

По непроверенным данным, погибли американские офицеры, которые в незалежной управляли ВСУ

Александр Ситников

Главком ВСУ Залужный по горячим следам озвучил данные по ночному (с 8 на 9 марта) удару. По его словам, по украинским объектам российской стороной была выпущена 81 ракета, в том числе Х-47 "Кинжал", X-22, Х-101/Х-555, а также 8 БПЛА "Герань". Он также похвастался, что якобы самостийные зенитчики 34 сбили, а 8 "в результате организованного противодействия не достигли своих целей".



Укро-правдорубы Залужному не верят. Они считают, что самостийная ПВО смогла записать на свой счет только ракеты-"обманки" и "Герани". По понятным причинам, подробности ни Залужный, ни Зеленский сообщать не будут. Но, судя по настроениям в укрнете, на Банковой царит самое настоящее уныние.



Позже выступил спикер Повітряних Сил України Игнат. Он, в частности, сказал: "Такое было впервые - ночью по Украине было выпущено 6 ракет "Кинжал".



"Кинжалы" намного опаснее, чем другие русские ракеты. Они способны лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука и могут маневрировать в полете. Системам ПВО фактически невозможно сбить "Кинжал", поскольку ракета поднимается вверх на 20 км, а затем пикирует с огромной скоростью на цель", - пояснил Игнат и добавил, что на его памяти "такого опасного прилета еще не было".



Зеленский вынужден был признать: "Тяжелая ночь". Зрители отметили, что укро-президент выглядел, как побитая собака, а в его речи не было слов о перехватах.



Как рассказали источники, вхожие в политическое закулисье бандерштата, удар пришелся по бункерным центрам управления и планирования, а также по ПВО/РЛС. Инсайдеры сообщили о больших потерях среди офицерского состава, в том числе американского. Похоже, сильно досталось "теневому Генштабу" прокси-НАТО.



По слухам, которые гуляют в укрнете, 9 марта американское посольство в Киеве посетила большая делегация укро-Генштаба. Похоже, что состоялась передача списков звездно-полосатых "двухсотых".



Кроме того, стало известно о попаданиях по ЗРК Iris-r и Nasams, который отработали по ракетам-пустышкам и были уничтожены летящими следом "Иксами".



Что показательно: те украинские интернет-ресурсы, которые об этом сообщили, были заблокированы самостийной Минцифрой. Под раздачу сразу же попало аж 25 паблика, что косвенно свидетельствует об истерике в киевской хунте.



"Исходя из массового применения ракет „Кинжал", можно предположить, что Россия наладила массовое производство данных ракет и у них нет проблем с комплектующими", - пришел к выводу укро-блогер @legitimniy.



Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко вынужден был признать, что ракетный удар повредил по меньшей мере три теплоэлектростанции. Надо полагать, он соврал в меньшую сторону.



Еще один известный в неньке блогер призвал официальные данные об ущербе умножить на три. По его сведениям, "громко" было в 12 регионах и везде с серьезными разрушениями. До сих пор продолжается сильный пожар на ТЭЦ-5 в Киеве. Прилет пришелся по турбинному залу, поэтому о быстром восстановлении генерации речь не идет.



Паблик "Харьков" рассказал о не менее пятнадцати взрывах и ударах по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Повреждены ли они, пока неизвестно, но местные жители написали об отключениях электро- и водоснабжения. Отдельно озвучивается предположение, что уничтожены тайные казармы ВСУшников, поскольку СБУ начала "фильтрационные" мероприятия.



"В Запорожской области сразу 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры", - сообщила газета "Українська правда" со ссылкой на официальных лиц областной администрации.



Жители Павлоградского, Криворожского и Днепропетровского районов экс-Днепропетровска уверены, что "Подстанция „Южная" - все! Уничтожена", хотя ее прикрывали ЗРК иностранного производства. "Громко" было на Криворожской ТЭС, но территория оцеплена, поэтому информации предельно мало. Обычно такие меры "секретности" соотносятся с уровнем ущерба. Чем он больше, тем скрытнее укро-власть.



В Волынской области громадяне слышали сильнейшие взрывы в Луцке и Киверцах. Удар был столь мощный, что в ряде домов посыпался потолок. По предварительным данным, пострадали подстанция "Луцк-Северная" и военный аэродром.



"Одесский фраер" известил об очередном уничтожении энергетических объектов в регионе. Скорее всего, разбита в хлам подстанция "Аджалык". В Одессе уже опубликованы новые, более жесткие графики стабилизационных отключений местных электросетей от ДТЭК. Впрочем, прежние не соблюдались.



Таким образом, ВС РФ продолжили "выключать" рубильник Украине, причем с использованием более мощных ракет "Кинжал". Для бандеровцев и их звездно-полосатых кукловодов наконец-то стало доходить, что в неньке уже нет места, где можно было бы спрятаться. Если, к примеру, в Кремле сочтут, что Зеленского пора "задвухсотить", то так и будет.