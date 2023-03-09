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Национальная трагедия в Греции ставит все с ног на голову - массовые беспорядки после жуткой ж.д. катастрофы
11:46 10.03.2023

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 09.03.2023 |
"Вагоны мчавшегося поезда сминались, как бумага"
Национальная трагедия в Греции ставит все с ног на голову

Вторую неделю в Греции не стихают протесты. Страну лихорадит после трагической катастрофы на железной дороге, самой крупной в истории государства. 8 марта состоялась всеобщая забастовка, повсюду кипят митинги и демонстрации, ответственность за трагедию люди возлагают на правительство… В Афинах произошли столкновения, полицейские применили слезоточивый газ, несколько полицейских ранены…

В ночь на 1 марта в местечке Темпи близ города Лариса столкнулись два поезда, которые на большой скорости мчались навстречу друг другу по одной колее. В результате страшного удара погибли 57 человек, 48 человек госпитализированы, многие в тяжелом состоянии. Однако окончательные цифры погибших будут страшнее, поскольку еще 56 пассажиров "пропали без вести" (?). Предполагают, они сгорели в пламени, которое охватило вагоны.

Большинство погибших – студенты, возвращавшиеся домой после трехдневных каникул. "Это был студенческий поезд, полный ребят в возрасте 20 лет, – говорит Костас Баргиотас, старший врач в местной больнице. – Это был настоящий шок, вагоны мчавшегося поезда сминались, как бумага".

Для греков семья – святое, и гибель молодых людей взорвала страну. В 1973 году, после того как "черные полковники" бросили против восставших студентов Политехнического университета в Афинах танки и были жертвы, режим был вскоре сметен волной народного гнева…

Сразу после трагедии начальник вокзала в Ларисе был арестован, ушел в отставку министр транспорта Костас Караманлис, по всей стране железнодорожное движение было приостановлено. Однако попытка премьер-министр Кириакоса Мицотакиса объяснить трагедию… "человеческой ошибкой" усилило возмущение. На заседании кабинета 9 марта Мицотакис был вынужден объявить, что "берет вину на себя".

Агентство Bloomberg опубликовало статью, утверждающую, что греческие железные дороги – "самая опасная железнодорожная сеть во всей Европе".

"Греческое правительство должно было установить систему безопасности почти три года назад, чтобы предотвратить лобовое столкновение поездов… Железнодорожная система Греции неизменно входит в число самых опасных на континенте, несмотря на то что за последнее десятилетие она получила от Европейского союза 700 миллионов долларов на модернизацию", – пишет The New York Times.

В следующем месяце в Греции – парламентские выборы. Как пишет Athens News, "национальная трагедия, которую переживает страна, ставит все с ног на голову". Советники премьер-министра вносят предложения о возможной отсрочке выборов. 9 апреля, день закрытия избирательных участков, совпадет с 40-м днем катастрофы в Темпи. У православных греков сороковины – день сугубого поминовения успопших, и выборы в этот день могут принеси самый неожиданный результат.

Ситуацией озабочены и в Вашингтоне. Правительство Мицотакиса американцев устраивает. Оно заключило с Соединенными Штатами договор о сотрудничестве в области обороны, позволило открыть новые военные базы, а порт Александруполис превращен в перевалочную базу доставки вооружений в Южную Европу и на Украину.

Греческий портал Pronewsобратил внимание на неожиданное появление на публике 7 марта бывшего премьер-министра Антониса Самараса в компании с послом США в Афинах Джорджем Цунисом, что, как считает издание, "многое говорит о политическом будущем страны". Athens News указывает, что "американцы ищут замену Мицотакису".

Самарас – опытный политик, он тоже член правящей партии "Новая демократия", и за катастрофу в Темпи он не в ответе; в свою бытность премьером в сентябре 2014 года Самарас подписал контракт об обеспечении безопасности железных дорог, но последующие правительства его не выполнили.

Американцы суетятся. Возможное поражение на выборах "Новой демократии" может привести к власти партию СИРИЗА Алексиса Ципраса. Учитывая предыдущее правление Ципраса, трудно сказать, чем греческие "левые", если они придут к власти, будут отличаться от "правых", но сейчас Ципрас заявляет, что в результате украинского кризиса США не потеряли ничего, а главным проигравшим стала Европа.Он призывает также оценить, не ведут ли санкции против России "к тому, что мы [Греция] стреляем себе в ногу".

А что оценивать? Пока главу правительства Греции будут определять в Вашингтоне, грекам не избежать судьбы стреляющих себе в ногу.

Источник - фонд стратегической культуры
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