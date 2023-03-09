Референдум по новой Конституции Узбекистана назначен на 30 апреля

13:22 10.03.2023

В Узбекистане определили дату проведения референдума по новой Конституции



Референдум по новой Конституции Узбекистана назначен на 30 апреля. Такое решение приняли 10 марта депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.



Ожидается, что постановление по дате референдума Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит 14 марта. В случае одобрения документа он будет опубликован.



Напомним, поправки планируется внести в 65% статей Конституции. В нее добавят 27 новых статей, увеличив тем самым их число со 128 до 155. Количество норм доведут с 275 до 434.



В новой Конституции планируется изменить принцип "государство - общество - человек" на "человек - общество - государство", то есть "поставить интересы человека превыше всего". Узбекистан планируется объявить социальным государством, утроив нормы социальных обязательств государства.



Законопроект о поправках будет отдельно рассмотрен Конституционным судом, который даст свое заключение. Закон вступит в силу после того, как Центризбирком объявит результаты референдума.