Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений

14:35 10.03.2023

СМИ: Иран и Саудовская Аравия решили открыть посольства в течение двух месяцев

10 марта 2023, Вера Басилая

Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений между двумя странами, они планируют открыть посольства в течение двух месяцев, сообщило агентство "Тасним".



Агентство пишет, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине, где приняли трехстороннее заявление, передает ТАСС.



Уточняется, что страны договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства в течение максимум двух месяцев.



Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как Эр-Рияд казнил 47 человек. Среди казненных были один из лидеров ячейки "Аль-Каида*" (запрещена в России) в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани и шиитский проповедник ан-Нимр.



В Тегеране после этого разгромили саудовское посольство. Но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия.