Индия в угаре шовинизма

18:00 10.03.2023 Использовать национализм для решения задач имущих классов. К знакомой по истории XX века схеме сегодня прибегает Индия. Укрепляя союз с США, внутри страны ее правящий режим усиливает неолиберальный курс и репрессии.



Буржуазный резон



Несомненным успехом капитала в последние десятилетия стало не только разрушение СССР, но и замещение классового сознания национализмом и "цивилизационным подходом". Игнорируя различия между классами, эта теория абсолютизирует национальную специфику, наделяет государство "общенародными" свойствами. Для правящих сил сложно придумать что-то удобнее. Становясь "выразителем национальных интересов", они могут представить любое недовольство как "антипатриотический акт" и помощь врагу.



Подобные конструкции искажают и внутреннюю политику, и международные отношения. Если западным обывателям навязывается убеждение, что власти ведут борьбу за их будущее с "авторитарными монстрами", то в России гражданам рассказывают, что все больше стран противостоят Западу, бескорыстно поддерживают Москву и строят справедливый многополярный мир. В их числе называют Индию.



Реальность же такова, что эти государства являются буржуазными и все их действия подчинены выгоде крупного капитала, а не абстрактным "национальным интересам". Если они в чем-то не согласны с США и сотрудничают с Россией, это не "искренний порыв", а вполне приземленный торг. Так, отказ Индии присоединяться к нефтяному эмбарго принес ее капиталистам колоссальные прибыли. Покупая у России сырье с огромной скидкой (47 долл. за баррель вместо 82 долл.), они на 70 процентов - до 160 млрд долл. за год - нарастили экспорт нефтепродуктов. Главное его направление - Европа. Очевидно, что всплеск двусторонней торговли является ситуационным: впятеро увеличив импорт из России за счет нефти, Индия из-за санкций вдвое сократила экспорт. Не торопятся в Нью-Дели переходить во взаимных расчетах на рубли и рупии.



Запад закрывает на эту фронду глаза, поскольку по другим важным вопросам Индия действует с ним заодно. В ходе визита советника премьер-министра по национальной безо-пасности Аджита Довала в США стороны объявили о запуске "Инициативы по критически важным и новым технологиям", предусматривающей расширение сотрудничества по двум направлениям. Во-первых, в военно-промышленной сфере. Американская корпорация "Дженерал Электрик" уже подала заявку на производство в Индии двигателей для военных самолетов. Объявлено о совместном производстве гаубицы M777ER. Определенный опыт у двух стран уже есть. Например, по договору с компанией "Боинг" в Индии производятся компоненты для боевых вертолетов "Чинук" и "Апач". Другая военно-промышленная корпорация - "Локхид Мартин" - выпускает здесь узлы для самолетов C-130J и вертолетов S-92.



Во-вторых, Вашингтон и Нью-Дели намерены развивать высокотехнологичные производства, в первую очередь выпуск полупроводников. Для этого заключено соглашение между компанией Digital India Corporation и Ассоциацией полупроводниковой промышленности США. Шаги имеют четкую антикитайскую направленность. Американский коллега Довала Джейк Салливан с удовлетворением отметил, что "серьезные вызовы со стороны Китая как следует повлияли на ход мыслей в Нью-Дели".



Индийские власти предпочитают не замечать снисходительного характера подобных высказываний и играют навязываемую им роль. Целый месяц продолжались совместные учения американских и индийских войск в штате Тамилнад. Состоялись первые в истории индийско-японские маневры военно-воздушных сил, дополнившие регулярно проходящие сухопутные и морские учения. Это закрепило отношения внутри Четырехстороннего диалога по безопасности ("четверки") - альянса в составе США, Австралии, Индии и Японии. Со всеми партнерами у Нью-Дели есть соглашения о взаимном доступе в оборонной сфере.



Для укрепления южного фланга антикитайского фронта Вашингтон поощряет наращивание оборонного потенциала союзницы. В бюджете на 2023/24 финансовый год расходы Индии на оборону увеличены до 73 млрд долл., особое внимание уделено оснащению ВМС и ВВС. На выставке "Аэро Индия 2023" американская делегация была самой многочисленной. Гости не только привезли с собой истребители F-35, F-16, F/A-18 Super Hornet и бомбардировщики B-1B, но и провели демонстрационные полеты. Россия ограничилась стендом с миниатюрными моделями.



"Сотрудничество в небе" этим не ограничилось. США и Индия заключили контракт на поставку 220 гражданских "Боингов" общей стоимостью 34 млрд долл. В американском госдепартаменте объявили, что сделка обеспечит работой более миллиона человек и "углубит и без того тесные отношения с Индией, основанные на общих интересах".



Под интересами подразумевается Китай. США открыто вмешиваются в отношения двух азиатских государств. В конгресс поступил двухпартийный законопроект, признающий "линию Макмагона" государственной границей, а штат Аруначал-Прадеш - неотъемлемой частью Индии. Речь идет о районе на юге Тибета, который в начале прошлого века был присоединен к британской Индии. Китай не признал этот шаг, что породило серию конфликтов. Своим вмешательством США подрывают возможность компромисса. Вдобавок законопроект требует от администрации Байдена поддержки "стратегического партнера" перед лицом "китайской агрессии". Индийские власти охотно вторят лукавым благодетелям. Глава МИД Субраманьям Джайшанкар назвал "обязанностью государства" не позволить Пекину изменить линию границы и сообщил, что там развернуто столько индийских войск, "сколько никогда не было".



Атака на трудящихся



Образ врага отвлекает внимание от ситуации внутри страны. Правительству Нарендры Моди такая ширма нужна как воздух. Его обещания принести Индии процветание сбылись для небольшой кучки богачей. За три последних года число долларовых миллиардеров выросло со 102 до 166, их суммарное состояние увеличилось на 130 процентов. По данным международной организации "Оксфам", два десятка местных нуворишей богаче 700 млн соотечественников, а половина населения владеет всего тремя процентами национального богатства. Коэффициент Джини, показывающий степень неравенства, за последние восемь лет вырос с 33 до 45. Ухудшается положение Индии в глобальном индексе голода. С 94-го места в 2020 году она откатилась на 101-е в 2021-м и на 107-е в прошлом. От острого недоедания страдает каждый шестой житель, истощен каждый пятый ребенок.



Реакция властей на это весьма специфична. В индийском офисе "Оксфам" прошли обыски, на публикацию доклада о голоде в правительстве заявили, что повышенные показатели истощения и смертности связаны не с недоеданием, а с… генетикой, окружающей средой и культурными особенностями.



Новый бюджет только усугубит положение. Как отмечают в Компартии Индии (марксистской) - КПИ(м), в условиях глобальных потрясений единственный выход - повышение покупательной способности трудящихся за счет создания рабочих мест и стимулирования внутреннего спроса. Вместо этого в проекте бюджета сокращены субсидии крестьянам, помощь бедным семьям, расходы на программу занятости в сельской местности.



Усиливается фискальное бремя малоимущих. Доля бьющих по их интересам косвенных налогов, например НДС на продукты питания, в общих сборах выросла при нынешнем режиме с 45 до 59 процентов. В то же время власти снижают подоходные и корпоративные налоги, отказываются вводить налоги на прирост капитала и наследство. В итоге бедная семья отдает в виде налогов 9 процентов своего дохода, а богатая - 0,35.



На новый виток выходит приватизация, за счет которой планируется выручить более 6 млрд долл. В частные руки будут переданы крупнейшие сталелитейные заводы NMDC Steel Ltd и Vizag Steel, судоходная компания Shipping Corporation, оператор железнодорожных грузовых перевозок CONCOR, банк IDBI. Под управление бизнеса передаются десятки крупных аэропортов.



На встрече крупнейших профсоюзов Индии политика власти была названа "беспрецедентной - со времен обретения независимости - атакой, которая затронула все сферы, будь то промышленность, соцобеспечение или образование". Призвав прекратить неолиберальные реформы, профсоюзы пригрозили всеобщей забастовкой. То, что этот курс может остановить только массовая мобилизация, подтверждается скандалом вокруг Гаутама Адани. Выстроив бизнес-империю, объединившую активы в энергетике, добыче полезных ископаемых, транспортной сфере, СМИ, этот олигарх превратился в богатейшего человека Азии, но был уличен в отмывании денег.



Впрочем, не только это обеспечило ему успех. Сблизившись с Моди еще в 1990-е годы, Адани стал "кошельком" "Бхаратия джаната парти" (БДП), а после прихода последней к власти их симбиоз расцвел пышным цветом. Компании олигарха не просто получали выгодные госконтракты и платили копейки за аренду земли: власть переписывала в их пользу законы. Так было с экологическими нормами и мерами антимонопольного регулирования.



Пучина ненависти



Вскрывшиеся аферы поколебали репутацию правительства. По стране прокатились протесты, в парламенте создана комиссия по расследованию махинаций. В этих условиях власти обратились к репрессиям, закрывая СМИ и арестовывая оппозиционных политиков за "клевету", а также к разжиганию ненависти. Понимая, что одного Китая мало, правые провоцируют религиозную вражду. Пример подает сам Моди. Выступая перед многотысячной аудиторией, он вспомнил о сыновьях одного местного правителя, триста лет назад убитых за отказ принимать ислам. Далее премьер обрушился на династию Великих Моголов (XVI-XIX вв.). Она, заявил Моди, насаждала мусульманский фундаментализм, с которым боролись "наши герои и древняя система ценностей". Несмотря на эту отвагу, остатки "рабского менталитета" и "фальсифицированная история" не искоренены до сих пор.



После этого власти объявили о намерении полностью переосмыслить "период порабощения". "Молодежь должна знать славное прошлое Индии, которая культурно доминировала над Китаем и другими странами более 2 тысяч лет подряд", - объявил министр обороны Раджнат Сингх.



На местах это привело к призывам избавиться от "чуждых" топонимов, угрозам сноса мечетей, нападениям на приверженцев других религий. В штате Чхаттисгарх прошли погромы христианского населения. Члены ультраправых движений разрушают дома, оскверняют храмы, уничтожают посевы.



Идеологическую основу фанатизма закладывает ультраправое движение "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС). Один из его лидеров Даттатрея Хосабале заявил, что "все живущие в Индии - это индуисты и у них одинаковая ДНК". Цель страны, добавил он, - возглавить мир и стать "вишва гуру" ("наставником мироздания"). Другой руководитель РСС Мохан Бхагват призвал одержать окончательную победу в войне с "чужеземными агрессорами и заговорами", которую "индуистское общество ведет уже тысячу лет". Для этого в каждой семье должны пробудиться чувства единства и национализма.



Как заявил генеральный секретарь КПИ(м) Ситарам Йечури, Индия погружается в пучину ненависти и насилия, а интересы страны подменяются интересами индуизма. Власти мстят левым за смелость. Центральное правительство ввело финансовую блокаду Кералы - штата под управлением коммунистов. Убийствами, угрозами, ложью сопровождались выборы в Трипуре. Пять лет назад БДП установила контроль над штатом, которым руководила КПИ(м). После этого здесь начались массовые увольнения и расправы над неугодными. На сохранение власти БДП бросила все силы. Прибывший в регион Моди пообещал превратить Трипуру в логистический центр всего индийского северо-востока, а главный министр штата Ассам Бисва Сарма заявлял на митингах, что в "ближайшие 500 лет коммунистов у власти не будет". Накануне голосования тайные встречи с руководством полиции и избиркомов провел глава МВД Амит Шах, в Трипуру были стянуты силовики из других штатов.



В условиях террора правым удалось победить с минимальным перевесом. Но удерживать власть им все сложнее. Маски "патриотов" не скроют отвратительную личину капитала.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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