В городе Ош ликвидирован Музей изобразительных искусств имени Асранкулова. За ненадобностью...

18:32 10.03.2023

10 марта 2023, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В Оше ликвидировали Музей изобразительных искусств имени Асранкулова. Об этом 24.kg сообщил член Союза художников КР Авас Момункулов.



По его словам, сегодня приказом председателя правления общественное объединение "Союз художников Кыргызской Республики" Жакшыбека Джунушева музей преобразован в выставочный зал.



Этим же приказом уволен директор учреждения Алимбек Назеков, который ранее выступал против ликвидации музея.



Ранее Алимбек Назеков обращался к президенту Садыру Жапарову. Он просил оставить музей и помочь в его расширении и развитии.



"Есть областной музей ИЗО, но он маленький. У нас выставляются работы около 100 художников. Многие не могут создать музей, а у нас его закрывают. Просим главу государства посодействовать в решении этого вопроса", - говорил Алимбек Назеков.