Кыргызстан и Узбекистан утвердили "дорожную карту" по продвижению приоритетных проектов

19:12 10.03.2023

По итогам визита премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова в Узбекистан подписано 15 документов. Об этом сообщает пресс-служба кыргызского правительства.



Среди утвержденных документов были, в частности:



👉 "дорожная карта" по реализации договоренностей, достигнутых в ходе январского государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан;



👉 "дорожная карта" по созданию торговых центров Made in Kyrgyzstan в Ташкенте и Made in Uzbekistan в Бишкеке по оптово-розничной торговле;



👉 "дорожная карта" по продвижению приоритетных проектов между двумя странами;



👉 договор по поставке в Узбекистан угля на сумму $10 млн;

👉 соглашение о сотрудничестве по организации производства (SKD) автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане между компаниями "ДТ Техник", "Нур" ( оба - Кыргызстан) и "Узавтосаноат" (Узбекистан);



👉 договор о сотрудничестве между транснациональной корпорацией "Дастан" и предприятием "Тошэлектроаппарат" по изготовлению, сборке и выпуску умных счетчиков.



В ходе переговоров Акылбек Жапаров и премьер Узбекистана Абдулла Арипов подтвердили готовность в текущем году довести объем взаимного товарооборота до $2 млрд. По итогам 2022 года он составил $1,2 млрд, увеличившись за последние пять лет в семь раз.



"Мы имеем все возможности для достижения отметки в $2 млрд взаимного товарооборота и выступаем за скорейшую реализацию крупнейших совместных проектов, в частности строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан", - подчеркнул Абдулла Арипов.

9 марта Жапаров был принят президентом Узбекистана. На встрече с Мирзиеевым говорилось о дальнейшем углублении узбекско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширении сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики, транспорта и логистики, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.



"Подчеркнута важность скорейшей реализации проектов кооперации в автомобилестроении, по созданию совместных хлопково-текстильных кластеров, выпуску электроприборов, а также совместному освоению месторождений полезных ископаемых", - рассказали в пресс-службе президента Узбекистана.



10.03.23