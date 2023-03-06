Попавшие в паутину. Чем сообщество "Редан" привлекает подростков в Узбекистане

19:13 10.03.2023 Фан-объединение "Редан", довольно популярное в России, неожиданно быстро докатилось до стран Центральной Азии. В Ташкенте на призыв приверженцев данного движения собраться в центре города откликнулись десятки подростков. Причем организаторы мероприятий, скрывающиеся за никнеймами администраторов тематических Telegram-каналов, звали молодежь не просто обсудить любимые аниме, а по возможности устроить дебош, погромить здания, в общем, показать свою силу и агрессию. Правоохранительные органы сообщали о 50 задержанных, которых после профилактической беседы отпустили по домам.



Так кто же такие представители "Редан", которым без особой обработки удалось заманить на свою встречу полсотни ташкентцев?



Ташкент принял вызов



Поклонники движения "Редан" отличаются, прежде всего, внешним видом. Это молодые люди с длинными волосами, в клетчатых штанах и черных футболках, на которых изображен паук с цифрой, как правило "четверкой", на тельце насекомого. Подобные татуировки были отличительной чертой членов одноименной банды из японских комиксов и мультсериала Hunter x Hunter.



В Узбекистане молодежных групп, выглядящих в стиле "Редан", нет. Тем более общественность удивило то, что по призывам админов неизвестных каналов в точке сбора в назначенное время оказались не менее 50 подростков.



При этом ГУВД Ташкента решило сыграть на опережение и, изучив сведения о сборе "редановцев", намеченном на 5 марта, за два дня до этой даты опубликовало предупреждение для родителей. В своем сообщении пресс-служба ведомства кратко рассказала о молодежном движении, подчеркнув, что оно набирает популярность в России, Украине и Белоруссии, и в последнее времени представители сообщества замечены в массовых драках.



"Уважаемые родители! Будьте внимательны к увлечениям вашего ребенка, проявляйте живой дружеский интерес к его хобби, поддерживаемой субкультуре и особенно неизвестным лицам, с которыми дети общаются в сети на почве общих интересов. В увлечении аниме и мангой нет ничего плохого, но стоит убедиться в том, что на почве увлечения ребенок не подпадет под дурное влияние неизвестных лиц, сумеет отделить виртуальность от реальности, не последует за сомнительными призывами и лозунгами", - обратились к узбекистанцам столичные правоохранители.

Объявления в Telegram-каналах повторились и в день сбора сторонников движения "Редан". Инициаторы подтвердили, что встреча состоится в 18:00 около Дворца форумов в центре столицы. Причем очевидно, что в этих текстах содержались угрозы и агрессия, если судить по тем скриншотам, которыми впоследствии силовики аргументировали задержания молодых людей.



"Нас ровно 86 человек, большинство из которых вооружены холодным, пневматическим и огнестрельным оружием. Если все те, кто собирался встать на нашем пути, ожидали легкой прогулки, они заблуждаются. Сегодня. 18:00", - говорилось в обращении к поклонникам "Редан".



В другом посте админы пообещали разгромить Дворец форумов, призывая последователей прибыть в место сбора "вооруженными до зубов".

Видимо, учитывая предполагаемый характер встречи анимешников, сотрудники правоохранительных органов действовали в свойственном им стиле: совершенно не церемонились с подростками, оказавшимися в "урочный час" в районе сквера Амира Темура.



По словам одного из очевидцев, кстати, сына советника Минюста республики Шахнозы Соатовой, власти действовали очень жестко. Подросток сидел с друзьями в кафе и даже не знал, что на улице собираются какие-то "редановцы", однако силовики, преследуя убегавших, хватали и подвернувшихся под руку посетителей заведения. Сын чиновницы успел добежать до остановки и запрыгнуть в автобус, но некоторым его приятелям не повезло. Очевидец добавил, что видел, как у снимавшего происходящее на телефон подростка мужчина в штатском выбил аппарат из рук, после чего повалил парня на землю и скрутил.



Другая свидетельница "операции" силовиков вкратце обозначила их действия так: не показав удостоверений, нецензурно выражаясь, нанося побои, паковали детей. По данным ташкентки, в районе сквера правоохранители набрали два автобуса задержанных.



После "пожара"



Вечером 5 марта в узнете распространились видео, на которых родители задержанных подростков толпятся у Яшнабадского РОВД, жалуясь на то, что их не пускают к детям, а адвокатам не дают возможности войти в здание.



Однако сотрудники правоохранительных органов не стали устраивать для детей аттракцион под названием "Ночь в камере" и после профилактической беседы отпустили всех по домам. Любопытно, что, согласно данным МВД Узбекистана, из общего числа задержанных лишь девять оказались подписчиками Telegram-каналов, посвященных "Редан". То есть, получается, остальные либо приехали ко Дворцу форумов поглазеть на сборище группировки в майках с пауками, либо оказались не в то время не в том месте.



Фото с сайта iibb.uz

7 марта ГУВД Ташкента опубликовало в своем Youtube-канале 15-минутный видеорепортаж об инциденте с подростками, еще раз подчеркнув, что "Редан" - враждебное и деструктивное движение. Авторы ролика рассказали о драках представителей субкультуры в ряде городов России, Украины, Белоруссии, и отметили, что в Ташкенте попытка провокации была пресечена благодаря грамотным действиям сотрудников управления внутренних дел.



Правоохранители уточнили, что у одного из задержанных 5 марта подростков обнаружили нож. На него оформили административный протокол о ношении холодного оружия.



В представленных интервью родители и родственники задержанных благодарили милицию, заявляли, что власти вовремя вмешались и предотвратили "безобразие", рекомендовали взрослым внимательно проверять телефоны своих детей.



Один из парней, взятых под стражу в сквере, сказал, что получал информацию о "сходке" из двух каналов, один из которых - российский, другой - местный. Он признался, что подписался на них, чтобы читать новости.



Другой задержанный рассказал, что админы "редановского" канала анонсировали драку с офниками у Дворца форумов. Поясним, что офники - представители молодежных интернет-сообществ, которые ведут активную жизнь за пределами Сети и зачастую собираются для провокации конфликтов с другими группировками. Если говорить о России, то в основном здесь имеются в виду "боевые команды" футбольных фанатов.



Интересно, что в Ташкенте есть и "антиредановцы". Они часто угрожают поклонникам аниме в соцсетях, записывают устрашающие видео. В "улове" правоохранителей 5 марта, судя по репортажу ГУВД, оказались и подростки из этой категории.



"У нас была собственная группа, которая высмеивала это движение, потому что мы считаем, что это полнейший абсурд. И стычки, которые пошли из других стран, абсолютно бесполезны. Они ["Редан"] создают только анархию, что может плохо повлиять на наше государство", - сказал противник движения "пауков".

Его соратник подтвердил, что в интернете была создана группа "антиредановцев", чтобы бороться с неформалами с негативным мышлением. Но сегодня группы уже нет в Сети, ее удалили, добавил ташкентец.



В Узбекистане есть Telegram-канал Nefor.uz, посвященный местным неформальным движениям. Админы ресурса, разумеется, отслеживали ситуацию вокруг "Редана". По их данным, 5 марта милиция задержала свыше ста человек, причем хватали прохожих, курьеров, а также тех, кто пытался снять происходящее на телефон.



Казалось бы, инцидент исчерпан. Однако 8 марта на Nefor.uz появилось объявление о новой "мирной сходке" неформалов, она назначена на 11 марта в 18:00 около Дворца форумов. Туда же пригласили "редановцев", подчеркнув, что "только без холодного оружия".



"На этот раз мы не допустим беспредела со стороны правоохранительных органов. Мы будем действовать в рамках закона и будем под наблюдением западных СМИ, с которыми уже договорились", - написали админы тематического канала.

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ГУВД Ташкента задержало 50 подростков после сигнала о сборе сторонников движения "Редан"

Поскольку встречи представителей субкультур продолжатся, будет не лишним процитировать выдержки из инструкции о том, как вести себя подросткам и их родителям в случае задержания ребенка, подготовленной основательницей проекта Nemolchi.uz Ириной Матвиенко.



Советы для подростков:



❗️ не конфликтовать с сотрудниками ОВД и не сопротивляться задержанию;



❗️ не отвечать ни на какие вопросы, говорить только в присутствии родителей/законных опекунов;



❗️ при изъятии телефона вы имеете право не сообщать пароль до тех пор, пока не увидите постановление, санкционированное прокурором или судом;



❗️ не нарушайте закон: курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах, драки, оскорбления являются нарушением.



Советы для родителей:



❗️ записывайте все в блокнот, а лучше фотографируйте ФИО и должности всех, кто принимал участие в задержании, обыске, допросе ребенка;



❗️ фотографируйте на телефон или требуйте снять ксерокопию с документов и отдать вам протокол задержания ребенка, изъятия у него вещей и их досмотра;



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❗️ требуйте просмотр видеозаписи задержания или видеофиксации из участка, сотрудники обязаны это делать.



Откуда тянутся паучьи лапки



В 1998 году в свет вышла манга (японские комиксы) режиссера Есихиро Тагаси Hunter x Hunter ("Охотник против Охотника"). Спустя год на основе этого произведения появился мультсериал. В основе сюжета - противостояние воинственных кланов, один из которых называется "Геней Редан" ("Призрачная группа" в дословном переводе). Это преступная организация из 13 человек, их отличительная черта - 12-лапый паук с порядковым номером бойца.



Фото с сайта amic.ru

Из любви к аниме-сериалу вылупилось объединение фанатов "Редан", которое впоследствии переросло из сетевого сообщества в неформальную организацию офлайн. Подростки в клетчатых штанах и балахонах с пауками громко заявили о себе 22 февраля этого года благодаря массовой потасовке в крупнейшем торговом центре Москвы "Авиапарк". Видео быстро разлетелось по Сети, а затем перекочевало в СМИ, что дало старт своеобразной пиар-кампании "Редана", к которому приклеилась модная аббревиатура "ЧВК" (частная военная компания). Причем, как пишут комментаторы ролика, даже непонятно, с кем дерутся худощавые парни в "пауках" - то ли с гопниками (хулиганы, часто докапывающиеся до сверстников, особенно неформалов), то ли сами с собой.



Днем позже произошла драка на метро "Лубянка" между "редановцем" и офниками из числа "околофутбольных" фанатов, которым только и нужно, что помахать кулаками. Но там очевидно, что победа осталась за любителями спорта, а не японских мультиков.



Дальше - больше: появились свидетельства о противостояниях "ЧВК Редан" с представителями других субкультур и в других городах России. В столице РФ начались облавы на сторонников "пауков".



Как рассказал "Московскому комсомольцу" один из участников "Редана", анимешникам надоело терпеть нападки гопников и офников - пару раз дали отпор, после чего стали появляться агрессивные группировки. Собственно, так к движению прицепилось "ЧВК".



"ЧВК - это шутка такая. Сейчас сами знаете: только и разговоров про частные военные компании. Мы и решили, раз уж мы тоже своего рода бойцы, которые будут защищать слабых, назовемся ЧВК", - пояснил подросток.

Сам участник "пауков" охарактеризовал организацию как неформальное объединение, заявив, что они "не субкультура".



Сотрудник центра политического анализа Михаил Захаров считает, что весомую роль в известности молодежного движения сыграла аббревиатура "ЧВК". По его словам, если бы они назывались просто "Редан", никто бы и не заметил. А так СМИ не прошли мимо популярного сочетания трех букв, растиражировали инцидент в "Авиапарке", после чего группировки-противники начали назначать анимешникам "стрелки", и волна разборок покатилась по стране. Действия сотрудников полиции и Росгвардии, хватающих всех подряд, придали истории дополнительный импульс в медиа-пространстве.



Хотя ничего нового не произошло, резюмировал эксперт.

С этой точкой зрения согласен и доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, автор книг по молодежной субкультуре Дмитрий Громов.



"Информационный резонанс, который сейчас возник вокруг этого так называемого ЧВК - это моральная паника. Пустяковый случай, вокруг которого активисты и СМИ развернули пустую шумиху", - аргументировал специалист.

Громов добавил, что здесь речь идет об обычном фан-движении, и он не видит никаких причин считать "Редан" экстремальным сообществом.



09.03.23 Источник - fergana.plus

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