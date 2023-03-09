Зеленский заявил о непричастности Киева к подрывам "Северных потоков"

19:17 10.03.2023

Президент Украины Зеленский заявил о непричастности Киева к подрывам "Северных потоков"

Ксения Максимова



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения ко взрывам на "Северных потоках", передает агентство Unian.



"Украинцы точно этого не делали", - подчеркнул Зеленский на брифинге с приехавшей в Киев премьер-министром Финляндии Санной Марин.



Зеленский сказал, что материалы подобного характера "играют России на руку" и публикуются с целью замедлить оказание Украине помощи.



"Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа делают такие шаги", - подчеркнул украинский лидер.



Ранее газета The New York Times написала о наличии разведданных, согласно которым за взрывами российских газопроводов стоит некая проукраинская группировка, о чьих планах знали в Киеве. Источники издания также заявили, что не нашли "российского следа" в произошедшем.



В свою очередь немецкая газета Zeit указала, что в диверсии была задействована яхта, арендованная у компании, расположенной в Польше, и эта компания принадлежит двум украинцам.