Живее всех неживых. Байден против Трампа.., - И.Титов

20:02 10.03.2023 Живее всех неживых

кадровый голод мучает не только демократов, он достал и их оппонентов

Илья Титов



На прошлой неделе в "Завтра" публиковался текст про начало предвыборной кампании Джо Байдена. Президент США ездил в Киев и позировал на фоне из золотых куполов, затем в Варшаве обнимался с детьми всех рас и гендеров, после чего короновал себя лидером свободного мира. Замысел Байдена понятен: образ президента военного времени – беспроигрышная электоральная стратегия. Проблема в том, что в "военность" этого военного времени американцы не очень-то и верят. Конфликт на другом конце света, куда американцы прямо не вовлечены, что бы там ни говорили так удобно взявшие отпуск кадровые военные армии США в малороссийских полях и посадках, не очень тянет в глазах рядового американца на "военное время". Рейтинги Байдена стабильны с прошлой осени – одобряет его деятельность 43%, а не одобряет – 52%. Важнее цифр, однако, оказывается печальная действительность, где старому вашингтонскому волку просто не нашлось смены. Джо может и рад бы бросить все и уехать в родной Делавэр кататься на своем зеленом "Корвете" и выращивать капусту – вот только заменить его в Белом доме решительно некому. Капитолийская ослица Камала Харрис потерпела неудачи абсолютно во всех своих начинаниях, и в итоге та, кому предполагалось постепенно расти за спиной у старого Джо, проявила себя некомпетентной дурой даже на фоне периодически теряющего связь с реальностью старика. Внешнеполитический аппарат, представленный интересным Энтони Блинкеном и перспективным Джейком Салливаном, растерял все свои рейтинги в ходе украинского кризиса, причины которого и мотивы Америки в котором этой самой Америке никто не объяснил. Вашингтонский принц Пит Буттиджич, которого многие видели будущим лидером Демократической партии, оказался уничтожен недавними событиями – об этом речь пойдет чуть позже. Наконец, самые яркие демократические политики времен Дональда Трампа – пятеро цветных женщин из Конгресса, во главе которых стояла Александрия Кортес, – оказались совершенно не нужны публике вне исполнявшихся ими раньше ролей оппозиционерок. Джо оказался один. 80-летний руководитель расколотой страны вынужден на закате своих лет смотреть на медленное затухание дела жизни всего его поколения. 3 марта в Bloomberg написали, что в феврале Байдену удалили злокачественную опухоль на груди. Подобный материал в таком издании можно воспринимать как возвращение в политические битвы Майкла Блумберга, собиравшегося в президенты еще в 2020-м, вложившего в свою кампанию больше миллиарда, но уничтоженного Трампом и даже не выигравшего праймериз. Блумберг обозначил свое присутствие в политике статьей в The New York Times с критикой Биньямина Нетаньяху в свете последних протестов против судебной реформы в Израиле. Едва ли Майклу принципиально важно было именно лить грязь на Биби – скорее, таким образом 81-летний миллиардер напоминает публике, что он еще жив и еще имеет различные мнения по политическим вопросам. Это может стать началом очередной попытки Блумберга стать президентом и, может статься, в условиях кадрового голода у демократов в этот раз Мини-Майк, как его обзывал Трамп, может зайти дальше, чем это получилось в 2020-м.



Тем временем в Вашингтоне проходила конференция CPAC – Conservative Political Action Coalition. Некорректно называть эту конференцию съездом Республиканской партии – это больше напоминает общий сбор всех правых сил страны, куда иногда приглашают внесистемных товарищей типа Майло Яннопулоса (позже оказавшегося осведомителем ФБР). В этот раз, однако, обошлось без них. Причина проста: Республиканская партия выбирала между двумя наиболее перспективными своими лидерами. Первым был Рональд Десантис, от которого многие ждут выдвижения в президенты в 2024-м. Губернатор Флориды в конце прошлого года выглядел наиболее явным претендентом на этот пост с учетом провала креатур Трампа на промежуточных выборах в Конгресс и немощности старого Байдена. С тех пор, однако, утекло много воды: Байден оказался не таким немощным, Трамп проявил себя не таким провальным, а Десантис ввязался в ряд историй, изобразивших его не в самом выгодном свете перед республиканским электоратом. Во-первых, он тихо слил свое громкое противостояние с корпорацией "Дисней": теперь "мышиному дому" вновь можно платить налоги во Флориде по льготной схеме, хотя отказываться от своих идей продвижения гейства и трансгендерности последователи Уолта Диснея даже не думают. Во-вторых, свою репутацию борца за свободу Десантис подмочил выдвижением во Флориде законопроекта об уголовном наказании за антисемитские заявления. По-настоящему европейская законодательная норма была негативно воспринята, несмотря на нежную любовь американских консерваторов к евреям, – крайне негативно всеми теми, для кого первая поправка к американской конституции (гарантирующая свободу слова) имеет просто-таки религиозную ценность. На этом фоне выгодно выделяется Трамп: его излишне горячая любовь к Израилю в период президентства сейчас забыта, как страшный сон, а недавний выгодный пиар на катастрофе в Огайо добавил ему очков популярности. В этом штате Среднего Запада, напомню, в начале февраля произошла техногенная авария: с изношенных рельс сошел старый поезд, груженный ядовитыми химикатами. Токсичная дрянь щедро удобрила окрестные почвы и воды, а загоревшись, наполнила воздух в Огайо и окрестных штатах. Лучшего начала предвыборной кампании для рекламной витрины американского изоляционизма и придумать было нельзя: Вашингтон проигнорировал проблему так, словно на Среднем Западе ничего не происходило. Оно и понятно: под воздействием зеленого лобби Байден отказался выделять деньги на ремонт (или хотя бы поддержание в условно работоспособном состоянии) железнодорожной инфраструктуры, а на должность министра транспорта в лучших традициях прогрессивных инициатив был назначен штатный гей Пит Буттиджич, не имевший до момента назначения к транспорту никакого отношения. Трамп приехал, раздал гуманитарку и в своей речи больно пнул Джо Байдена, который в тот же момент как раз толкал речи в Варшаве. Это способствовало взлету рейтингов бывшего президента, который приехал на CPAC на коне, а уехал – на еще большем коне. Перед конференцией Трамп выступил с речью, полной своего любимого популизма. Ноль конкретики, масса громких выражений, мимика, жесты – все показывало, что старый добрый Трамп вернулся. Дональд предложил построить "города свободы" – высокотехнологичные кластеры, наполненные техногигантами, инновационными центрами и летающими автомобилями. Затем человек-апельсин предложил ввести в США подобие материнского капитала, дабы стимулировать деторождение (словно бы мексиканцы, миллионами преодолевающие южную границу, без этого плохо размножаются). После этого, уже во время самой конференции, Трамп объявил о необходимости выгнать поганой метлой из Республиканской партии всех неоконсерваторов и разжигателей войны, а из Вашингтона – глубинное государство. Ни слова о том, как именно, а главное – с чьей помощью Трамп собрался это делать, сказано не было. Словом, все тот же бывший президент, по которому многие политические обозреватели (даже радикально либерального толка) открыто скучают после монотонности двух лет победившего национал-байденизма. Речь Трампа и предполагалась главным элементом консервативной конференции, но после выступления его конкурентов стало ясно, что она стала единственным важным ее элементом. К примеру, Никки Хейли – бывшая представительница США в ООН, бывшая губернаторша Южной Каролины и действующая русофобка, три недели назад объявившая о выдвижении в президенты, – умудрилась в ходе своей речи не сказать вообще ничего по существу, ограничившись денежной политикой. Бывший госсекретарь Трампа Майк Помпео, кинувший шефа в самый нужный момент и безуспешно пытавшийся встроиться в вашингтонскую элиту, тоже толкнул речь, которая никого не впечатлила. От Помпео ждали выдвижения в президенты от условной фракции неоконов, но после этой конференции акции этой группы так упали, что о президентских амбициях Майк может забыть. На CPAC не было Десантиса, которого, очевидно, не обрадует успех Трампа. Губернатор Флориды еще официально не объявил об участии в президентской гонке, но пока сложно представить те козыри, которыми он сможет побить своего бывшего союзника и земляка Дональда Трампа. Опрос, проведенный по итогам конференции, нарисовал неутешительную картину для всех ее участников, не отличающихся оранжевой кожей, рыжими волосами и нелепой манерой толкать речи: на стороне Трампа оказалось 62% голосов, Десантиса поддержал каждый пятый, ну а Хейли и вовсе отделалась чисто символическими 3%.



Забавно наблюдать за тем, как американская правая общественность во второй раз наступает на грабли по имени Трамп. Те же риторические приемы, та же пустая харизма и те же заведомо невыполнимые обещания. Кадровый голод мучает не только демократов, он достал и их оппонентов. Этот кадровый голод – симптом американской сенильности, желания запереться в уютных временах межпартийных баталий по вопросам абортов, оружия и геев и слыхом не слыхать ни о ковиде, ни об инфляции, ни об Украине. Источник - завтра

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