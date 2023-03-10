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Блинкен в ЦАзии. Маршруты материковых плит, - Виктор Дубовицкий
20:09 10.03.2023

МАРШРУТЫ МАТЕРИКОВЫХ ПЛИТ

10.03.2023
Таджикистан
Виктор Дубовицкий
Катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии вновь напомнило нам о Большом Среднем Востоке, внимание к которому значительно ослабло после начала российской СВО на Украине. США, не особо сочувствующие сейсмической трагедии даже у эвентуальных союзников, принялись "укреплять фланги" на юге Евразии.

Трудности прочтения партитуры
Визит госсекретаря США Э. Блинкена в Казахстан и Узбекистан на рубеже февраля-марта этого года несколько удивил руководство всех среднеазиатских государств: неужели высокий чиновник страны, позорно сбежавшей полтора года назад из Афганистана, предложит что-то дельное? Сомнения оказались не напрасными: исполнение "а капелла" набора предложений и угроз было сделано по старой, замасленной партитуре, на этот раз отражающей стремление администрации США добиться максимально возможного сокращения центральноазиатскими государствами политического и экономического сотрудничества с Москвой, а также проявления умеренности во взаимодействии с Китаем.

В одной из "тем" американская сторона в очередной раз привычно продекларировала поддержку суверенитета стран Центральной Азии. Затем были высказаны более важные предложения по содействию в экспорте сырьевых ресурсов того же Казахстана в обход России. Однако Вашингтон не мог предложить странам региона масштабные инфраструктурные проекты - в отличие, например, от того же Китая или России, стремящейся в настоящее время создать совместную с Казахстаном и Узбекистаном газовую инфраструктуру. Тем не менее, вполне реальная угроза вторичных санкций из-за сотрудничества с Москвой вынуждала их в будущем быть осторожней и (хотя бы декларативно) придерживаться ограничений.

В качестве "пряника" Блинкен пообещал, что США будут компенсировать "послушным" убытки из-за санкций. Это выглядело заманчиво, поскольку все страны региона так или иначе зависят от торговых отношений с Россией, наложенные на РФ санкции бьют и по их экономике.

Но задумаемся, насколько действенны эти усилия американцев в условиях глубочайшей интеграции всех пяти стран в экономические и военно-политические отношения с Россией, Китаем и Ираном? Достаточно взглянуть на карту Евразии и подсчитать протяженность их государственных границ с РФ и ее стратегическими союзниками, чтобы понять всю утопичность данных "прожектов". Правда, есть еще граница две тысячи километров с талибским Афганистаном, но он воспринимается в качестве потенциальной угрозы стабильности и даже суверенитету Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

"Контральто" оппозиции
В этой обстановке особенно сложное положение у Республики Таджикистан. С трудом отстоявшая в 1992-1997 годах свой суверенитет и светский характер власти, страна, у которой 92% территории занято горами, все тридцать два года независимости находится в состоянии не проходящего экономического и военно-политического стресса.

В условиях обострения общемирового кризиса, "стартом" к которому послужили события на Украине, у хора разномастной таджикской оппозиции прорезался голос. Характерным при этом оказалось то, что прогнозы ее "солистов", несмотря на разницу политических платформ - от демократов до исламистов, - оказались практически одинаковыми. В частности, по их мнению, сейчас в "целом можно наблюдать геополитическое и военно-стратегическое ослабление России, и это создает для стран Центральной Азии определенные шансы дистанцироваться от этой страны и занять относительно большую суверенную позицию в своей внешней политике".

Полтора миллиона таджиков ежегодно вынуждены искать работу в России, что обеспечивает республике от четверти до трети притока бюджетных средств. Трудно представить, к чему может привести запрет на въезд такой массы молодых мужчин в Россию или запрет на переводы семьям заработанных средств.

Не лишне здесь вспомнить и о задолженности Таджикистана по китайским кредитам: сейчас они составляют более $350 на каждого жителя, от младенца до старика. Немалая помощь идет от КНР по военной линии и на укрепление границы с Афганистаном. В случае "тесной дружбы" с США у Таджикистана и здесь могут возникнуть серьезные проблемы. Таджикская оппозиция высказывает по этому поводу опасения: "не исключено и то, что освободившееся место "большого брата Таджикистана" может занять Китай, и это не понравится как сторонникам власти, так и ее противникам".

Однако особые неприятности обещает обострение отношений с южным соседом - Афганистаном. Достаточно вспомнить, что Таджикистан, в отличие от более прагматичных соседей, до настоящего времени не признает власти талибов и требует формирования эксклюзивного правительства со значительным участием таджиков, узбеков и хазарейцев. Надо признать, что такая позиция Душанбе вполне понятна и обоснована: одних таджиков в Афганистане проживает больше, чем в Республике Таджикистан; и они для талибов были и остаются "второсортным населением".

Кроме того, нужно помнить, что южный сосед - не просто "Афганистан", а "Эмират Афганистан", то есть возрожденное через двадцать лет американской оккупации исламистское государство, давшее в свое время приют и военную помощь "Движению Исламского Возрождения Таджикистана" (ДИВТ), борьба с которым унесла (по самым скромным просчетам) более ста тысяч жизней. Повторение этого сценария для Таджикистана было бы смертельным. Сейчас эта опасность блокируется размещением в республике 201-й российской военной базы, но "заклятые друзья" из-за океана давно настаивают, чтобы Душанбе избавился от "наследия колониальной зависимости".

Однако особое беспокойство у прозападных политологов Таджикистана вызывает гипотетический исход России в условиях почти тотального тюркского окружения Таджикистана.

Похоже, уже никто из них не разделяет столь популярных в начале 1990-х радужных иллюзий создания "Соединенных Штатов Средней Азии". Многочисленные усилия в этом направлении давно закончились заминированными границами и колючей проволокой по ее периметру, а то и многолетними конфликтами с применением минометов и танков.

Тем не менее, о сценарии победы России в конфликте на Украине оппозиция старается даже не думать: прогноз явно не сулит "доходов" ни в долларах, ни в евро. Однако именно над этим вариантом развития ситуации следовало бы серьезно поразмышлять подпевалам "западных исполнителей", а заодно и вспомнить совет министра иностранных дел России С. Лаврова: "Мы не настаиваем, чтобы все экономические операторы в каждом из наших дружественных государств выходили утром на трибуны и говорили: "Мы против антироссийских санкций". Нам достаточно того, что никто из них не присоединился к санкциям".

10.03.23

Источник - katehon.com
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