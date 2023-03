Промышленный номадизм, - katehon.com

Перенос производства из Европы в Северную Америку, а из Азии в Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.

"Дикие колебания цен на энергоносители и постоянные проблемы с цепочками поставок угрожают Европе тем, что, как предупреждают некоторые экономисты, может стать новой эрой деиндустриализации. Тем временем Вашингтон обнародовал множество стимулов для производства и зеленой энергетики. Чаша весов все больше склоняется в пользу США, говорят руководители компаний, особенно тех, которые делают ставку на проекты по производству химикатов, батарей и других энергоемких продуктов", - пишет The Wall Street Journal.



Исполнительный директор амстердамской OCI NV Ахмед Эль-Хоши говорит, что в США нет европейских проблем. В этом месяце компания объявила о расширении завода по производству аммиака в Техасе. Ранее о расширении деятельности в Соединенных Штатах сообщили датская ювелирная компания Pandora A/S и немецкий автопроизводитель Volkswagen AG. Tesla при этом откладывает планы по производству аккумуляторных батарей в Германии. Компания изучает налоговые льготы, которые предлагаются законом о сокращении инфляции, подписанным президентом США Джо Байденом в августе.



Тем временем сталелитейный гигант ArcelorMittal сокращает производство еще на двух заводах и сообщил в этом месяце, что показатели на заводе в Техасе оказались лучше ожидавшихся.



Несмотря на рекордную инфляцию, проблемы с цепочками поставок и опасения замедления развития экономики, локдауны в Китае и дестабилизация в Европе делают США привлекательным для ведения бизнеса регионом, замечает The Wall Street Journal. Эффект усиливают обещания Вашингтона развивать инфраструктуру, производство микрочипов и зеленую энергетику.



По мнению аналитиков и инвесторов, пишет издание, Европа все еще остается желанным рынком для передового производства и может похвастаться квалифицированной промышленной рабочей силой, но вопрос состоит в том, как долго придется Европе жить с рекордными ценами на энергоносители.



Исполнительный директор RHI Magnesita NV Стефан Боргас полагает, что кризис может продлиться еще две зимы, но если так и не смогут найти дешевый газ и нарастить зеленую энергетику, то компании будут переносить производство.



Многие компании, по-прежнему осторожно относятся к переезду из-за сложности осуществления таких проектов, как алюминиевые заводы, строительство которых может стоить миллиарды и занять годы.



"Еще предстоит выяснить, будет ли кризис структурным изменением или временным", - сказал пресс-секретарь немецкого химического гиганта BASF, который сократил производство на бельгийских и немецких заводах.



Пока часть международных компаний, сокращая свои европейские мощности, наращивает американские. Например, OCI. Она увеличила импорт аммиака в Европу с расширяющегося завода в техасском Бомонте.



Европейские производители могут пытаться быть конкурентоспособными без низких цен на энергоносители или стимулов, предлагаемых в настоящее время в США, но некоторым придется все равно поменять место производства, сказал изданию исполнительный директор норвежского подразделения американского производителя удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер.



В Германии стремительно дорожает продукция местных производителей. Из-за высоких цен на энергоресурсы ее средняя стоимость выросла почти на 46% в августе, тогда как потребительская инфляция за год не превышает 8%.



В августе потребление газа промышленностью Германии снизилось на 22% из-за рекордных цен на газ и электроэнергию. Европейская ассоциация производителей удобрений сообщала, что они остановили 70% мощностей. В ассоциации производителей цветных металлов, в свою очередь, заявили о сокращении на 50% производства алюминия и цинка. Также сократили производство по кремнию и ферросплавам. Дальше удар придется по производству никеля и меди, предупредили в Eurometaux.



"В прошлом месяце несколько компаний объявили о закрытии на неопределенный срок, и многие другие находятся на грани остановки перед зимой. Производители сталкиваются с расходами на электроэнергию и газ более чем в десять раз выше, чем в прошлом году, - это намного выше продажной цены на нашу продукцию. Мы знаем из опыта, что временное закрытие завода очень часто становится постоянным, поскольку возобновление производства связано с рисками и затратами", - писали руководители европейской ассоциации. Они добавляли, что многие металлы в настоящее время уже импортируются в Европу из Китая и других стран.



Некоторые европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие важные товары для мировой экономики, переносят свои производственные площадки в Соединенные Штаты из-за высоких цен на энергоносители. Таким образом, экономика США, оказалась одним из основных выгодоприобретателей европейского энергетического кризиса.



"Поскольку резкие колебания цен на энергоносители и постоянные проблемы с цепочками поставок угрожают Европе тем, что, по мнению некоторых экономистов, может стать новой эрой деиндустриализации, Вашингтон представил целый ряд стимулов для развития производства и зеленой энергетики"- отмечают The Wall Street Journal.



Так, в начале этого года датская ювелирная компания Pandora и немецкий автоконцерн Volkswagen объявили о расширении производства в США. Компания Tesla приостанавливает планы по производству аккумуляторных батарей в Германии, поскольку рассчитывает получить налоговые льготы в соответствии с законом о снижении инфляции, подписанным президентом США Джо Байденом в августе.



По словам аналитиков, опрошенных изданием, Европа остается привлекательным рынком для передового промышленного производства и обладает высококвалифицированной рабочей силой. В условиях отложенного спроса, вызванного пандемией коронавируса, многие компании, которые столкнулись с резким ростом цен на энергоносители, переложили издержки производства на потребителей. Однако такая стратегия перестанет действовать, если рост цен на природный газ продолжится.



Издание отмечает, что США, Канада и Катар, являющиеся крупнейшими производителями сжиженного природного газа (СПГ), не смогут быстро заменить Россию в качестве основного поставщика для европейского рынка. В таком случае рост цен на природный газ в Европе продлится, по крайней мере, до 2024 года, что может привести к еще более негативным последствиям для европейского промышленного сектора.



Тем не менее, крупные европейские компании по-прежнему осторожно относятся к идее перемещения производства в США из-за очевидных сложностей. Реализация таких проектов, как строительство алюминиевого завода, может обойтись в миллиарды долларов и занять несколько лет.



Перенос Volkswagen

Немецкая автомобильная компания Volkswagen AG (VW) не исключает возможности переноса производства из Германии и Восточной Европы. Данный вариант будет рассматриваться в том случае, если проблема дефицита газа в регионе не будет решена, сообщает Bloomberg.



"В качестве альтернатив на среднесрочную перспективу мы думаем о большей локализации операций, релокации производственных мощностей или технических вариантах, которые уже стали обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводниковых компонентов и других сложностей в цепочках поставок", - заявил директор по закупкам VW Гэн У.



Кроме Германии, у автопроизводителя есть заводы в таких странах, как Чехия и Словакия, однако зависимость которых от поставок российского газа очень велика. Под угрозой оказались и собственные запасы энергии автопроизводителя, утверждает агентство.



В настоящее время компания вынуждена продавать большое количество газовых контрактов для стабилизации топливных цен в Германии. Однако высокае биржевая стоимость газа позволит крупнейшему автопроизводителю в Европе получить значительную прибыль.



"VW распорядился о продаже газовых контрактов на 2,6 тераватт-часа энергии. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить около 200 тыс. обычных домов с газовым отоплением в течение года. Исходя из последних цен, VW может получить около 400 миллионов евро (399 миллионов долларов) прибыли от продажи газовых контрактов".



Компания планировала использовать газ в следующем году на своих двух электростанциях в Вольфсбурге в рамках перехода от угля к топливу. Однако из-за большого объема продаж вынуждена будет отказаться от этой идеи, утверждает агентство.



"Рост цен в сочетании с экономическим и политическим давлением с целью экономии топлива заставил VW продать его и пока придерживаться угля", - рассказал один из собеседников Bloomberg.



22 сентября вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что экономические потери страны от энергетического кризиса по итогам 2022 года выйдут на уровень €60 млрд. Однако уже в следующем показатели рискуют увеличиться более чем в полтора раза - до €100 млрд. Это произойдет из-за высоких цен на энергоносители.



Газета Die Zeit привела результаты соответствующего опроса, организованного технологической компанией NielsenIQ, которые говорят о том, что больше половины жителей ФРГ вынуждены были серьезно ограничить расходы в связи с беспрецедентным ростом цен. Так, 52 % респондентов сообщили, что им пришлось пересмотреть свои финансовые возможности и приобретать только самые необходимые товары. У 44 % в планах отказаться от предметов роскоши и покупок "для удовольствия", а 31 % участников исследования рассказали о попытках сэкономить на походах в кафе и рестораны. 24 ​ноября сообщалось, что парламент федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в целях экономии энергии принял решение отключить горячую воду в офисах депутатов и сотрудников. Днем ранее Bloomberg узнало о заканчивающихся способах экономии газа у немецких компаний. По данным издания, около 75 % компаний страны смогли сократить использование газа в производстве, несмотря на энергетический кризис. Однако теперь, когда способов экономить не осталось, им придется сокращать объемы производства, заявили 41,4 % предпринимателей. Отмечается, что еще 12,3 % компаний приняли решение о ​закрытии, так как испытывают серьезные проблемы на фоне энергокризиса. 11 ​ноября стало известно, что годовая ​инфляция в ФРГ по итогам ​октября достигла 10,4 %. Это рекордный показатель со времен объединения страны. Бундесбанк в своем отчете предупредил, что немецкая экономика находится на пороге рецессии.



Перенос производства из Китая в разные части света

С переносом производства из Азии дела обстоят куда сложнее и запутаннее. Если в Европе перенос производства – это единственная мера, что бы компания осталась на плаву, то Китай мы привыкли воспринимать, как главную мировую производственную площадку.



С тех пор как в 2001 году Китай вступил в ВТО, местные заводы и фабрики успели прочно интегрироваться в глобальные производственные цепочки. Сначала у страны была дешевая рабочая сила, ресурсы и огромный рынок, так что глобальные корпорации охотно запустили здесь сборочные линии и производства, комплектующих с низкой добавленной стоимостью. Со временем рабочая сила здесь становилась все более квалифицированной. С одной стороны, это привлекало в страну более сложное производство, с другой - стоимость специалистов и ресурсов выросла, а местные компании стали перенимать и копировать технологии своих западных партнеров, превращаясь в их конкурентов.



Среди основных претендентов на место Китая обычно называют страны Юго-Восточной и Южной Азии. Чаще других упоминают Вьетнам, который одним из первых начал перетягивать производство у северного соседа. В ВТО страна вступила в 2007 году и с тех пор довела количество своих соглашений о свободной торговле до 13, а еще четыре пока в стадии переговоров.



По мере того как в Китай переезжали наукоемкие отрасли, во Вьетнам мигрировало трудоемкое производство обуви и одежды: сегодня Nike и Adidas шьют во Вьетнаме половину своих кроссовок. Бренд Puma, который недавно также решил ускорить перенос производства из Китая, для выпуска обуви остановил свой выбор на Вьетнаме. Из-за торговой войны переводить сюда производство из Китая стали и компании вроде американской Lovesac, которая делает мебель.



Основу для прихода в страну более технологичных отраслей заложила южнокорейская Samsung Electronics. Выводить производство из Китая компания начала еще в 2008 году. С тех пор она закрыла почти все свои китайские заводы по производству мобильных телефонов, а половина всех аппаратов сегодня производится во Вьетнаме. В 2019 году у Samsung было 35 вьетнамских поставщиков.



Еще одна компания, которая давно осваивает Вьетнам, - Intel. В 2010 году она открыла в стране первое производство микрочипов. На тот момент лишь 3 местные компании могли поставлять компоненты для такой сложной техники, к 2014 году количество локальных поставщиков Intel во Вьетнаме выросло до 14. Японская Canon с 2012 года выпускает во Вьетнаме принтеры, при этом в самой стране производит пластиковые компоненты и упаковку, а "начинку" пока возит из Японии и того же Китая.



Компания Nintendo рассказала о переносе производства приставки Switch из Китая во Вьетнам еще летом 2019 года. Недавно также сообщалось о планах Google и Microsoft начать производство новых смартфонов на севере Вьетнама. Компания Apple, по данным СМИ, еще в прошлом году попросила своих поставщиков оценить последствия переноса до 30% производства в Индию, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Мексику, а фаворитами для размещения производства мобильных телефонов называли Вьетнам и Индию.



В 2019 году экспорт Вьетнама вырос на 8,4%, причем основными статьями стали мобильные телефоны и их комплектующие (рост 21,5% в 2019 году), текстиль и одежда (7,8%), обувь (12,8%), а также компьютеры и другая электроника с комплектующими (4,4%).



В 2019 году шведский бренд одежды H&M заказывал, пошив на 275 фабриках в Бангладеше, большинство из которых принадлежат местной DBL Group. Здесь же отшивают свою одежду Zara, Mango и другие известные бренды. Из-за торговой войны Китая и США о возможном переносе сюда производства заявил и немецкий бренд Puma. Камбоджу выбрали, например, американский велосипедный бренд Kent International и производитель обуви и аксессуаров Steve Madden.



Африканские страны пока слишком сильно отстают от Азии и в квалификации рабочей силы, и в уровне развития инфраструктуры. Главное их преимущество на сегодняшний день - очень дешевая рабочая сила. Возможное развитие по азиатскому пути предрекают, например, Эфиопии, но пока очевидцы говорят, что условия работы в местном индустриальном парке пока напоминают Бангладеш тридцатилетней давности.



Для компаний, которые ориентируются на американский рынок, логичным вариантом выглядит Мексика.



1. Страна - второй после Китая торговый партнер США.



2. Здесь давно размещено производство крупнейших автомобильных и IT-брендов мира, а местные вузы каждый год выпускают более 8000 технических специалистов.



3. Меньшая стоимость транспортировки - Возможность перевозить товары в не до конца заполненном контейнере по разумной цене –преимущество переноса производства из Китая в Мексику.



4. Более дешевая рабочая сила - Средняя стоимость производственной рабочей силы на сегодняшний день в Мексике ниже, чем в Китае.



5. Укороченная цепь поставок- имея географическое преисущество, размещение производства происходит ближе к потребителям



6. Квалификация рабочего ресурса- ежегодно из вузов страны выпускается более 100 тыс. Инженеров.



7. Соглашения о свободной торговле - На данный момент Мексика заключила 12 соглашений о свободной торговле, которые охватывают 55 стран, в том числе она участвует в недавнем Транстихоокеанском партнерстве. Продукция мексиканского производства имеет право на беспошлинный ввоз не только в США и Канаду, но и в большинство развитых стран мира.



После заявлений о введении пошлин против Китая о переносе сюда части производства рассказала компания GoPro, которая делает мобильные видеокамеры, а также Universal Electronics, которая выпускает датчики и системы дистанционного управления. Также о переносе производства детских игрушек в Мексику рассказала компания Hasbro. Впрочем, вскоре после этого президент США Дональд Трамп решил использовать экономические меры в борьбе с нелегальной иммиграцией, и угроза пошлин со стороны США нависла и над самой Мексикой. Источник - katehon.com

