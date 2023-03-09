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|БандерВласти национализируют православную Киево-Печерскую Лавру. Монахи - геть!
20:15 10.03.2023
В РПЦ назвали беззаконием требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую Лавру
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал требование руководства заповедника "Киево-Печерская Лавра" к монахам УПЦ об освобождении помещений монастыря. Как стало известно ранее, заповедник объявил о расторжении договора аренды.
"Это решение – апогей беззакония", - заявил Легойда в своем телеграм-канале.
По его словам, последние годы УПЦ "подвергалась постоянно усиливающемуся давлению", и нынешнее событие будет "вписано в историю антицерковных гонений".
"Этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире", - добавил Легойда.
Ольга Расулова