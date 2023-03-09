БандерВласти национализируют православную Киево-Печерскую Лавру. Монахи - геть!

20:15 10.03.2023

В РПЦ назвали беззаконием требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую Лавру



Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал требование руководства заповедника "Киево-Печерская Лавра" к монахам УПЦ об освобождении помещений монастыря. Как стало известно ранее, заповедник объявил о расторжении договора аренды.



"Это решение – апогей беззакония", - заявил Легойда в своем телеграм-канале.



По его словам, последние годы УПЦ "подвергалась постоянно усиливающемуся давлению", и нынешнее событие будет "вписано в историю антицерковных гонений".



"Этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире", - добавил Легойда.



Ольга Расулова