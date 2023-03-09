На Байконуре вспыхнул космический скандал: Казахстан наложил на имущество Роскосмоса многомиллиардный арест, - МК

20:17 10.03.2023

Решение может быть связано с антироссийскими санкциями



Казахстан намерен взыскать с Байконура 13,5 миллиардов тенге – 2 миллиарда рублей – задолженности. Арестовано имущество компании, являющейся дочерней структурой Роскосмоса. Руководителю ЦЭНКИ (Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры), по данным казахстанских СМИ, запрещено покидать страну. В российских СМИ о произошедшем ни одного упоминания пока нет.



Решение может быть связано с антироссийскими санкциями



Ко всем прочим проблемам с нашей космонавтикой, финансовым, технологическим, санкционным, не исключено, что добавилась еще одна - с совместным российско-казахстанским проектом "Байтерек", вокруг которого, по нашим данным, разгорается международный скандал.



У нас на руках оказалось Уведомление о возбуждении исполнительного производства и принятии мер принудительного исполнения в отношении АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" суммы задолженности в размере 13 684 550 338,7 тенге в пользу АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек". Это решение вынес суд Международного финансового центра "Астана". Исполнительный лист был выписан еще в конце ноября 2022 года. Документы о том, что в ЦЭНКИ получено извещение о возбуждении исполнительного производства, датируются концом января 2023 года. Но последствия этого в полной мере начали сказываться, судя по всему, только сейчас. В казахстанских СМИ уже появились публикации на тему, что "действия чиновников могут обернуться серьезным ударом по всей двусторонней космической и исследовательской программе. Замены Байконуру, имеющему уникальное географическое положение, до сих пор нет и не будет. Может быть, чиновникам следует успокоить свои личные амбиции в такое неспокойное время".



ЦЭНКИ - главный оператор российских космодромов. Крупнейшее предприятие в структуре "Роскосмоса". В свое время с ним были ассоциированы ряд неприятных историй, в частности, по строительству на космодроме "Восточный". Иногда его так и называли "Черной дырой" Роскосмоса.



С чем же связан последний скандал, конечным итогом которого, по самым пессимистическим прогнозам, может стать потенциальный уход России из Байконура?



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Еще в июле прошлого года Дмитрий Рогозин, тогдашний глава Роскосмоса, заявил, что первый запланированный запуск российской ракеты-носителя "Союза-5" с Байконура, вероятно, придется опять перенести из-за отсутствия прогресса в строительстве стартовой площадки, за которую отвечала казахстанская сторона.



Одновременно власти Казахстана сообщили, что совместный проект двух наших государств "Байтерек" - отложен на срок от шести месяцев до двенадцати.



Наша общая программа освоения космоса была запущена еще 19 лет назад, она подразумевала серьезный технологический прорыв - создание организационно-технической структуры для использования на Байконуре экологически чистых ракет-носителей взамен древней ракеты "Протон" на ядовитом гептиле. С российской стороны соглашение подписал Путин, с казахстанской - Назарбаев. Этот проект в те времена громко называли "Назарбаевским стартом".



Для реализации его в 2005 году и было создано совместное предприятие "Байтерек".



Сначала предполагалось, что взлететь должна была ракета-носитель "Зенит" производства Украины… Потом наступил 2014-й год… И с мечтой о "Зените" пришлось распрощаться.



В 2017 году для этих целей решили делать нашу российскую ракету-носитель под названием "Союз-5".



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Стартовые комплексы "Зенитов" передали Казахстану, и тот должен был профинансировать модернизацию космодрома на "Союз-5".



Ожидалось, что обновленная стартовая площадка и новая ракета дадут "второе рождение" знаменитому Байконуру.



Казахстан отвечал за создание наземной инфраструктуры. Россия разрабатывала саму ракету.



Летные испытания "Союза-5" должны были начаться на космическо-ракетном комплексе "Байтереке" в 2022 году.



За минувшие годы стоимость проекта выросла в несколько раз… В общем, это все. Ничего так и не началось. Стартовой площадки, на строительство которой по некоторым подсчетам было потрачено 62 миллиарда рублей, нет. С ракетой тоже не все понятно.



Вскоре после назначения нового главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, тот вместе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Мусиным договорились перенести сроки первого испытательного пуска "Союза-5" с космического комплекса "Байтерек" уже с 2023 на 2024 год.



Но сейчас вопрос о совместном проекте "Байтерек", судя по всему, вообще завис в воздухе. А теперь еще "Байтерек" наложил арест на имущество ЦЭНКИ.



Очередной скандал местные казахстанские СМИ связывают с весьма нервной ситуацией, связанной с задержкой по строительству стартовой площадки и общей атмосферой вокруг РФ, в том числе и с антироссийскими санкциями, из-за этого, якобы, Казахстан не сможет использовать российские ракеты для коммерческих пусков, как предполагалось ранее, поэтому и пытается дистанцироваться.



Также непонятен вопрос с оплатой модернизации космодрома. Кто за это должен был платить и кто выполнять работы? Россия или Казахстан?



Местные СМИ предполагают, что сроки оттягиваются именно казахстанской стороной, так как та не очень хочет со всем этим связываться, в свете нынешних событий посчитав это сотрудничество для себя невыгодной.



И вот казахстанский суд арестовал имущество российского ЦЭНКИ (Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры), который занимается Байконуром. Формальным поводом для ареста стал вопрос финансирования работ по ОВОС (оценки влияния на окружающую среду) ракеты "Союз-5", кто должен нести траты.



Но в будущем это ставит под сомнение и само существование ракеты "Союз-5". Писали, что, кроме "Байтерека", ее можно было бы запускать и на космодроме "Морской старт" в Тихом Океане, но его функционирование тоже требует огромных финансовых вливаний, суммы называются за $1 млрд.



На 13 марта 2023 года, то есть всего через три дня, с Байконура планируется пуск "Протона-М" со спутником "Луч-5". Если и с ним начнутся какие-то проблемы, что не исключено, то, возможно, разгоревшийся конфликт уже вышел на новую стадию, угрожая дальнейшему космическому сотрудничеству Казахстана и России. Чего бы очень не хотелось.



Екатерина Сажнева