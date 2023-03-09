Ближневосточная сенсация: Китай помирил заклятых врагов, - А.Яшлавский

20:40 10.03.2023

Иран и Саудовская Аравия решили восстановить отношения



Саудовская Аравия и Иран объявили в пятницу, что после многих лет вражды они договорились восстановить дипломатические отношения в рамках сделки между региональными главными соперниками, которая может иметь широкомасштабные последствия для Ближнего Востока.



Иран и Саудовская Аравия решили восстановить отношения



Эр-Рияд и Тегеран планируют вновь открыть свои посольства в рамках соглашения при посредничестве Китая, говорится в совместном заявлении Саудовской Аравии и Ирана в пятницу.



По данным иранских государственных СМИ, с 6 марта в Пекине шли переговоры между главой Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, советником Совета национальной безопасности Саудовской Аравии Мосаедом Бен Мохаммадом Аль-Айбаном и высокопоставленным дипломатом Китая Ван И.



Видеозапись церемонии подписания, транслируемая иранскими СМИ, показала официальных лиц, сидящих за столами по разные стороны от них с флагами Саудовской Аравии, Ирана и Китая вокруг них.



"Этот пекинский диалог открыл новую страницу в саудовско-иранских отношениях. Обе стороны продемонстрировали готовность улучшить отношения и достигли консенсуса по ключевым проблемам", - сказал Ван И.



Как сообщается, Иран и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства в течение двух месяцев.



"Министры иностранных дел двух стран встретятся друг с другом, чтобы реализовать это решение и принять необходимые меры для обмена послами, – говорится в совместном заявлении. – Обе стороны соглашаются уважать суверенитет и невмешательство во внутренние дела друг друга".



Саудовская Аравия и Иран ранее провели переговоры, направленные на примирение в Омане и Ираке. Поэтому то, что сделка была заключена в Китае, стало неожиданностью.



Как напоминает CNN, Эр-Рияд разорвал связи с Исламской Республикой Иран в 2016 году после того, как иранские протестующие взяли штурмом саудовское посольство в Тегеране после казни почитаемого шиитского священнослужителя Нимра аль-Нимра в Саудовской Аравии. С тех пор две страны вели опосредованную войну, в которую втянули ряд соседних стран, еще больше приблизив регион к реальному вооруженному конфликту.



Соперничество между преимущественно шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией доминировало в политике Ближнего Востока в последние годы, распространившись на Сирию, Ирак, Ливан и Йемен, отмечает The Guardian.



Нефтяные объекты как в Саудовской Аравии, так и в Объединенных Арабских Эмиратах в последние годы подвергались нападениям со стороны боевиков, которых, как считается, поддерживает Иран, включая йеменских повстанцев-хуситов. В Йемене саудовцы поддерживал правительство в восьмилетней гражданской войне против проиранских, как считается, повстанцев-хуситов, базирующихся на севере страны Однако Саудовская Аравия вступила в прямые переговоры с хуситами.



Восстановление отношений между саудовским королевством и Тегераном было предпринято по мере того, как Китай расширяет свое дипломатическое присутствие в арабском мире, отмечает СNN. В декабре председателя КНР Си Цзиньпина ярко приветствовали в Эр-Рияде в рамках визита, в котором приняли участие главы 14 арабских государств. Это было всего через несколько месяцев после относительно сдержанной встречи с президентом США Джо Байденом, чьи отношения с Саудовской Аравией остаются довольно-таки прохладными.



"Роль Китая как посредника поразительна и может предвещать более смелую дипломатическую позицию, - комментирует Санам Вакил, эксперт по Ближнему Востоку. – Но мы должны быть осторожны в преувеличении намерений Пекина. Это больше касается интересов Китая в регионе. Китай объединил двух ключевых игроков, региональных и экономических, с целью снижения региональной напряженности и содействия расширению экономического взаимодействия с обоими".



Выступая в Лондоне ранее на этой неделе, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан аль-Сауд выступил в защиту связей королевства с Пекином, заявив: "Китай является нашим крупнейшим торговым партнером. Она также является крупнейшим торговым партнером большинства стран. И это реальность, с которой нам придется иметь дело. Китай для нас является важным и ценным партнером во многих областях. У нас отличные рабочие отношения во многих секторах. Но мы всегда говорили и повторяем это, мы будем ориентироваться на наши собственные интересы. И мы будем искать их на западе и на востоке".



Сближение двух стран, претендующих на лидерство в исламском мире, также происходит по мере того, как Тегеран оказывается во все большей изоляции со стороны Запада на мировой арене. Переговоры о возобновлении ядерного пакта Ирана с мировыми державами 2015 года заморожены, а отношения с западными государствами столкнулись с дальнейшим напряжением из-за жесткого подавления Исламской Республикой начавшихся в сентябре протестов.



Так что, констатирует The Guardian, соглашение между Эр-Риядом и Тегераном потенциально имеет широкие последствия для ядерной сделки с Ираном и гражданской войны в Йемене, где обе стороны вовлечены в опосредованную войну, и демонстрирует новую решимость Саудовской Аравии проводить внешнюю политику, независимую от Запада.



Пакт между Тегераном и Эр-Риядом не обязательно означает какие-либо изменения в саудовском подходе к палестинскому конфликту. Саудовская Аравия отказалась присоединиться к "соглашениям Авраама", которые нормализовали отношения между Израилем и некоторыми арабскими государствами.



Андрей Яшлавский