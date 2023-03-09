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Трамплин для майдана. Чем Грузия поплатится за отмену закона об иноагентах
22:23 10.03.2023

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Михаил Катков. Парламент проголосовал против законопроекта об иностранных агентах. Тем самым "Грузинская мечта" отобрала у оппозиции главный повод для недовольства населения. Впрочем, по мнению экспертов, на этом протесты не закончатся. К чему готовят Тбилиси - в материале РИА Новости.

Один против всех

Закон "О прозрачности иностранного влияния" поддержал только один депутат из "Грузинской мечты" Дито Самхарадзе, остальные однопартийцы воздержались. Против выступили 35 оппозиционеров. Вторую версию этого документа, прозванную "американской", вовсе сняли с рассмотрения.

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что законопроект "сделал свое важное дело". Во-первых, люди признали: быть иностранным агентом тяжело. Во-вторых, все поняли, что неправительственные организации участвуют в антиправительственной деятельности. В-третьих, теперь ясно: иностранные агенты не смогут помочь "Единому национальному движению" вернуть власть.

В свою очередь, Самхарадзе подчеркнул: несмотря на итоги голосования, вся страна увидела, кто есть кто. "На вашем лбу печать шпиона, которую вы никогда не смоете", - добавил депутат.

Вице-спикер, один из лидеров правящей партии Гия Вольский считает отзыв резонансного документа правильным. Власти не стали раскалывать общество в ущерб развитию страны. Но он уверен, что оппозиция продолжит протесты, используя для агитации любую площадку - от улицы до трибуны парламента.

Аппетит во время еды

По разным данным, в митингах в Тбилиси приняли участие от десяти до 60 тысяч человек. Оппозиция обвиняет власти в отходе от проевропейского курса, попытке навязать российское "репрессивное" законодательство.

В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: чья-то рука, которая, видимо, тянется из США, старательно пытается добавить антироссийские элементы в ситуацию в Грузии. Он не исключил дальнейших провокаций.

Действительно, оппозиция не намерена успокаиваться. Еще накануне внеочередного заседания парламента с трибуны возле здания Нацсобрания один из активистов, назвавший себя ветераном, потребовал отправить правительство в отставку и провести досрочные выборы. Толпа его поддержала. Протестующие распевали гимн Украины, сожгли флаг России, выражали готовность вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии.

Запад все это одобряет. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс назвал спорный законопроект не соответствующим грузинским и евроатлантическим ценностям. Представительство Евросоюза в Грузии призвало Тбилиси вернуться к проевропейским реформам, чтобы получить статус кандидата в ЕС.

Промежуточные итоги

Полиция задержала 133 человека и 132 уже отпустила. В беспорядках пострадали 58 сотрудников МВД, пятеро госпитализированы. Очевидцы говорят о десятках и даже сотнях пострадавших среди митингующих - силовики ответили на агрессию активистов слезоточивым газом и водометами. Пока известно только об одном тяжелом увечье: человек лишился глаза. Начальник Главного управления криминальной полиции Теймураз Купатадзе обещал разобраться в случившемся.

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что попытка государственного переворота еще не завершилась. По мнению грузинского политолога Шота Апхаидзе, цель Запада - руками оппозиции отстранить от власти тех, кто отстаивает грузинский суверенитет. Причем новое руководство тут же объявит антироссийские санкции, начнет поставлять Украине оружие и откроет второй фронт против России на Южном Кавказе.

"Даже если сейчас выступления заглохнут, потом они вновь вспыхнут. Запад хочет привести к власти остатки команды Саакашвили, даже психически неуравновешенных", - говорит Апхаидзе.

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов считает, что "Грузинская мечта" законом об иностранных агентах создала трамплин для оппозиционеров, которым они воспользовалась. Тем не менее неизвестно, выйдут ли теперь на улицу тысячи протестующих.

"На мой взгляд, двух-трех дней было недостаточно для того, чтобы раскочегарить общество. На выходных акции наверняка продолжатся, но ключевой станет следующая рабочая неделя. Не факт, что оппозиция удержит аудиторию на прежних лозунгах. Все-таки люди митинговали не за политиков, а из-за чувства ущемления своей свободы", - рассуждает эксперт.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков расценил отзыв законопроекта как тактическое поражение властей, однако он не уверен, что оппозиция извлечет из этого стратегическое преимущество и одержит победу. "Несмотря на падение рейтингов "Грузинской мечты", у Бидзины Иванишивили все еще огромная клиентела. К тому же у оппозиции нет ярких лидеров, а экс-президент Михаил Саакашвили не подойдет на эту роль, даже если его освободят", - говорит он.

По его словам, если на следующей неделе оппозиция не сможет превратить уличные беспорядки в рутину и не сформирует палаточный лагерь, угроза майдана исчезнет.

Источник - РИА Новости
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