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Российское посольство в Турции прокомментировало остановку транзита товаров
22:25 10.03.2023

Посольство РФ в Турции заявило о работе по возобновлению транзита подсанкционных товаров

Причина остановки транзита подсанкционных товаров из Турции в Россию устанавливается, ведется работа по выяснению всех обстоятельств и возобновлению поставок. Таким образом ситуацию прокомментировали в российском посольстве, сообщает РБК.

Представитель дипмиссии заявил, что российская сторона находится в контакте с турецкими властями и надеется на скорое разрешение ситуации. Каких-либо деталей переговоров собеседник издания не привел.

Накануне "Коммерсантъ FM" сообщил о начала блокировок товаров, поставляемых в РФ по схеме параллельного импорта, турецкой таможней. По словам организаторов перевозок и источников, знакомых с ситуацией, проблема проявилась еще 6 марта. При этом они связывают трудности с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена и требованиями США остановить транзит.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии "Ленте.ру" предположил, что дело в истекающем сроке действия зерновой сделки. По его мнению, речь идет о попытке Анкары надавить на Россию для лучших условий.

Между тем компании, которые занимаются параллельным импортом, начали активно искать альтернативные маршруты поставок, в том числе через Объединенные Арабские Эмираты. Однако усложнение логистики, подчеркивают эксперты, повлияет на сроки поставок и цены.

Еще одним объяснением ситуации может быть необходимость перенастройки системы, которой пользуется для оформления транзита (NCTS, New Computerized Transit System).

Турция, входящая в единую таможенную зону с Евросоюзом, должна была внести туда санкции из десятого пакета, который, в том числе, касается многих видов оборудования и электроники. Генеральный директор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло в комментарии BFM рассказал, что турецкие коллеги пообещали возобновить отгрузку к понедельнику, 13 марта, когда удастся устранить сбой.

Источник - Lenta.ru
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