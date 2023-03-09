ЧВК "Вагнер" прогрызает оборону бандер у Артемовска

22:39 10.03.2023

Майора Луканюка достала русская пуля

В Часов Яр пребывают танки Challenger 2: Как это скажется на битве за Бахмут

Александр Ситников

По словам спикера группировки "Восток" ВСУ Череватого, на Бахмутском/Артемовском направлении за прошедшие сутки (9 марта) произошел 41 бой, и только 19 из них в самом городе. Из нового - это начавшееся сражение в районе Богдановки, к которому "Вагнер" подошел вплотную после взятия Дубово-Василевки.



Без преувеличения, именно здесь решается многое, если не все, в битве за Бахмут. На волонтерских картах ВСУ под красный (российский) окрас перешла важная лесопосадка перед поселком. Самое главное - рельеф местности благоволит "музыкантам", которые продвигаются вперед вдоль речки, втекающей в Берховское водохранилище. Она страхует от удара в бок из внешнего контура.



Сразу за этим поселком находится Часов Яр - городок, которому предстоит стать горлышком в бахмутский котел. Кстати, Череватый сообщил, что наряду с н.п. Ивановское (южная клешня), за который уже месяц идет беспощадное сражение, "музыканты" нацелились на Александро-Шультино, а это, на минуточку, 10 км от Курдюмовки, находящейся под нашим контролем.



Таким образом, "Вагнер" расширяет зону контроля вокруг Бахмута, и, по всей вероятности, переносит всю тяжесть боев из города за его пределы. Может так случиться, что через месяц фронт уйдет на запад, а сакральный город окажется окруженным в нашем тылу.



Успех "музыкантов" Череватый объяснил тактикой малых групп с минимумом бронетехники - той самой, которую в первую очередь обнаруживают "глаза", как укро-беспилотников, так и западных спутников, действующих в интересах ВСУ. Конечно, есть риск нарваться на засаду "захисников незалежностi" и даже попасть в плен, но под прикрытием брони, как ни странно, проще записаться в "двухсотые".



Кстати, спикер группировки "Восток" ВСУ позволил себе маленький и аккуратный наезд на планировщиков Пентагона. "В НАТО не совсем понимают ситуацию, раз говорят, что оборона Бахмута может пасть в ближайшие дни. В альянсе, вероятно, тяжело осознать логику конфликта, поэтому там делают такие выводы, основываясь на сухих расчетах", - пояснил он.



Ну да… если бы не эти "сухие расчеты" - неизвестно, где сейчас находился бы укровермахт? По сути, Череватый выболтал "страшную военную тайну", в том числе и о том, что даже схемы окопов для боев местного значения разрабатывают в Пентагоне, как бы это кому-то ни показалось удивительным.



В последнее время даже у нас, в России, вдруг стали нахваливать ВСУ, типа, мы недооцениваем врага. Между тем истина заключается в том, что без НАТО хваленые ВСУ - это ноль без палочки. Доходит до того, что так называемые "лисьи норы" Миколы и Остапы копают по GPS-координатам, которые спускаются из теневого Генштаба. А там, как раз на основании "сухих расчетов", находят самые оптимальные позиции, как для обороны, так и для атаки, а не на глазок, как раньше было у бандеровских отцов-командиров.



Сами ВСУшники в качестве главного фактора мотивации называют западную военную помощь, причем не только "железом", но и бесценными разведданными. Тот же Череватый, выдав бла-бла-бла о "стойкости, нестандартности действий и мощности тактических решений" укровермахта, в конце все-таки сказал: "К таким заявлениям (НАТО о скорой потере Бахмута) нужно относиться с уважением".



Однако "сухими расчетами" занимаются не только натовцы, но и "музыканты". Если недавно считалось, что "Вагнер" бросит все силы на Хромово, чтобы перерезать снабжение ВСУ в Бахмуте, то для многих неожиданностью стало наступление намного севернее - в районе Дубово-Василевки, захват которого позволит перейти на другую сторону гряды, идущей далеко на север - до Райгородка.



Важно другое: благодаря контролю бойцами Пригожина над высотами под Клещеевкой, главный логистический центр обороны ВСУ - Часов Яр простреливается как на полигоне, причем с ЗОП. Да и наводить штурмовую авиацию "музыкантам" стало намного проще.



В частности, появилось сообщение об уничтожении майора Луканюка, комбата 80-й ОДШБр - той самой, чьи отморозки расстреляли наших военных в Макеевке (Луганской области). Раньше такая крупная рыбешка не попадалась в сети "Вагнера".



Скорее всего, штурма в лоб Часова Яра не будет, по крайней мере, до обескровливания гарнизона ВСУ. С большой вероятностью, начнется более широкий охват бахмутской группировки. Тем более, что Богдановка, находящееся в заболоченной местности и растянутое на 3 км в длину, после перехода под контроль ВСУ станет отличной преградой на пути возможного контрудара укровермахта.



А тем временем в нашем телеграм-сообществе появилась любопытная новость: "Поступает информация, что батальон, которым командовал майор Андрей Луканюк, уничтоженный в Часовом Яре, должен был в ближайшее время получить несколько тяжелых британских танков Challenger 2. Интересно это тем, что ранее здесь "нарисовался" один Leopard 2, и то для демонстрации намерений, а не для участия в боях. Инсайдеры, вхожие в политическое закулисье бандерштата, строчат, что Зеленскому все-таки удалось продавить это решение, вопреки позиции Пентагона.



Американские СМИ, комментируя поставки Challenger 2, цитируют бывшего комика из "Квартала 95": "Я приказал начальнику штаба найти подходящие войска, чтобы помочь солдатам в Бахмуте". По словам Зеленского, потеря сакрального города скажется положительно на мобилизации боевого духа русских, и, следовательно, окажет деморализующее давление на ВСУ.



Как бы там ни было, но в Пентагоне, судя по всему, преобладает невысокое мнение о британском танке, вот и разрешили янки, по данным телеграм-канала "Военная хроника", перебросить бриттам в Часов Яр семь Challenger 2. Таким образом, можно смело предположить, что НАТО рассматривает битву за Бахмут, как отвлекающую операцию (иначе туда бы перебросили танки Leopard 2), тогда как "Вагнер" ставит задачу не столько быстрой территориальной победы (захват Артемовска), сколько нанесения максимального ущерба ВСУ.