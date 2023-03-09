Россия подарила Казахстану искусственный спутник Земли "Экран-М"

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00:07 11.03.2023
РОССИЯ ПОДАРИЛА КАЗАХСТАНУ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ
Казахстан на безвозмездной основе примет в республиканскую собственность от России имущество в космической отрасли, в том числе космический аппарат "Экран-М".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алихан Смаилов.
Постановление правительства от 3 марта опубликовано в информационной системе нормативно-правовых актов в пятницу и вводится в действие со дня подписания.
"Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.
В перечне имущества, передаваемого Россией, указаны: космический аппарат 11Ф647М "Экран-М" и его составные части и комплектующие; сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01, его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления; система испытаний объектов 11Н6110, система 8Г012М1 и система 8Г013Э1.