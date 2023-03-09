Зачем Китаю нужен "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана? - М.Белова

01:34 11.03.2023

Коммерческий интерес к газовому союзу есть не только у участников сделки, но и у третьих стран. За ходом проекта внимательно следит Пекин. Там уже подсчитали, что предполагаемое сотрудничество России, Казахстана и Узбекистана позволит обеспечить бесперебойные трубопроводные поставки газа в КНР. Об этом в интервью Ia-centr.ru сказала директор по исследованиям "ВЫГОН Консалтинг" Мария Белова.



- Сейчас за китайский рынок энергоносителей конкурирует множество игроков. Насколько конкурентоспособен в этой игре Узбекистан как экспортер газа? Что может повысить его конкурентоспособность?



- Действительно, сегодня Китай 43 % своих потребностей в газе покрывает за счет импорта. Из 156 млрд куб. м поступившего в страну в 2021 г. газа 34 % было доставлено по трубопроводам из Туркменистана, Мьянмы, России, Казахстана и Узбекистана (страны расположены в порядке убывания объемов экспорта в Поднебесную).



Крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа в Китай являются Австралия, Катар, США и Малайзия. По мере роста спроса на газ в Поднебесной будет увеличиваться потребность в импорте.



Преимуществом Узбекистана здесь является достаточно низкая цена газа - дешевле свое голубое топливо Китаю продает только Россия и в отдельные годы Казахстан - плюс географическая близость и наличие свободных трубопроводных мощностей.



- Какие выгоды получит Узбекистан, если станет участником цепочки своповых поставок из России? Какие издержки понесет?



- На мой взгляд, такое сотрудничество несет в себе следующие положительные моменты: во-первых, Узбекистан сможет выполнять свои контрактные обязательства перед Китаем без жестких ограничений спроса на газ внутри страны. Напомню, что в конце 2022 года экспорт в Китай не прекращался полностью даже на фоне проблем с подачей тепла в Узбекистане.



Во-вторых, государство сможет оптимизировать логистические маршруты, тем самым снизив затраты на транспортировку газа как своим потребителям, так и в Китай.



- В середине января Узбекистан и "Газпром" приняли дорожную карту по двухстороннему сотрудничеству, аналогичную той, что российская сторона подписала с казахстанской. Что дальше? Какие шаги будут предприниматься?



- Пока дорожными картами предусмотрены поставки российского газа по газопроводу Средняя Азия - Центр для покрытия внутренних нужд Казахстана и Узбекистана. На мой взгляд, следующим шагом может быть обсуждение вопросов транзита российского газа в Китай или же увеличения поставок в Казахстан и Узбекистан для высвобождения их газа для дальнейшего экспорта в Китай - ежегодные объемы могут достигать порядка 15 млрд куб. м.



- Кому больше всех выгоден планируемый "газовый союз" России, Узбекистана и Казахстана с коммерческой точки зрения?



- Коммерческий интерес есть у всех участников сделки. Россия, на фоне драматического снижения объемов поставок на запад, заинтересована в увеличении объемов сбыта своего газа, Узбекистан решит вопрос с дефицитом газа как для внутреннего рынка, что особенно важно при растущем спросе в стране, так и для экспортных нужд.



Казахстан получит возможность газифицировать северные и восточные районы страны, а также модернизировать свою газотранспортную систему. Китай также будет бенефициаром этого союза, потому что получит бесперебойные трубопроводные поставки газа, что особенно важно в период турбулентности мировой экономики.



- Конкуренция за поставки газа - повод для интеграции или фрагментации энергетической сферы Центральной Азии?



- Мне кажется, что в контексте трубопроводных поставок газа в Китай не очень правильно говорить о конкуренции среди стран Центральной Азии. Наоборот, единая инфраструктура сплачивает, особенно в условиях, когда у всех государств, включая Туркменистан, наблюдаются проблемы с наращиванием добычи.



Поэтому такие формы взаимодействия, как своповые поставки, призваны решить проблемы каждого из участников сделки.



Дарья Матяшова