Россию заменят Казахстаном? США будут покупать уран по-новому, - СП

02:01 11.03.2023 Сенат США восстал против российского урана

Вашингтон решил рискнуть энергетической безопасностью ради Украины



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Станислав Митрахович



Американские сенаторы призвали отказаться от использования российского урана на территории США и внесли законопроект о введении эмбарго на его поставки. Инициаторами запрета выступили семеро представителей обеих партий - Республиканской и Демократической, говорится в сообщении комитета Сената по энергетике и природным ресурсам.



По мнению республиканца Джона Баррассо, США могут увеличить собственное производство урана - необходимые ресурсы якобы есть в его родном штате Вайоминге. Он считает необходимым удалить с американского рынка "всю российскую энергетику, в том числе уран". И предложенный проект закона, со слов сенатора, не только укрепит нацбезопасность США, но и лишит Россию доходов, которые могут быть направлены на специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.



Председатель комитета, сенатор от Западной Виргинии, демократ Джо Мэнчин отметил, в свое очередь, что "этот законопроект станет гарантией того, что американские атомные энергетические компании не будут зависеть от импортируемого из России уранового топлива".



Напомним, с 8 марта прошлого года в Соединенных Штатах действует запрет на импорт ряда энергоносителей из России, а именно, нефтепродуктов, сжиженного природного газа, угля и продуктов из него. При этом уран в санкционные списки не попал - как писал тогда Reuters, на этом настояли представители американских энергетических компаний.



Что понятно.



США являются лидером по количеству работающих атомных реакторов - там функционируют 92 атомных энергоблока общей мощностью 94,7 ГВт. При этом самостоятельно Америка практически не добывает и не перерабатывает уран внутри страны, получая примерно половину сырья, потребляемого "домашними" АЭС, из Узбекистана, Казахстана и России.



Причем, именно наша страна на этом рынке сейчас начинает доминировать.



Это стало возможным после того, как в конце февраля правительство Казахстана (на эту страну приходится 40% мировой добычи урана) разрешило российской госкорпорации "Росатом" совершить сделки по переводу своих долей в трех крупных урановых рудниках под управление компании "Ураниум Уан Груп" с российской юрисдикцией. Тем самым, "Росатом" обезопасил свои активы от возможных ограничений со стороны западных "партнеров".



Стоит отметить, что "Ураниум Уан Груп" входит в состав группы компаний Uranium One - крупнейшего иностранного производителя урана в РК. Она в свою очередь принадлежит АО "Техснабэкспорт" (TENEX) - внешнеторговой компании госкорпорации "Росатом". А с учетом проектов российского энергетического гиганта в Танзании и Намибии, можно сказать, что наша страна, по существу, является одним из мировых лидеров в производстве топливного урана.



Так что еще большой вопрос, против кого сыграет нынешняя инициатива американских законодателей.



Кстати, правительство России, со своей стороны, еще год назад рассматривала возможность введения запрета на экспорт урана в США в ответ на санкции с их стороны. Об этом говорил на встрече с депутатами Госдумы вице-премьер Александр Новак. Но по какой-то причине мы не стали тогда этого делать.



А в июне в американском издании The Hill появилась статья научных сотрудников Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтта Боуэна и Пола Даббара, в которой они проанализировали последствия отказа России поставлять США обогащенный уран.



Авторы, в частности, считают, что многим американским атомным электростанциям в этом случае грозит приостановка работы. Как следствие, это приведет к нехватке мощностей для потребительского спроса, а, соответственно, к значительному росту цены на электроэнергию.



Прокомментировать инициативу сенаторов США "СП" попросила ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича:



- Я не знаю, до какой степени американцы подготовились к ограничению импорта урана из России. Атомная сфера, она довольно закрыта, и там меньше публичной информации, чем, например, в сфере нефтегазовой торговли. Поэтому, мне сложно сказать, до какой степени уже готовы американцы, собственно, к тому, чтобы отказаться полностью от обогащенного урана из России.



Дело в том, что у них свои технологии производства обогащенного урана, в принципе, уже не работают - там нет ни одного завода по обогащению урана. Они от этого отказались и покупают уже обогащенный уран. А Россия там примерно пятую части всех потребностей обеспечивает.



Удалось ли им за прошедший год, например, перенастроиться на альтернативных поставщиков обогащенного урана, честно говоря, сказать сложно.



Я не исключаю, что инициатива этих сенаторов выдвинута, чтобы показать последовательность своей линии в отношении. Ведь США сегодня заявляют всему миру о необходимости прекращения торговых отношений с Москвой, при этом сами продолжают в них участвовать. Причем это касается не только урана, но и некоторых видов удобрений, кстати. И поэтому с их позиции более логично было бы, если бы они прекратили эту торговлю - такой, мне кажется, подтекст в этом законопроекте сенаторов.



"СП": Ну, допустим, они откажутся от урана из России. А своего хватит?



- Это очень сложный вопрос, на который я не могу ответить. Тут надо спрашивать инсайдеров каких-нибудь, и то, я не уверен, что сейчас кто-то публично будет готов об этом рассказывать.



Но по опыту других стран можно сказать, что очень часто обогащенный уран или атомное топливо накапливаются и охраняться на долгие годы. То есть, бывает часто, что компании, которые этим занимаются, они делают запасы на годы вперед.



Например, по статистике, которая была опубликована Федеральной таможенной службой России, скажем, в 2021 году между Россией и Украиной не было торговли атомным топливом. А в 2020 году она была. То есть, Украина накапливала атомное топливо, чтобы потом от России не зависеть.



Я не исключаю, что Америка могла делать примерно то же самое. Только лишь с разницей, что они берут обогащенный уран, а не атомное топливо. Но приведет ли это, скажем, уже завтра к сокращению производства электроэнергии в Америке? Думаю, скорее, нет. Скорее, все-таки запасы все-таки были сделаны.



Либо этот законопроект сенаторов так и останется законопроектом. Потому что люди, которые принимают реальные решения по атому, возможно, не дадут ход этой инициативе.



"СП": А какие варианты альтернативных поставок есть у американцев?



- Возможно, они рассчитывают на Казахстан. Все-таки "Росатом" не все внешнеторговые операции Казахстана в атомной сфере контролирует. Ну, еще, наверное, Канада может поставлять. Кто-то из Африки…



Но не просто уран. США нужен уран обогащенный, а значит, надо искать ту страну, где есть мощности по обогащению.



"СП": Можно ли считать "Росатом" монополистом на этом рынке?



- Монополистом считать нельзя. Я бы сказал, это очень важный игрок, но не монополия. К примеру, компания производит 40% мирового объема обогащенного урана и 17% ядерного топлива, а по запасам занимает второе место после Австралии.



"СП": В марте прошлого года вице-премьер Александр Новак не исключил введения запрета на поставки урана в США, но реализовано это намерение не было. Почему?



- Наверное, это понять легко. Потому что "Росатом" не хочет такого шага. Для него это способ зарабатывать деньги. А критического урона Америке все равно нанесено не будет.



Поэтому решение и не было принято.



И вообще российское руководство всячески показывает в этой всей ситуации, что не оно инициирует экономическую войну. Мы приспосабливаемся к мерам, которые считаем нелегитимными со стороны Запада. Но мы не ведем экономическую войну по собственной инициативе. Если части наших граждан кажется, что это позиция пассивная, это отдельный вопрос. Источник - СвободнаяПресса

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