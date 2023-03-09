Кадровые перестановки в Узбекистане: уволенные чиновники уходят либо в бизнес, либо в тень, - И.Арбышев

02:31 11.03.2023 Февральские перестановки в Узбекистане стали прямым продолжением новогодней административной реформы: после крупных отставок января, когда в стране оптимизировались целые ведомства, в правительстве формируется штат замов под нужды нового руководства. Схожие изменения происходят и на уровне регионов. Вернутся ли министры, покинувшие кабмин после громких январских отставок, и "реабилитируются" ли уволенные хокимы? Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Перестановки в хокимиятах



В феврале количество перестановок в хокимиятах резко снизилось.



1 февраля и. о. хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов назначил Рустама Юсупова руководителем главного управления благоустройства столицы – ранее он являлся первым замглавы ведомства. Прежний глава управления Анвар Умаров ушел в отставку в январе после масштабных аварий в ташкентской энергосети.



16 февраля были назначены хокимы двух районов Хорезмской области. Прежний глава Янгибазарского района подал в отставку по состоянию здоровья. Новым руководителем администрации стал Руслан Джуманиезов – ранее прокурор Ургенчского района. Хокимият Хазораспского района возглавил экс-депутат Олий Мажлиса Зафар Абдиримов.



24 февраля стало известно о новом назначении для одиозного экс-хокима Сурхандарьинской области. Сообщается, что Тура Боболов, уволенный из хокимията в конце декабря 2022 года, появился на узбекистанско-азербайджанском форуме как первый зампредседателя Торгово-промышленной палаты и сопредседатель делового совета Узбекистана.



Уволенные чиновники получили новые офисы в кабмине



В феврале прошли назначения в аппарате главы правительства и секретариатах руководителей министерств. Среди назначенцев – уволенные министры и заместители министров, пошедшие на понижение. Речь не только об управленцах, получивших отставку в январе, – из "запасной обоймы" появились чиновники которые временно находились в тени. 10 февраля пресс-секретарем министра иностранных дел стал Ахрор Бурханов – ранее он работал в посольстве Узбекистана в США и в аппарате МИД. 11 февраля ушел на пенсию Бахтиер Хасанов – пресс-секретарь главы правительства Абдуллы Арипова.



15 февраля аппарат премьер-министра возглавил Абдурашид Джурабаев – ранее он занимал пост замсоветника президента. Также стало известно о назначении Шухрата Садикова замруководителя секретариата премьер-министра. Ранее он возглавлял Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, откуда был уволен в ноябре 2021 года после скандала с блокировками соцсетей в Узбекистане. После этого о месте его работы не сообщалось. В текущей структуре правительства Мининфоком отсутствует.



16 февраля Шерзод Ходжаев возглавил проектный офис по возобновляемым источникам энергии в Минэнерго. В январе он был отстранен с поста замминистра энергетики.



Президентские назначения в правительстве: "новый круг" административной реформы



Во второй половине февраля президент Шавкат Мирзиеев назначил заместителей в ряде правительственных ведомств. Часть назначений была связана с последствиями административной оптимизации: чиновники из расформированных ведомств получили новые кабинеты, при этом особое внимание уделялось инфраструктурным секторам и новому "суперведомству" – Министерству экономики и финансов.



14 февраля стало известно о назначении Акмала Джуманазарова новым замминистра энергетики – ранее он возглавлял департамент по геологии, энергетике и промышленности в структуре кабмина.



21 февраля президент Узбекистана назначил шестерых замминистра в Министерстве экономики и финансов. Двое из них – Дилшод Султанов и Гулнора Рахимова – раньше работали замглавы расформированного Минфина, трое – Эркин Рустамов, Адиз Бобоев и Илхом Норкулов – занимали аналогичные должности в оптимизированном Министерстве экономического развития и сокращения бедности.



Шестым заместителем стал экс первый замхокима Сырдарьинской области Анвар Каримов – известно, что до 2019 года он также работал на заместительских должностях в "экономических" министерствах.



22 февраля президент Шавкат Мирзиеев назначил полковника Шавката Рахмонова первым замминистра МВД Узбекистана – ранее он возглавлял УВД Наманганской области. На новом посту Рахмонов сменил майора Шухрата Собирова, о новом назначении для которого не сообщалось.



24 февраля замминистра сельского хозяйства стал Умид Мамадаминов. Ранее он возглавлял аграрную компанию Evergreen Agriculture, специализирующуюся на экспорте бобовых культур. Сообщается, что раньше он уже работал в Минсельхозе, но затем перешел в частный сектор.



Что ждет уволенных министров и хокимов?



Логику кадровых перестановок в Узбекистане Ia-centr.ru прокомментировал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Он отметил, что в Узбекистане даже уволенный со скандалом чиновник, как правило, остается при должностях:



"Чтобы оказаться полностью исключенным из управления, чиновнику нужно очень сильно постараться. В традиции Узбекистана кадровые передвижения обычно идут по горизонтали: уволенный с критикой хоким или министерский работник после небольшого перерыва, как правило, всплывает на аналогичной должности. Даже при прежнем президенте Исламе Каримове, когда увольняли кого-то из мастодонтов вроде Джурабекова (Узбекский Танк), чаще всего чиновники уходили из политики только по показаниям возраста или здоровья. Так было раньше и остается сейчас".



Эксперт отметил, что у сложившейся кадровой культуры Узбекистана есть две причины:



"Во-первых, в Узбекистанене хотят разбрасываться кадрами с серьезным управленческим опытом. Президент страны уже несколько раз за последние 2–3 года отмечал нехватку специалистов. Людей с опытом не хватает на всех уровнях, начиная от квалифицированных рабочих и заканчивая квалифицированными управленцами.



С другой стороны – надо сохранять элитный баланс. Даже после событий в Каракалпакии кадровые перестановки прошли там достаточно мирно. Если бы подобное произошло в Туркмении или Таджикистане, местных чиновников, скорее всего, посадили бы – они бы исчезли из поля зрения и уж точно не получали бы заслуженной персональной пенсии. А в Узбекистане стараются решать эти вопросы бесконфликтно, сохраняя баланс по линиям центрального управленческого аппарата".



Стоит принять во внимание, что "временные рамки административной реформы, объявленной в декабре прошлого года, не были очерчены". По мнению Андрея Грозина, эта реформа далека от завершения:



"Шаги по этому направлению предприняты. Однако укрупнение, слияние и разделение ведомств еще не закончены. Я думаю, что как минимум весь текущий год в кадровой политике Узбекистана пройдет под знаком продолжения административной реформы и перестановки чиновников будут объясняться этим процессом".



Зачастую "проштрафившиеся" чиновники уходят в бизнес, а потом могут вернуться в политику. Как полагает Андрей Грозин, "такой вариант вполне возможен" и для уволенных министров кабмина. По мнению эксперта, это связано со спецификой "модели отношений власть – бизнес" в Узбекистане:



"В соседнем Казахстане власть первична по отношению к бизнесу: упрощая, элитарий выстраивает команду, а та захватывает позиции в бизнесе. В Узбекистане действует другая модель: здесь власть тоже первична, но между властью и бизнесом нет жестких перегородок. При позднем Каримове каждый крупный чиновник, как правило, также был крупным бизнесменом или влиятельной в экономике фигурой – без посредников или прокладок".



Несмотря на то, что сейчас при занятии госдолжностей в Узбекистане чиновник обязан оставить бизнес, спаянность интересов в политике и экономике остается: "Под контролем любого хокима оказывается значительное количество бизнес-интересов и людей, связанных с ним формальными и неформальными отношениями. Чем дольше он находится у власти, тем их больше – а в Узбекистане региональные начальники обычно сидят дольше, чем их коллеги в Туркмении или Таджикистане".



По мнению эксперта, даже экс-хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев, отставка которого стала одной из главных новостей января в Узбекистане, возможно, "пересидит какое-то время и тоже где-нибудь появится. Как выяснилось, он плохой чиновник – однако он также талантливый бизнесмен. Судя по его успехам до назначения на пост мэра, вполне состоявшийся".



Иван Арбышев Источник - ia-centr.ru

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