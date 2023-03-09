В Китае избрали нового премьера. Им стал - товарищ из Шанхая Ли Цян

08:57 11.03.2023

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) избрали члена ПК Политбюро ЦК КПК Ли Цяна на должность премьера Госсовета КНР.



Как сообщает РИА Новости, политик, которого считают самым бизнес-ориентированным в окружении председателя КНР Си Цзиньпина с весомым опытом в области развития технологий и экономики, сменил на этой должности уходящего на пенсию Ли Кэцяна.



Ранее "Свободная пресса" писала, что утром 10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали на пост председателя КНР Си Цзиньпина. Он стал первым в истории страны политиком, избранным на третий пятилетний срок.



Отмечается, что выборы провели путем тайного голосования. Участие в них приняли 2 952 человека.



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Ли Цян (кит. 李强; род. в июле 1959, Жуйань, Чжэцзян) - китайский политик, с 2017 года член Политбюро ЦК КПК, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК с 2022 года.



В 2017-2022 гг. глава Шанхайского горкома КПК, в 2016-2017 гг. глава парткома КПК провинции Цзянсу, в 2012-2016 гг. губернатор провинции Чжэцзян. Член КПК с 1983 года, кандидат в члены ЦК КПК 18-го созыва, член Политбюро ЦК КПК 19-го и 20-го созывов.



Получил образование по специальности "Механизация" в Чжэцзянском институте сельского хозяйства в Нинбо, а также экономическое образование в Центральной партийной школе и Гонконгском политехническом университете. Трудовую деятельность начал в 1976 году рабочим на фабрике, затем перешел на комсомольскую работу. В 24 года вступил в КПК.



Порядка трех десятилетий проработал в родной провинции Чжэцзян, в частности в 2004-2007 годах работал под прямым руководством на тот момент главы ее парткома Си Цзиньпина, чьим протеже теперь называется. В 2015 году сопровождал того во время визита в США. С 2011 года заместитель главы парткома родной провинции и при этом в 2012-2016 гг. ее губернатор.



В 2016-2017 гг. глава парткома провинции Цзянсу.



С октября 2017 по 28 октября 2022 года - глава Шанхайского горкома партии

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До 20-го съезда считалось вполне возможным его попадание в Постком Политбюро ЦК КПК в 2022 году, как представителя "шестого поколения" руководителей КНР; его даже называли одним из главных кандидатов Си Цзиньпина для продвижения в Постоянный комитет Политбюро. Высказывалось мнение, что он может занять пост премьер-министра. По другой версии, он мог стать преемником Чжао Лэцзи во главе ЦКПД. В то же время считалось, что политические перспективы Ли Цяна омрачила вспышка COVID-19 в Шанхае ранее в 2022 году.



После 20-го съезда КПК в октябре 2022 года Ли Цян был избран членом Посткома Политбюро 20-го созыва. Вероятно, он станет новым главой правительства Китая в марте 2023 года[