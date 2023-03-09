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|Узбекистан вновь хочет обновить Конституцию. Теперь более чем наполовину
09:36 11.03.2023
УЗБЕКИСТАН ВНОВЬ ХОЧЕТ ОБНОВИТЬ КОНСТИТУЦИЮ. ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ
Что станет "ядром" основного закона страны?
В Конституцию Узбекистана планируют ввести новые статьи, в результате чего она может обновиться на 65 %. Изменения коснутся полномочий парламента, новых президентских сроков и отмены смертной казни. Другие поправки уточнят статьи, затрагивающие вопросы прав человека.
Планы конституционной реформы Шавкат Мирзиеев озвучил в декабре 2021 года. Тогда планировалось увеличить срок президентских полномочий с 5 до 7 лет, запретить в республике смертную казнь и выдачу ее граждан другому государству, уточнить постулаты прав на неприкосновенность жилья и частной жизни.
В 2022 году начался новый этап реформы - сбор инициатив населения. Жители страны направили Ташкенту более 220 тыс. предложений. Из них 18 тыс. касались изменения порядка работы парламента.
Сейчас реформа находится на этапе подготовки законопроекта. По его итогам ответственные комитеты парламента, накануне встретившись с президентом и членами Верховного суда, предложили внести в основной закон 27 новых статей.
Важным новшеством стали поправки в статью 29 о свободе слова. Из нее намерены исключить формулировку "Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны".
Конституционная реформа, в которой значимое место занимают работа парламента и права человека, продолжает тенденцию на перераспределение полномочий исполнительной власти в пользу законодательных инициатив и гражданского общества.