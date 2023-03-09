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Жапаров объяснил кыргызам. Зачем нужна новая 20-тысячная мечеть в селе Орто-Сай
09:40 11.03.2023

Садыр Жапаров о проектах мечети на 20 тыс. человек, пятизвездочного отеля и о Хабибулле Абдукадыре

Предыстория: За Южными воротами начато строительство мечети "Ыйман борбору" на 20 тысяч человек, в церемонии принял участие президент Жапаров
Продолжение: Садыр Жапаров заложил капсулу под многофункциональный современный комплекс на месте бывшего ресторана "Нарын"



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров в интервью "Кабару" 11 марта ответил на вопросы о строительстве многопрофильного комплекса в центральной части Бишкека стоимостью $321 млн и современной мечети "Ыйман борбору" вместимостью в 20 тыс. человек в селе Орто-Сай, а также о бизнесмене Хабибулле Абдукадыре.

- У бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра были связи с прежними президентами, и теперь говорят, что, мол, нашел путь и к нынешнему президенту. Также говорят, что он инвестор объектов, по которым вы заложили капсулы. Прокомментируете?

- Я сделал объявление: "Приглашаю пятизвездочные отели мировых брендов в Кыргызстан.

Тем, кто построит пятизвездочные отели, выделим землю, освободим от некоторых видов налога на срок до 5 лет". И на основе этого пришли инвесторы. Среди них был и Хабибулла Абдукадыр. Мы этим инвесторам не дали землю.

У них была ранее купленная земля - на месте старого ресторана "Нарын". На том месте начали строить пятизвездочный отель. Стоимость - $321 млн, 37 этажей.

Будет первым самым высоким зданием. Сказали, что закончат за два года. После завершения стабильно будет 2100 рабочих мест. Будут работать такси и сервисные службы. Вкратце - в целом появится 5 тыс. рабочих мест. Туристы придут.

В то же время начали строить мечеть-медресе, вместимостью в 20 тыс. человек, стоимость проекта - $51 млн.

Эту мечеть построят бесплатно для мусульман Кыргызстана, чтобы "получить награду Аллаха" ("Аллахтан сооп табабыз"). После завершения строительства мечеть перейдет на баланс муфтията.

После того как будет построена эта мечеть-медресе, мы сможем нашей политикой и традициями обучать наших парней и девушек, вставших на путь религии, они не будут уезжать за границу. Для этого создаются условия.

Мы планируем постепенно ввести в одно русло тех, кто отучился ранее в разных странах и проповедует разные течения и разные одеяния.

Кроме того, купив землю в Бишкеке, построят городок "Бишкек-сити". Они это ранее планировали.

Они ушли в Ташкент и достраивают там "Ташкент-сити", так как у нас не было мира и во власти друг с другом спорили.

Теперь же, когда у нас появилась стабильность, я позвал всех инвесторов. Снова вернулись к нам. Вкратце, в Бишкек вложат $1,5 млрд инвестиций. Что в этом плохого?

А то, какие были отношения с прежними президентами меня не интересует.

Самое главное, что нет уголовного дела и не находится в розыске.

Я приглашу всех инвестировать в разные отрасли Кыргызстана, если не будут вывозить деньги из Кыргызстана, а наоборот, приносить в страну. Встречу аплодисментами.

Я не боюсь критики журналистов, которые не вылезают из интриг или же отдельных лиц. Ведь самое главное, чтобы я не делал плохое дело и не был вовлечен в коррупцию? Весь народ и Бог видят все.

Хотелось бы напомнить об еще одной вещи народу. Раньше миллиарды уходили в карманы отдельных лиц из таможенной сферы. Эта система на сегодня не существует. И пока я буду у власти, ее не будет. Эту систему еле сломали к концу 2021 года. После этого, если раньше в бюджет таможенная сфера давала 38 млрд сомов, то в 2022 году дала уже 78 млрд сомов. Это означает, что в бюджет поступили 40 млрд сомов, которые ранее уходили в левый карман. В этом году я поставил план собрать свыше 90 млрд сомов в таможенной сфере.

Конечно, я далек от того, чтобы говорить, что коррупцию на 100% уничтожили. И сейчас есть мелкие коррупционеры. Их ловят. Они выходят на свободу, отдав в два-три раза больше украденного. Постепенно и мелких коррупционеров устраним. Нужно время.

Источник - kg.akipress.org
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