Как инвестиционный фонд BlackRock спровоцировал глобальный энергетический кризис

11:05 11.03.2023 10.03.2023

США

Уильям Энгдаль



"Приверженность Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года". Колоссальное сокращение инвестиций в мировой нефтегазовый сектор стоимостью в триллион долларов.



Большинство людей сбиты с толку тем, что представляет собой глобальный энергетический кризис, когда цены на нефть, газ и уголь одновременно растут и даже вынуждают закрывать крупные промышленные предприятия, такие как химические, алюминиевые или сталелитейные. Администрация Байдена и ЕС настаивают на том, что все из-за Путина и военных действий России на Украине. Это не верно. Энергетический кризис - это давно спланированная стратегия западных корпоративных и политических кругов по демонтажу индустриальной экономики во имя антиутопической "зеленой повестки дня". Это уходит корнями в период задолго до февраля 2022 года, когда Россия начала военные действия на Украине.



BlackRock продвигает ESG-инвестиции



В январе 2020 года, накануне экономически и социально разрушительных карантинных мер, генеральный директор крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock Ларри Финк опубликовал письмо коллегам с Уолл-стрит и руководителям корпораций о будущем инвестиционных потоков. В документе под скромным названием "Фундаментальная перестройка финансов" Финк, управляющий крупнейшим в мире инвестиционным фондом, в управлении которого находилось около 7 триллионов долларов, объявил о радикальном отказе от корпоративных инвестиций. Деньги, как он заявил, отныне станут "зелеными". В своем письме от 2020 года, которое привлекло пристальное внимание, Финк заявил:



"В ближайшем будущем - и раньше, чем многие ожидают - произойдет значительное перераспределение капитала… Климатический риск - это инвестиционный риск". Далее он заявил: "Каждое правительство, компания и акционер должны противостоять изменению климата" [1].



В отдельном письме клиентам-инвесторам BlackRock Финк изложил новую программу капиталовложений. Он заявил, что BlackRock выйдет из некоторых высокоуглеродных инвестиций, таких как уголь, крупнейший источник электроэнергии для США и многих других стран. Он добавил, что BlackRock проверит новые инвестиции в нефть, газ и уголь, чтобы определить их приверженность "устойчивому развитию", изложенному в Повестке дня ООН на период до 2030 года.



Финк ясно дал понять, что крупнейший в мире фонд начнет сворачивать инвестиции в нефть, газ и уголь. "Со временем, - писал Финк, - компании и правительства, которые не реагируют на заинтересованные стороны и не устраняют риски устойчивости, столкнутся с растущим скептицизмом со стороны рынков и, в свою очередь, с более высокой стоимостью капитала". Он добавил, что "изменение климата стало определяющим фактором в долгосрочных перспективах компаний… мы находимся на пороге фундаментальной перестройки финансов" [2].



С этого момента так называемые ESG-инвестиции, штрафующие за выбросы CO2 компании, такие как ExxonMobil, вошли в моду среди хедж-фондов, банков Уолл-стрит и инвестиционных фондов, включая State Street и Vanguard. Такова сила BlackRock. Финку также удалось убедить четырех новых членов совета директоров ExxonMobil положить конец нефтегазовому бизнесу компании.



Письмо Финка от января 2020 года было объявлением войны крупными финансами традиционной энергетической отрасли. BlackRock был одним из основателей Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD), и подписал ПОИ ООН - Принципы ответственного инвестирования: поддерживаемая ООН сеть инвесторов, продвигающих инвестиции с нулевым выбросом углерода, используя крайне коррумпированные критерии ESG. Здесь экологические, социальные и управленческие факторы влияют на инвестиционные решения. Нет объективного контроля над фейковыми данными для ESG-компании. Кроме того, BlackRock подписал заявление Ватикана от 2019 года, защищающее режимы ценообразования на выбросы углерода. В 2020 году BlackRock также присоединился к Climate Action 100, коалиции почти 400 инвестиционных менеджеров, управляющих 40 триллионами долларов США.



Этим судьбоносным письмом от января 2020 года Ларри Финк положил начало колоссальному сокращению инвестиций в мировой нефтегазовый сектор стоимостью триллион долларов. Примечательно, что в том же году Финк из BlackRock был включен в попечительский совет антиутопического Всемирного экономического форума Клауса Шваба, корпоративного и политического связующего звена Повестки дня ООН до 2030 года по нулевым выбросам углерода. В июне 2019 года Всемирный экономический форум (ВЭФ) и Организация Объединенных Наций подписали рамки стратегического партнерства для ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года. ВЭФ имеет платформу стратегической информации, которая включает 17 целей в области устойчивого развития Повестки дня на период до 2030 года.



В своем письме от 2021 года Финк удвоил нападки на нефть, газ и уголь. "Учитывая, какое значение переход к энергетике будет иметь для перспектив роста каждой компании, мы просим компании раскрыть план того, как их бизнес-модель будет совместима с экономикой, основанной на нулевых углеродных выбросах", - написал Финк. Другой сотрудник BlackRock заявил на недавней энергетической конференции: "Куда идет BlackRock, туда последуют и другие" [3].



Всего за два года, к 2022 году, примерно 1 триллион долларов США был выведен из инвестиций в разведку и разработку нефти и газа во всем мире. Добыча нефти - дорогостоящий бизнес, и прекращение внешних инвестиций со стороны BlackRock и других инвесторов с Уолл-стрит означает медленную смерть отрасли.



Байден - президент BlackRock?



В начале своей тогдашней тусклой президентской заявки Байден провел закрытую встречу в конце 2019 года с Финком, который, как сообщается, сказал кандидату: "Я здесь, чтобы помочь". После судьбоносной встречи с Финком из BlackRock кандидат Байден объявил: "Мы собираемся избавиться от ископаемого топлива…". В декабре 2020 года, еще до инаугурации Байдена в январе 2021 года, он назначил Брайана Диза, глобального руководителя BlackRock по устойчивым инвестициям, помощником президента и директором Национального экономического совета. Здесь Диз, сыгравший ключевую роль для Обамы в разработке Парижского соглашения по климату в 2015 году, незаметно подготовил войну Байдена с энергией из ископаемых видов топлива.



Это стало катастрофой для нефтегазовой отрасли. Человек Финка Диз принимал активное участие в предоставлении новому президенту Байдену списка антинефтяных мер для подписания исполнительным указом, начиная с первого дня января 2021 года. Это включало в себя закрытие огромного нефтепровода Keystone XL, по которому 830 000 баррелей в день будут поступать из Канады на нефтеперерабатывающие заводы в Техасе, и прекращение любых новых договоров аренды в Арктическом национальном заповеднике дикой природы (ANWR). Байден также присоединился к Парижскому соглашению по климату, которое Диз заключил для Обамы в 2015 году и которое Трамп отменил.



В тот же день Байден инициировал изменение так называемой "социальной стоимости углерода", согласно которой нефтегазовая промышленность получает штраф в размере 51 доллара за тонну CO2. Этот единственный шаг, предпринятый чисто исполнительной властью без согласия Конгресса, наносит разрушительный ущерб инвестициям в нефть и газ в США - стране, которая всего два года назад была крупнейшим производителем нефти в мире [4].



Уничтожение мощностей НПЗ



Что еще хуже, агрессивные экологические правила Байдена и инвестиционные мандаты в русле ESG от BlackRock убивают мощности нефтеперерабатывающих заводов США. Без нефтеперерабатывающих заводов не имеет значения, сколько баррелей нефти вы берете из Стратегического нефтяного резерва. За первые два года президентства Байдена США закрыли около 1 миллиона баррелей в день мощностей по переработке бензина и дизельного топлива, в том числе из-за падения спроса в связи с коронавирусом, самого быстрого падения в истории США. Закрытия происходят постоянно постоянные. В 2023 году планируется закрыть дополнительные мощности на 1,7 миллионов баррелей в сутки в результате отказа BlackRock и Уолл-стрит от инвестиций в ESG и правил Байдена [5].



Ссылаясь на серьезное сокращение инвестиций Уолл-стрит в нефть и антинефтяную политику Байдена, генеральный директор Chevron в июне 2022 года заявил, что не верит, что США когда-либо построят еще один новый нефтеперерабатывающий завод [6].



К Ларри Финку, члену правления Всемирного экономического форума Клауса Шваба, присоединился ЕС, чей президент Комиссии ЕС, известная своей коррумпированностью Урсула фон дер Ляйен, покинула правление ВЭФ в 2019 году, чтобы возглавить Комиссию. Ее первым важным действием в Брюсселе было продвижение программы EU Zero Carbon Fit for 55. Это наложило большие налоги на выбросы углерода и другие ограничения на нефть, газ и уголь в ЕС задолго до действий России на Украине в феврале 2022 года. Совокупное воздействие мошеннической ESG-программы Финка на администрацию Байдена и безумия ЕС по поводу нулевого выброса углерода создает худший энергетический и инфляционный кризис в истории.



Примечания



[1] Ларри Финк, Фундаментальная перестройка финансов, Письмо генеральным директорам, январь 2020 года, https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2020-blackrock-client-letter

[2] Там же.

[3] Цветана Параскова, Почему инвесторы отказываются от проектов по добыче ископаемого топлива?, OilPrice.com, 11 марта 2021 года, https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Are-Investors-Turning-Their-Backs-On-Fossil-Fuel-Projects.html

[4] Джозеф Туми, Энергетическая инфляция была задумана, сентябрь 2022 года, https://assets.realclear.com/files/2022/10/2058_energyinflationwasbydesign.pdf

[5] Там же.

[6] Fox Business, генеральный директор Chevron говорит, что в США никогда не будет построен новый нефтеперерабатывающий завод, 3 июня 2022 года, https://www.foxbusiness.com/markets/chevron-ceo-oil-refinery-built-u-s



Источник

https://www.globalresearch.ca/how-blackrock-larry-fink-created-global-energy-crisis/5799286 Источник - katehon.com

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