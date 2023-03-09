Депутат ЕП Уоллес: Европу ждет страшное будущее из-за ссоры с Китаем

11:12 11.03.2023

Алексей Комолов

США и НАТО хотят вбить клин между Евросоюзом и Китаем, если это произойдет, Европу ждет страшное будущее, считает депутат Европарламента Мик Уоллес. Об этом пишет РИА Новости.



У себя в соцсетях он написал, что США и НАТО убеждают Евросоюз в существовании угрозы для его безопасности со стороны Китая.



"Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой - и если мы пойдем по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех", - заявил он.



Ранее стало известно, что демократы в палате представителей США подготовили законопроект по введению ограничительных мер в отношении Китая в случае оказания военной помощи России. Спектр санкций включает запрет на посещение США, блокировку счетов и собственности, запрет на сделки и прочее.



В Китае призвали США подумать о том, что они могут сделать для мира, прежде чем критиковать другие государства. МИД КНР заявил, что Вашингтону следует пойти навстречу Пекину, чтобы вернуть отношения в здоровое русло, такое развитие событий "пойдет на пользу Китаю, США и всему миру".



Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь во время парламентской сессии в Пекине осудил "сдерживание" и "репрессии" в отношении Китая со стороны Запада, и в частности США. Си Цзиньпин также заявил, что последние пять лет отмечены новым набором препятствий, которые угрожают замедлить экономический рост Китая.