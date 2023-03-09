 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Свыше 80 мечетей в Жалал-Абадской области построены незаконно
11:17 11.03.2023

Turmush - В Жалал-Абадской области у более 80 мечетей проблемы с документами. Об этом сообщил директор государственной комиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров.

По его словам, в настоящее время предпринимаются соответствующие действия для завершения документации.

"С момента обретения независимости в нашем государстве осуществляют деятельность более чем 4000 мечетей. Наша рабочая группа провела мониторинг, в ходе которого выяснилось, что более 400 мечетей построены без соответствующих документов или незаконно. Из них свыше 80 расположены на территории Жалал-Абадской области.

В связи с этим специальная комиссия по делам религий совершила поездку по регионам и поручила соответствующим руководителям, как можно скорее завершить оформление документов. В ближайшие дни эти проблемы будут решены", - сказал он.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в область Тойгонбай Абдыкаров встретился с имамами Ноокенского, Базар-Коргонского, Сузакского районов и города Жалал-Абада, а также с жителями.

Была проведена разъяснительная работа с населением по устранению расточительства при проведении тоев, поминок и других мероприятий.

Источник - turmush.kg
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