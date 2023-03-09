Новый поворот с турецким хабом: Анкара выбивает деньги из Москвы, - МК

11:45 11.03.2023

Сколько должна будет заплатить Россия Турции за обход западных санкций



Пуск в эксплуатацию Турецкого газового хаба, позволяющего России обойти европейские санкции на экспорт "голубого топлива", похоже, надолго откладывается. Как заявил член Совета по безопасности и внешней политике при турецком президенте Чагры Эрхан, Анкаре для завершения проекта потребуются российские инвестиции. Независимые эксперты удивляются: все производственные и транспортные мощности создаваемой системы, способной уже скоро стать главным энергетическим узлом Европы, давно построены. Остается лишь наладить цифровые логистические цепочки, что не требует значительных вложений.



Сколько должна будет заплатить Россия Турции за обход западных санкций



По словам Чагры Эрхана, большинство существующих до последнего времени у его страны экономических приоритетов сменились в связи с драматическими последствиями недавнего мощного землетрясения. Поэтому, газовый хаб, хоть и крайне финансово выгоден Анкаре, но является далеко не самой важной текущей задачей на фоне борьбы с последствиями землетрясения. Фактически, турецкий высокопоставленный чиновник сформулировал что-то вроде ультиматума Москве: если у России сейчас есть возможность вкладываться в проект - милости просим! Если нет - откладываем его до лучших времен. Как изменение позиции Анкары повлияет на планы Москвы в отношении создания газового хаба на территории Турции, "МК" рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.



- Анкара собирается строить газовый хаб на своей территории за счет российских инвестиций. Что конкретно там надо строить и во что вкладываться?



- Ничего кардинально нового для начала работы газового хаба в Турции дополнительно строить не надо. Формально хаб - это биржа, на которой заключаются договоры, согласуются стоимость, сроки и объемы поставок углеводородов. По сути, необходимо разработать и подключить программное обеспечение, а сделки участники торгов смогут подписывать посредством транснациональных платежных систем. В Турции сходятся четыре международных трубопровода: Трансанатолийский TANAP из Азербайджана, "Тебриз - Анкара" из Ирана и две нитки "Турецкого потока" из России. Строительства дополнительных веток или терминалов здесь не требуется. Необходимо создать надежную торговую площадку для взаимоотношений клиентов, соответствующее программное обеспечение и проработать логистические вопросы, после чего работу новой биржи можно открывать.



- Сколько средств на это потребуется и когда проект может быть запущен?



- Этот вопрос стоит адресовать, скорее, нашим коллегам из Анкары. Надо учитывать, что вскоре Турции предстоят президентские выборы. Не хочется загадывать, как изменится энергетическая политика страны, если власть в стране поменяется. Пока же отношение к Москве в плане долгосрочного снабжения энергоресурсами остается стабильным, что может служить еще одним положительным фактором в пользу завершения создания крупнейшего европейского газового хаба. Сколько денег потребует завершение проекта - точно неизвестно, но давайте рассуждать. Сколько требуется вложений на обеспечение программным обеспечением крупного бизнес-центра? Наверное, миллионы долларов. А сколько придется направить на отладку серьезной международной торгово-финансовой системы? Видимо, десятки и даже сотки миллионов. Но в любом случае - это не миллиарды или, тем более, десятки миллиардов, требующихся на строительство новых многокилометровых магистралей. Так что есть основания полагать, что у инвесторов средства найдутся.



- О чем может зайти речь на переговорах Москвы и Анкары о возобновлении реализации Турецкого хаба?



- Турции необходимо срочно изыскать немалые финансовые ресурсы для возмещения потерь, нанесенных разрушительным землетрясением: счет может идти на десятки миллиардов долларов. В прошлом году Анкара уже просила у Москвы 25-процентную скидку на импортируемое "голубое топливо", а также настаивала на отсрочке выплаты части задолженности за поставленные ранее энергоресурсы. Теперь у турецкой стороны появился еще один аргумент для того, чтобы поторговаться за льготы. Учитывая особый интерес к проекту газового хаба со стороны Москвы, но и педалируя тему своей трагедии, Анкаре вполне по силам выторговать у России дополнительные преференции.



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Также Турция могла бы привлечь россиян к освоению крупного газового месторождения Сакарья, находящемся на континентальном шельфе Черного моря, ресурсы которого впоследствии также можно было бы подключить к биржевой торговле хаба. Но пока подобная интересная для всех сторон идея, к сожалению, официально не рассматривается.



- Значит ли это, что Москва может принять турецкий "ультиматум" и взять финансирование хаба в ближайшей перспективе на себя?



- Москве выгодно участвовать в поставках газа и управлении Турецким хабом. На территорию этой торговой площадки может поступать азербайджанский, российский и иранский газ. При дальнейшей реализации углеводородов покупателю не обязательно знать, откуда именно поступило сырье, что снижает риск предъявления в будущем санкционых претензий к нам. Научиться грамотно пользоваться открывшейся торговой нишей станет важной задачей в свете восстановления постепенно утрачиваемых позиций России на международном энергетическом рынке.



Досье "МК":



Предложение о создании Турецкого газового хаба озвучил президент России Владимир Путин в октябре 2022 года спустя две недели после взрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море. Вскоре идею поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган, подчеркнув при этом, что хаб станет транспортно-распределительной сетью для перенаправления потоков углеводородов из поврежденных "Северных потоков" в Турцию, и сделает черноморский регион основным маршрутом экспорта российского "голубого топлива" в Европу. Серия недавних масштабных землетрясений на территории Турции внесла коррективы в планы создания газового хаба. Турция, у которой не сейчас хватает собственных финансовых средств для завершения проекта, пытается за счет союзников, самым близким из которых является Россия, найти возможность для осуществления своих амбициозных замыслов в энергетической сфере.



Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВ