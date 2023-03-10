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|Казахстанский гимнаст Милад Карими стал первым на этапе Кубка мира
16:23 11.03.2023
Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Баку, сообщает Zakon.kz.
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"Золото" он добыл в вольных упражнениях, показав лучший результат в финале. За свое выступление он набрал 14.200 балла, передает Olympic.kz.
Второе место занял Илья Ковтун из Украины. "Бронза" у Райли Лууса из США.
Ранее в финальном забеге на дистанции 500 метров среди мужчин на ЧМ по шорт-треку в Сеуле казахстанец Денис Никиша занял четвертое место.
Конст. Вноровский