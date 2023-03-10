Пригожин (ЧВК "Вагнер") заявил, что в 2024 году будет баллотироваться в президенты

16:27 11.03.2023

Пригожин заявил, что в 2024 году будет баллотироваться в президенты Украины



Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ходе поездки в зону боевых действий в районе Бахмута заявил о наличии у себя политических амбиций. По его словам, в 2024 году он намерен баллотироваться в президенты. При этом он уточнил, что говорит о выборах на высший пост на Украине.



"Сейчас будет очень важное политическое заявление, которое поразит всех россиян. Политический каминг-аут. У меня только что появились политические амбиции. Я принял решение в 24-м году баллотироваться в президенты Украины", - заявил Пригожин в сюжете военкора Александра Симонова.



Как следует из высказываний Пригожина, он считает, что в будущих выборах будут участвовать действующий президент Украины Владимир Зеленский и предыдущий глава государства Петр Порошенко.



Пригожин прокомментировал слухи о создании "новых ЧВК на базе госкомпаний"



"Если выиграю, то тогда все будет хорошо", - добавил Пригожин.



ОЛЬГА РАСУЛОВА