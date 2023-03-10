"Запретные земли" Центральной Азии по сведениям русских путешественников, - Р.Почекаев

16:30 11.03.2023 "ЗАПРЕТНЫЕ ЗЕМЛИ" ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО СВЕДЕНИЯМ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Еще с эпохи хунну в Центральной Азии фиксируется институт "заповедных (запретных) мест" – куруков. Это особые ханские земли, доступ в которые разрешен для очень узкого круга лиц. В отличие от эпохи Средневековья история куруков XIX века изучена недостаточно – между тем интересные сведения о "заповедных землях" оставили чиновники Российской империи. Воспоминания русских путешественников и трансформацию статуса куруков в Центральной Азии проанализировал к. ю. н., доцент, профессор, заведующий кафедрой теории и истории права и государства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Роман Почекаев в статье для научного журнала "Народы и религии Евразии".



Куруки Бухары

В позднем Средневековье куруки оставались наиболее востребованными в Бухарском ханстве. Помимо родовых кладбищ, куруками могли быть охотничьи угодья и пастбища, территории для сбора войск, места отдыха. Однако к XVI веку их существование стало проблемой: правителям требовалось интегрировать древний тюрко-монгольский институт в систему исламского права. Поэтому еще при поздних Тимуридах ханы стали жаловать куруки влиятельным представителям мусульманского духовенства или обращать их в вакф (в шариате – имущество, переданное светским лицом на религиозные и благотворительные цели. – прим. Ia-centr.ru).



При Шейбанидах куруки передавали влиятельным духовным лидерам – шейхам суфийского клана Джуйбари (бухарская ветвь братства Накшбандийя. – прим. Ia-centr.ru). Также при Шейбанидах и Аштарханидах куруки постепенно переходили в руки родичей хана и родоплеменной аристократии.



Институт "заповедных мест" сохранялся и в XIX веке, но к тому времени он сильно изменился.

Самые сильные изменения произошли в Бухаре: по воспоминаниям Г. А. Арендаренко, представителя туркестанского генерал-губернатора при дворе эмира, бухарские куруки не имели особого статуса. Так называли обычные выделенные прибрежные полосы и осушенные участки для выращивания риса – вероятно, раньше эти владения действительно были "заповедными", но к XIX веку утратили прежнее значение, сохранив древнее название.



Хивинские сады

В Хивинском ханстве куруки были более распространены, однако сам термин использовался реже. Такие места в хивинских источниках и записках русских дипломатов известны как "сады" ("баг") – обширные комплексы с дворцами, водоемами, местами для отдыха и охоты.



В 1856 году хан Сайид-Мухаммад посетил местность Гендумкан – там был устроен сад, пользоваться которым разрешалось лишь хану, его родичам и представителям высшей знати. Н. Залесов – участник российского посольства в Хиву, отправленного в 1858 году под началом полковника Н. П. Игнатьева, – вспоминал, что все работники, обслуживавшие Гендумкан, были рабами-персами. Свободные же хивинцы – подданные хана – не допускались в сад.



В одном из "заповедных мест" хан разместил дипломатическую миссию Игнатьева – сад, как и средневековый курук, служил местом отдыха. В отличие от Монголии и других кочевых регионов, в оседлых землях Центральной Азии куруки не только ограждали от посторонних, но и благоустраивали.



В Хиве владеть куруками мог только хан, который часто стремился увеличить личные владения за счет института "заповедных мест".

Закон шариата предусматривал категорию "пустых", или "мертвых", земель ("замин-и мавот") – такие территории принадлежат монарху, но любой, кто помогал правителю в благоустройстве этих земель, имел право приобрести их в собственность. Не желая такого исхода, ханы преобразовывали эти земли в "сады", делая их закрытыми для подданных.



Другой способ превратить общедоступную территорию в курук описал российский географ А. И. Бутаков, в 1848 – 1863 годах руководивший Аральской флотилией и совершивший несколько экспедиций в Хивинское ханство. Бутаков вспоминает, как хан объявил запретным для кочевок остров Токмак-Ата, заявив, что там обнаружена могила святого, которая должна стать местом паломничества. Но паломники могли посещать могилу лишь с разрешения ханских чиновников, которым передавалось нужное количество ягод "джиды".



Феодальный домен Худояра

Больше всего известно о куруках Кокандского ханства – и по количеству архивных документов, и по сохранившимся воспоминаниям. Переводчик Сибирского корпуса Филипп Назаров, побывавший в Коканде в 1813 – 1814 годах, сообщает, как Омар-хан (умер в 1822 году) развлекался тигровой и барсовой охотой на своих лугах под Маргеланом. Анонимное "Обозрение Коканского ханства" (издано в 1849 году) сообщает о похожих развлечениях наследника Омара Мухаммад-Али-хана, который месяцами кочевал по своим "заповедным" лугам с многочисленной свитой.



Ханы стали использовать "заповедные земли" как источник дохода: Малла-хан (умер в 1862 году), старший брат хана Худояра, впервые ввел налог на рубку дров в ханских куруках.



Худояр же, правивший в 1844 – 1875 годах (с тремя перерывами), довел эту систему до апогея.

В его правление сбор за право рубки дров в ханском куруке ("чоб-пули") в одном лишь округе Коканда составил 4 000 тенге. Об этом писал русский чиновник Н. Н. Пантусов в "Туркестанских ведомостях" в 1876 году – в год, когда Кокандское ханство было присоединено к России и преобразовано в Ферганскую область Туркестанского края.



Документы из архива Худояра свидетельствуют, что хан активно захватывал общинные земли, объявляя их "заповедными" и ставя для их охраны сторожей-надсмотрщиков (курукчи).

Российский военный чиновник А. П. Хорошхин, побывавший в Коканде в 1867 – 1868 годах, приводит своеобразное "объяснение" такой политики. По словам Хорошихина, Худояр любил соколиную охоту, которой занимался в своих "заказниках". Поэтому он стремился увеличить число "заповедных мест", где мог бы остановиться во время поездок по стране.



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Русский чиновник В. П. Наливкин, издавший в 1886 году "Краткую историю Кокандского ханства", приводил в пример случай с участком общинной земли кишлака Катаган под Наманганом. Участок затопило водами Сырдарьи, и, когда вода схлынула, жители кишлака стали обрабатывать отмель. Однако Худояр объявил отмель куруком, что подтвердил наманганский кази (шариатский судья). Ханские чиновники объявили, что пахотная земля возникла "из ниоткуда" по воле Аллаха, а значит, должна принадлежать хану как представителю Бога на земле.



В 1875 году в Коканде началось восстание, после которого хан бежал под защиту туркестанских властей. Те отправили его в почетную ссылку в Оренбург, и годом позже ханство было присоединено к России. Поэтому работы российских чиновников отчасти могут быть тенденциозными – они стремились показать неэффективность Худояра как правителя, обосновывая необходимость укрепления в крае российской власти. Однако документы кокандских архивов свидетельствуют, что Худояр лишь развивал уже сложившуюся в его государстве практику.



К XIX веку характер куруков меняется: если прежде ханы Центральной Азии учреждали их в собственных владениях, то теперь они увеличивали личный домен, объявляя "заповедными" общинные земли. При этом тюрко-монгольский институт курука вписался в систему шариата и был признан центральноазиатским духовенством.



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""Заповедные места" в среднеазиатских ханствах по сведениям русских и путешественников XIX века".



http://journal.asu.ru/wv/article/view/2126 Источник - journal.asu.ru

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