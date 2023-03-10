Патогенная инженерия: биолаборатории США продолжают работать на Украине

18:20 11.03.2023

Киев обладает научным и техническим потенциалом, чтобы устроить провокацию с применением опасных вирусов

Богдан Степовой

Андрей Федоров



США продолжают свою биологическую программу на Украине, в том числе работы с коллекцией опасных патогенов. Эти материалы могут быть использованы при проведении провокации, в которой обвинят Россию, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты считают, что Украина располагает средствами, персоналом и техническим потенциалом для подобных действий. В зоне СВО 10 марта российская армия наступала на донецком направлении, а на остальных наносила огневые удары. Корреспонденты "Известий" посетили артиллерийскую батарею, которая уничтожила подразделение украинских минометчиков.



Биологическая опасность

Вашингтон не прекратил работу своих биолабораторий на территории Украины, несмотря на соответствующие заявления представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Джона Кирби. В 2023 году перед ними поставлена задача дальнейшей консолидации коллекций опасных патогенов, развертывания систем управления биорисками и мониторинга эпидобстановки, заявил 10 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.



- В январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения, - также рассказал Игорь Кириллов.



По его словам, особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А", - это биологические агенты, которые могут вызвать гибель человека.



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Примечательно, что в типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США.



По словам генерала, это также свидетельствует о том, что киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов.



- Таким образом, под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию, - заявил Игорь Кириллов.



Украина располагает средствами, персоналом и техническим потенциалом для того, чтобы организовать подобную провокацию, рассказал "Известиям" эксперт в сфере химической и биологической безопасности Олег Желтоножко.



- Украина с советских времен сильна и наукой, и техническим уровнем производств, - отметил эксперт. - Они могут с достаточным уровнем безопасности для себя и с достаточным пониманием последствий организовать провокацию либо попытаться нанести определенный вред противнику, которым они, естественно, считают Россию. Все возможности для этого есть. И самое главное, есть желание произвести подобные действия.



Масштабы такой провокации могут зависеть от уровня опасности патогена и от интенсивности применения.



- С помощью патогенов можно наносить вред народному хозяйству, среде обитания или здоровью человека, - отметил эксперт. - Но разделить гражданское население и военных абсолютно невозможно. С этим и связаны ограничения в применении химического и бактериологического оружия, иначе бы их давно широко использовали.



Последствия могут быть самыми разнообразными, считает эксперт.



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- Удержать под контролем ареал применения довольно сложно, особенно в условиях военной обстановки, - резюмировал Олег Желтоножко.



Охота на минометы

Российская армия 10 марта вела активные наступательные действия на донецком направлении, а на остальных наносила огневое поражение по наиболее важным целям, сообщили в Минобороны РФ.



За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 350 человек и 29 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки (САУ) и бронеавтомобили.



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Военнослужащий артиллерийского расчета Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Большое значение для успехов на линии боевого соприкосновения играет и контрбатарейная борьба. Корреспондент "Известий" Родион Северьянов побывал на российских артиллерийских позициях и своими глазами увидел, как бойцы охотятся за минометной батареей вооруженных формирований Украины (ВФУ).



В артиллерийской батарее первое орудие всегда находится на дежурстве, в полной готовности нанести удар по позициям ВФУ.



- Сегодняшняя цель - это минометная батарея украинских боевиков. Ее надо будет уничтожить, - рассказал корреспондент.



По его словам, хорошая солнечная и безветренная погода - одна из предпосылок удачной стрельбы. Артиллеристы получают координаты украинской батареи и тут же приступают к работе. Отстрелялись быстро и на отлично: первыми же залпами накрывают минометы противника.



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- Это то, что называется "кучно пошло". Одним залпом как минимум три цели, - отметил Северьянов.



Батарея постоянно находится в движении, чтобы не попасть под ответный огонь. Первое орудие только отстрелялось, а другие уже сворачиваются и меняют позиции.



- Техника буксируемая, что помогает ее с легкостью транспортировать, - говорит Северьянов.



Несмотря на ранение

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В ходе СВО майор Александр Малахов выполнял обязанности замкомандира бригады по тылу, доставлял материальные средства личному составу бригады на линию соприкосновения. Во время одного из маршей колонну Малахова обстреляли украинские боевики. Грамотно используя складки местности, Александр вывел колонну из-под огня минометов, а после продолжил движение в заданный район другим маршрутом.



Благодаря смелости и самоотверженности майора Малахова, а также своевременно принятым решениям личный состав бригады, находящийся на передовой, был своевременно обеспечен всем необходимым.



Подразделение, в составе которого действовал радиотелеграфист рядовой Родион Батуев, находилось в обороне. В это время боевики открыли огонь из артиллерийских орудий и минометов. Одной из целей стала командно-штабная машина, обеспечивающая связь внутри подразделения и с вышестоящим командованием.



Родион оперативно отогнал машину в безопасное место, но при этом получил ранение. Вне зоны досягаемости огня он оперативно развернул командно-штабную машину, обеспечив устойчивую связь в подразделении. Благодаря смелым и грамотным действиям рядового Родиона Батуева удалось сохранить устойчивое управление подразделением и отразить атаку боевиков.