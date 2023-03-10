Брат по расчетам: доля юаня в российском экспорте подскочила в 32 раза

18:23 11.03.2023 По прогнозам аналитиков, роль китайской валюты будет только усиливаться

Софья Смирнова



Доля взаиморасчетов в юанях в 2022 году выросла с 0,5 до 16%. Рост - в 32 раза. Параллельно увеличилась и доля рубля - с 12 до 34%. Об этом сообщил Центробанк России в очередном "Обзоре рисков финансовых рынков". За счет чего росли доли двух валют и можно ли считать эти цифры позитивным сигналом для российской экономики - в материале "Известий".



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Комплекс факторов

Если на начало 2022 года расчеты по экспорту производились в долларах и евро, то в 2023 году альтернативной валютой стал юань. Реже - национальные валюты дружественных стран. Доля юаня была на уровне 0,5%, рубля - 12%.



Однако к концу 2022 года расчеты по экспорту в долларах и евро, прозванных токсичными, снизилась до 48%, то есть составило менее половины. В начале 2023 года 34% операций проводятся в рублях, 16% - в юанях, 2% приходится на прочие валюты.



Доля доллара и евро в импорте снизилась еще сильнее: с 65% в начале 2022 года до 46% в конце. Доля платежей в юанях увеличилась с 4 до 23%, в рублях - немного упала, с 29 до 27%, в валютах дружественных стран составила 4%.



юань Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Увеличение доли юаня во внешней торговле России отражает текущую реальность, утверждает кандидат экономических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков.



- Этот рост указывает на то, что в условиях санкционного давления Россия все больше склоняется к Китаю и устанавливает торговые отношения с теми странами, которые не поддерживают санкции, - поясняет он.



Еще одним фактором, способствующим увеличению доли юаня во внешней торговле России, является небезопасность платежей в евро и долларах, так как большинство российских банков находятся под санкциями, отмечает эксперт.



- Фактически помимо роста доли юаня возросла и доля рубля. Оценить эти изменения как положительные или отрицательные сложно, но их можно рассматривать в контексте развития внешней торговли, - добавляет аналитик.



Автомобили китайских производителей перед погрузкой на экспорт в порту Яньтай на востоке Китая



В целом Россия продолжает развивать внешнюю торговлю и адаптироваться к изменяющимся условиям. Рост доли юаня и рубля во внешних расчетах является только одним из многих аспектов этого процесса, подчеркивает Сергей Цыплаков.



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Логичное следствие

Поскольку с 2022 года доллар и евро в России оказались под жесткими ограничениями, логично, что им на смену приходят другие валюты, полагает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.



- В прошлом году российская экономика резко развернулась в сторону Азии, естественно, и китайский юань стал ключевой внешнеторговой валютой нашей страны. Он обогнал доллар в объеме операций на валютном рынке. Из-за того что все крупные российские банки к марту 2023 года оказались под жесткими внешними санкциями, логично, что доля расчетов в твердых мировых валютах сократилась с 87 до 48%. Доля юаня в импортных расчетах, напротив, выросла с 4 до 23%, - уточняет он.



По мнению собеседника "Известий", поскольку иных хороших альтернатив нет, перестройка российского валютного рынка в пользу доминирования китайского юаня в этом году продолжится.



биржаФото: ТАСС/Валерий Шарифулин

- По данным ЦБ РФ, в минувшем феврале иностранную валюту покупали импортеры и население, которое приобрело ее на 72,6 млрд рублей, однако юаней - лишь на 11,6 млрд рублей. Ключевая проблема в позиционировании юаня в РФ состоит в том, что он весьма мало представлен в наличной форме. Сделки купли-продажи с ним могут в основном совершать люди финансово грамотные, которым не составит большого труда купить китайскую валюту на бирже, - замечает аналитик.



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Население продолжает с опаской держать ранее купленные доллары и евро на своих счетах, продолжает Александр Потавин. Многие выводят их на счета в зарубежных банках или же просто копят валюту в наличной форме в надежде на то, что по мере стабилизации международной обстановки текущие валютные ограничения будут сняты.



Вынужденная необходимость

После того как расчеты в евро, американских долларах, британских фунтах и японских иенах стали затруднены, компании для осуществления ВЭД стали использовать другие валюты расчетов, считает директор Департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.



- Суммарно 50% расчетов по экспортным сделкам приходится на рубль и юань. Пока неизвестно, какова доля индийской рупии в расчетах с РФ, при этом товарооборот РФ и Индии по итогам 2022 года увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2021 годом, - замечает эксперт.



контейнеры Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В целом, по оценке аналитика, можно уверенно сказать, что доля "токсичных валют" в экспортных контрактах РФ упала с 87% до менее чем 50%.



Диверсификация - залог устойчивости

Текущая доля юаня в экспортных расчетах РФ - далеко не предел, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.



- На государственном уровне идет поддержка для наращивания торговли с Китаем - это энергоносители, другое сырье и продукты питания. Есть большой потенциал, развита транспортная инфраструктура, налажены логистические цепочки. Это значит, что объем товарооборота будет только расти, - объясняет она.



Вместе с тем следует быть крайне осторожными: каждая из стран на политической арене следует своим интересам. Пока они совпадают, можно говорить о партнерских или дружественных отношениях.



- Китай всегда стремится к отстаиванию собственных интересов. Долю расчетов есть куда наращивать, но доводить ее до огромных цифр вроде 50% также не стоит, - предостерегает эксперт. - Это приведет к экономической зависимости от КНР при дисбалансе в паре "юань/рубль". В такой ситуации более сильная сторона неизбежно начинает диктовать свои правила. Последствия чрезмерного доверия с западными странами налицо: уверения в преданности, заинтересованности в сотрудничестве сменились антироссийскими санкциями и риторикой, замороженными активами России, которые хотят присвоить.



рубль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению Юлии Макаренко, прежде всего стоит диверсифицировать валюты расчета в торговле со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ, Ближнего Востока в пользу национальных денежных средств и рублей.



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Позитивный сигнал

Рост расчетов в юанях - позитивный сигнал, который говорит о том, что Россия восстанавливает свои объемы импорта и экспорта продукции, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.



- Высокая доля юаня в товарообороте демонстрирует, что Россия увеличивает свой импорт в первую очередь за счет отношений с Китаем. Думаю, что и в перспективе доля юаня в товарных расчетах России будет расти, - добавляет специалист.



По словам аналитика, чтобы валюта активно использовалась во внешнем товарообороте, необходимы две предпосылки. Первая - рост взаимных торговых отношений с той или иной страной. Вторая - стабильность валюты, в которой производятся расчеты.



- В сегодняшних условиях юань - довольно уникальная валюта, так как он стабилен, что позволяет активно использовать его в России при товарных расчетах и даже в процессе инвестирования, - дополняет Абрамов.



Условие стабильности у альтернативных валют дружественных стран реализуется не в полной мере, продолжает он.



- Поэтому товарооборот России с другими дружественными странами будет расти, но доля остальных валют в структуре товарооборота России не будет увеличиваться такими стремительными темпами, как с Китаем. Здесь качественных сдвигов, на мой взгляд, пока не стоит ожидать, - резюмирует Александр Абрамов. Источник - известия

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