Мазари-Шариф. Террорист-смертник подорвал афганских журналистов в иранском культурном центре

18:35 11.03.2023

Террорист-смертник подорвал себя на мероприятии журналистов в Мазари-Шарифе

11.03.23

Террорист-смертник взорвал себя утром 11 марта в городе Мазари-Шариф (север Афганистана) на мероприятии, в котором участвовали журналисты, местные чиновники и несколько религиозных деятелей. Об этом сообщает новостное агентство Tasnim.



Мероприятие проходило в иранском культурном центре "Тебиян". На данный момент известно о гибели двух человек, еще 14 получили ранения. Среди раненых - репортер телеканала Ariana News Наджиб Фарид и его коллега из агентства Pajhwok Абдул-Сабур Сирет. О ранении своего журналиста сообщил и телеканал TOLOnews.



Официальные комментарии по поводу случившегося от радикального движения "Талибан"*, которое контролирует власть в Афганистане, еще не поступали. Ни одна из антиталибских группировок ответственность за атаку в культурном центре "Тебиян" пока на себя не взяла.



Ранее сообщалось, что 9 марта смертник, связанный с афганским филиалом террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта"*, взорвал себя в резиденции губернатора провинции Балх, административным центром которой является Мазари-Шариф. В результате погиб губернатор Балха Мохаммад-Давуд Музаммил. Он стал самым высокопоставленным чиновником талибов, которого террористам из ИГИЛ удалось убить после захвата власти талибами в августе 2021 года.



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