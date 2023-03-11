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Казахстан решил вычислить предложившую внести его в "черный список" Шенгена страну ЕС
18:39 11.03.2023

11.03.23
МИД Казахстана пытается выяснить, какая из стран из стран Европейского Союза предложила внести Казахстан в "список для консультаций" при получении шенгенской визы гражданами республики. Об этом рассказал замглавы МИДа Роман Василенко, сообщает Nur.kz.

"В рамках Шенгенского соглашения по инициативе той или иной страны-участника, действительно, страна может быть внесена в список, к гражданам которой предусматривается процедура консультации между всеми государствами-членами этой зоны перед выдачей визы. Такая процедура предусматривает срок до семи дней. И действительно, Казахстан, не находившийся в этом списке долгие годы, был туда внесен по инициативе одной из стран. Какой, мы пока не знаем. Мы хотим узнать, чтобы понять логику этого шага. Они не обязаны нам раскрывать, какая страна это сделала, по какой причине, но мы надеемся, что с нами поделятся информацией, чтобы мы могли провести переговоры, выяснили, в чем у них есть вопросы", – заявил Василенко.
Информация о том, что Казахстан с 1 марта будет внесен в список, появилась в конце февраля текущего года. В местных СМИ этот список окрестили "черным", однако, в МИДе призвали не сгущать краски, поскольку срок рассмотрения документов на получение шенгенской визы для казахстанцев не изменился - он составляет 15 дней.

Более того, по словам Василенко, власти Казахстана в ближайшее время планируют начать переговоры с партнерами из Евросоюза об облегчении визового режима.
Речь идет о снижении стоимости визового сбора за оформление шенгена, сокращения необходимого для получения визы пакета документов и сроков его рассмотрения.

"Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для наших граждан, как это предусматривает Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и ЕС (вступило в силу в марте 2020 года). В одной из статей соглашения говорится, что стороны соглашаются начать переговоры по облегчению визового режима, чтобы содействовать контактам между людьми и обмену поездками", - уточнил Василенко.
Замминистра напомнил, что Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств Евросоюза в 2017 году. В 2022 году Казахстан подписал взаимное освобождение от виз с Албанией и Андоррой, ранее - с Сербией. С Черногорией у Казахстана действует сезонный безвизовый режим.

ℹ️ В список для консультаций ЕС входят порядка 40 стран, в том числе все республики Центральной Азии, ряд африканских стран и другие не слишком благополучные государства. Нахождение в списке подразумевает более тщательную проверку претендента на шенгенскую визу. В частности, консул должен отправить данные в единую компьютерную базу данных Шенгена и дождаться от системы отдельного разрешения либо запрета на выдачу визы.

Источник - fergana.media
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