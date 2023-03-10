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Пятница, 10.03.2023
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Бекзод Шукуров стал пресс-секретарем премьер-министра Узбекистана
19:14 11.03.2023

На должность пресс-секретаря премьер-министра Узбекистана назначен Бекзод Шукуров, ранее работавший в секретариате правительства по туризму, культуре и массовым коммуникациям.

Бекзод Абдукаюмович Шукуров назначен пресс-секретарем премьер-министра Узбекистана, сообщило УзА.

До назначения, с сентября 2022 года, он работал заведующим сектором массовых коммуникаций и информационной прозрачности секретариата по туризму, культуре и массовым коммуникациям Кабинета министров.

Ранее пресс-секретарем главы правительства в течение многих лет работал Бахтиер Мадаминович Хасанов. Он был освобожден от должности 11 февраля в связи с выходом на пенсию.

Источник - Газета.uz
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