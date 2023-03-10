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|Uzbekistan Airways возглавил Шухрат Худайкулов
19:27 11.03.2023
Председателем правления авиакомпании Uzbekistan Airways назначен Шухрат Худайкулов. До этого компанию возглавлял министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов.
Новым председателем правления авиакомпании Uzbekistan Airways назначен Шухрат Шавкатович Худайкулов, сообщила пресс-служба перевозчика.
Это предусмотрено решением от 10 марта единственного акционера Uzbekistan Airways - Агентства стратегических реформ при президенте Узбекистана.
С 2019 года он занимал пост заместителя председателя правления по коммерции и туризму.
Шухрат Худайкулов родился 26 июля 1984 года в Ургенче. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Организация авиационных перевозок". В 2006 году присоединился к команде НАК "Узбекистон хаво йуллари" и начал свою трудовую деятельность в должности агента по организации обслуживания авиаперевозок международного аэропорта "Ташкент".
В период 2006-2019 работал на различных должностях НАК "Узбекистон хаво йуллари", в том числе в представительствах НАК за рубежом, а также директором коммерческого департамента НАК.
С февраля 2021 года должность председателя правления Uzbekistan Airways занимал министр транспорта Илхом Махкамов, с которым в октябре 2022 года на три года был продлен трудовой договор.
Учредитель компании по авиасервису и туризму AviaST (Россия), в прошлом коммерческий директор регионального представительства Vietnam Airlines во Франции и Европе Зафар Хусаинов ранее отмечал изданию Kapital.uz, что в приложении к Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации) Dос 8335-АN/879, где определяются взаимоотношения авиационной администрации и операторов, указано о невозможности совмещения функций регулятора (Министерство транспорта) и оператора (авиакомпаний).
В случае совмещения позиций этих организаций возникает конфликт интересов в части равноправной конкуренции между операторами, а также теряется контроль за безопасностью выполнения полетов, заявлял он.
При аудите Международная организация гражданской авиации (ИКАО) строго проверяет систему разделения функций между оператором и регулятором. В случае несоблюдения разделения полеты в другие страны могут быть запрещены.