Почему русские опять массово покидают Казахстан, - МК

19:51 11.03.2023 "Че приехал, езжай обратно": переселенцы из Казахстана объяснили причины бегства в Россию

"Люди загоняют себя в кредиты, народ по 15-20 лет не может выбраться из долговой ямы"



С начала прошлого года возрос интерес жителей зарубежья к госпрограмме по добровольному переселению соотечественников в РФ. По официальным данным МВД, за 9 месяцев прошлого года по программе переселения из Казахстана в Россию переехали 14,2 тысячи человек.



Мы поговорили с людьми, которые вернулись на историческую родину.



"Люди загоняют себя в кредиты, народ по 15-20 лет не может выбраться из долговой ямы"



Один из собеседников по национальности русский. Прожил в Казахстане больше 20 лет. В прошлом году переехал в Россию.



– Еще 10 лет назад казахи дружили с русскими, в гости друг к другу ходили, нормально общались, искоса на нас никто не смотрел, – рассказывает мужчина. – А вот года четыре назад нас стали притеснять, хотя я жил в Павлодаре, где полно русских. У многих соотечественников начались проблемы с работой. Принимали либо по знакомству, либо по блату, либо за деньги. Преимущество в любом случае оставалось за казахами.



Общаться с казахами стало тяжело. Что-нибудь не так скажешь – в твой адрес прилетало: че приехал, езжай обратно...



Не могу понять, с чего это началось. Ну не Америку же во всех бедах винить. Возможно, потому что много казахов переселились с юга на север, где проживали русские. А люди из южных регионов всегда недолюбливали русских. Еще в последнее время я замечал, что женщины надели хиджабы, хотя раньше их никто не носил.



Одно время я жил в деревне, так я там оказался один русский. Местные в общении со мной принципиально переходили на казахский. Хотя в школах дети общаются на русском. Казахский язык есть в школьной программе, но его сложнее выучить, чем английский. Для молодежи важнее знать английский. Сам я по-казахски говорю не очень хорошо, но все понимаю. Хотя и сами казахи далеко не все знают родной язык.



Что касается отношений – мало кому можно довериться. Складывалось впечатление, что каждый хочет что-то поиметь с тебя, особенно это касалось гаишников. Если тебя остановили на дороге, можешь сразу готовить купюры...



Второй собеседник жалуется на низкие зарплаты в Казахстане:



– На более-менее приличную должность русскому устроиться проблематично, а уж о карьерном росте мечтать и вовсе не приходится. Заработать и как-то продвинуться можно только в Астане и Алматы.



Я проехал по всему Казахстану – с работой везде напряженка. Был в Туркестане, который считается туристическим местом. В центре там красиво, но стоит отойти чуть дальше – и дикий ужас. В Кентау народ живет бедно, в городе полно цыган и турок. Местные жаловались, что зарабатывают по 30 тысяч тенге (5 тысяч рублей) в месяц. Идешь по дороге, а вокруг вывески: "ломбард", "ломбард", "ломбард", "секонд-хенд"... Уральск – всеми забытый город, застрявший в 70–80-х годах. Нет никакого развития и в Темиртау. Актау – вроде туристический город, там строят новые микрорайоны, но тем не менее зарплаты мизерные. А туристов с каждым годом там все меньше.



Для Казахстана 230–300 тысяч тенге (40–50 тысяч рублей) считается хорошей зарплатой, на нее можно прожить. Но много людей живут на 100 тысяч тенге (17,5 тысячи рублей). Я работал в охране. Мой оклад составлял 130 тысяч тенге (22,5 тысячи рублей). Снимал квартиру за 40 тысяч тенге (7 тысяч рублей), за коммуналку отдавал 50 тысяч тенге (8,7 тысячи рублей), остальные деньги уходили на еду. Если бы не возил товары из Европы, долго не протянул бы.



Еще одна девушка, по национальности казашка, объяснила причину своего переезда:



– В Казахстане я работала лаборантом на нефтеперерабатывающем заводе. Начальница у нас – казашка. Когда я вышла замуж за русского, отношение ко мне изменилось. Во всяком случае, мне дали понять, что о повышении я могу не мечтать. В итоге 7 лет провела на одной должности. Если бы вышла замуж за казаха, то через два года моя карьера пошла бы вверх. Получала я 160–200 тысяч тенге (28–35 тысяч рублей).



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В России устроилась на работу через две недели после приезда. В компании нанотехнологий прошла собеседование, написала тест, и меня приняли. Работодатель посмотрел на мой стаж и положил зарплату в два раза больше, чем я получала в Казахстане. До сих пор в шоке.



Из Казахстана за последнее время уехали шесть моих знакомых семей. Еще одна подруга собирается. Многие говорят, что Россия такая-сякая, а мне есть с чем сравнить, меня здесь все устраивает. Правда, со сменой гражданства я пока не стану торопиться.



Поделился своим мнением мужчина, который в Казахстане работал детским тренером:



– Я работал в колледже, за тренерскую работу мне платили 40 тысяч тенге (7 тысяч рублей). Семь лет назад из Казахстана в Россию уехали мои родители. Основная причина – экология. Дышать там нечем. Например, мы жили в одном районе, где находился алюминиевый завод. Стояла такая гарь и вонь, что окно не откроешь. В другом районе жили рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Если одежду вывешивали на балкон, утром она вся воняла.



Работу в России я нашел быстро. Зашел в первый попавшийся спортклуб, рассказал, что умею. Мне говорят: завтра сможете выйти?



Продукты в России тоже лучше. Здесь такая божественная молочка! А санкции меня не пугают. Одежду буду заказывать через Казахстан. Машины друг возит из Японии.



Следующий переселенец признается, что хоть и переехал в Россию, но в ближайшие два года гражданство менять не собирается:



– С казахстанским паспортом могу за границу ездить. Как только в России все утрясется, тогда поменяю гражданство. В Казахстане будущее туманно. Там люди загоняют себя в кредиты. Народ по 15-20 лет не может выбраться из долговой ямы. У меня большинство знакомых по уши в кредитах. Среднестатистическому гражданину нереально накопить деньги собственное жилье. Судите сами, человек получает 100 тысяч тенге (17,5 тысячи рублей), а стоимость квартиры – 10-12 млн (1,8 млн – 2 млн рублей). Люди и рады были уехать, но все связаны банковскими долгами. Не представляю, как выживают те, кто работает техничкой или уборщицей. Они получают по 40–60 тысяч тенге (7–10,5 тысяч рублей).



Молодежь тоже хочет красиво жить, но не все себе могут позволить. Поэтому есть такие, кто оформляет кредиты на бабушек, те с пенсии рассчитываются. В этом плане родственников часто подставляют. Я знаю пару молодоженов, которые временно поселились у своего дяди. Ему нужны были деньги, и он попросил их оформить на себя кредит. Они отказали. В итоге их выгнали из квартиры.



В целом в России больше возможностей. Мне курьер рассказал, что получает здесь 250 рублей за час работы. В месяц у него выходит около 60–70 тысяч рублей. Выходит, любой курьер в России может легко накопить на квартиру и машину в Казахстане. Конечно, при желании и в Казахстане можно накопить, но на это уйдет вся жизнь.



Один мой знакомый из-за того, что не мог погасить долги, приехал в Россию, устроился на завод, где делают бронежилеты. Столько, сколько он получает здесь, никогда не заработает в Казахстане.



Многие мои знакомые в последнее время покидают Казахстан. Кто-то едет в Россию, кто-то в Европу. Один приятель уехал в Чехию, говорит, что в Казахстан больше не вернется. Другой устроился в Германии. Так и сказал: "Это теперь моя родина, больше никуда не хочу".



Алиса Селезнева

10.03.23 Источник - МК

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