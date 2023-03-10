Жители Нарына митингом протеста заставили пообщаться с ними президента Жапарова

23:13 11.03.2023

Жители Нарына вышли на митинг, с ними встретился Садыр Жапаров

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Продолжение: Президент С.Жапаров о ККМ и налогах: Я же это все не беру с неба, все нужно взять под контроль



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 11 марта в рамках рабочей поездки в Нарынскую область провел встречу с местными жителями.



Как пишет пресс-служба президента, глава государства после завершения рабочего совещания, проходившего в здании областной администрации, встретился с собравшимися здесь людьми и провел с ними беседу.



Местные жители поднимали вопросы касающиеся внедрения контрольно-кассовых машин (ККМ), повышения штрафов за нарушение Правил дорожного движения, инфраструктурных проблем города и области, а также вопросы личного характера.



Садыр Жапаров объяснил присутствующим, что фискализация налоговых процедур проводится прежде всего для повышения прозрачности и увеличения налоговых сборов в республиканский бюджет, благодаря чему появляется возможность для строительства новых дорог, социальных объектов, повышения зарплат, пенсий и пособий.



По всем озвученным вопросам даны поручения соответствующим структурам, Садыр Жапаров поручил решить их в порядке приоритетности.



Ранее жители Нарына вышли на митинг против использования ККМ.



