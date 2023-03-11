Грузинские буяны. Кто о чем.., - Г.Симаков

00:04 12.03.2023

ГЕННАДИЙ СИМАКОВ | 11.03.2023

Грузинские буяны

Если власть – действительно власть, а не собрание марионеток...



Да, они именно буянят, а Вахтанг Кикабидзе из своего личного ада, куда он, несомненно, попал за свою предательскую русофобию (кем был бы Мимино без своего друга Данелии, советского режиссера?), довольно потирает ручонки.



Все идет по плану. Гордые горцы, возмущенные побегом креаклов, взялись за булыжники и хачапури: в самом деле, нельзя же называть иноагентами всякого, кто хочет развала страны? Маскируется это буянство, конечно, под интеграцию в Европейский союз, хотя мы хорошо знаем, к чему такая интеграция ведет. К разгулу глобализма, завоеванию рынка трансконтинентальными гнидами… простите, гигантами, к скоропостижному умиранию остатков экономики и прочим прелестям, к которым маленькие, но гордые государства стремятся с самоубийственной настойчивостью.



И ведь никого, ничему и никогда история не учит. Хотя показывает на десятках примеров: как только власть дает слабину, робкие грузины (все претензии к Лермонтову) сразу перестают быть робкими. Они начинают жаждать крови и быстро ее находят. Неважно чью: для этой цели подойдет любой юноша, который пришел бороться за все хорошее против всего плохого, вскормленный кока-колой любитель селфи в автозаках – это такая чудная игра, такой восхитительный всплеск адреналина!!



Прекрасно подойдет и старушка с долмой, приковылявшая, чтобы поддержать протестующих, или какой-нибудь музыкант, скрипку которого разобьет шальная пуля.



Никто никогда не узнает, чей булыжник разбил юноше череп, кто толкнул старушку под колеса автозака, кто прицельно выстрелил в музыканта, – дело будет сделано. Толпа почувствует кровь и пойдет вразнос.



Как только в бойцов "Беркута" начинают лететь коктейли Молотова, власть обязана стрелять на поражение. Власть (если она действительно власть, а не собрание марионеток) обязана применять самые жесткие методы, не оглядываясь на вопли мировых кликуш.



Потому что дальше будет только хуже. Потому что потом польется кровь невинных людей, потому что поднимут головы нацисты, реваншисты, глобалисты и прочая нечисть.



Потому что порядок может навести только твердая рука, и нетрудно догадаться, через какой океан эта рука будет протянута, если власть даст слабину. Вместо раздавленной в целях раскрутки очередного майдана старушки с долмой прилетит представительница заокеанской державы с печеньками – вот ее почему-то никто не убьет, даже мысли такой не возникнет у рассаженных по крышам снайперов. Хотя убивать вокруг будут направо и налево…



Честно говоря, я не знаю, хватит ли у правительства Грузии, у членов парламента и так далее ума твердости, силы воли и прозорливости, чтобы понять: если в ближайшее время уличные буяны не будут отправлены туда, куда они стремятся, то будет гораздо, гораздо хуже.



А отправлены они должны быть не просто так, они должны получить статус иностранного агента: пусть почувствуют на своей шкуре то, чего они справедливо боялись. Мы это прошли: с началом СВО страну покинули десятки не самых ценных для общества людей и иногда кажется, что в самом деле дышать стало легче.



Беда в том, что пока власть применяет газ, резиновые пули и дубинки, которые ничего не дают, а только распаляют вполне обученных правилам уличного боя людей. Это не безобидные и бестолковые студенты. Это, как мы хорошо знаем, прошедшие обучение профессионалы. И цель у тех, кто их направил в Грузию, – взорвать республику изнутри, создать еще одного контролируемого и агрессивного сателлита на ближних рубежах России.