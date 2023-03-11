Чиновничье идиотство. Зачем России членство в вражеских ВТО и ВОЗ? - В.Катасонов

00:50 12.03.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 11.03.2023 |

Для чего России и ВОЗ и ВТО в обстановке СВО?

После начала СВО мы наблюдаем прямое противостояние России и Запада, причем Запад хочет сохранить свое влияние на Россию, используя такой важный канал, как международные организации. И не только международные организации экономического и финансового профиля, но и другие. Например, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), через которую можно навязывать странам-членам локдауны в экономике, продвигать сомнительную, даже опасную продукцию Биг Фармы, чипировать население и устанавливать цифровой контроль над людьми под видом борьбы с пандемиями и пр.



Чиновники идут на любые хитрости и увертки, чтобы сохранить тот status-quo в вопросе членства России в международных организациях, который был до 24 февраля прошлого года. А его следовало бы отменить задолго до этой даты. Взять ту же ВТО. В нее нас втянули силой и обманом в 2012 году. Основная заслуга в этом принадлежит Эльвире Набиуллиной, которая была министром экономического развития.



Вступление России в ВТО не имело никаких рациональных объяснений. Смысл членства в указанной организации был бы в том случае, если Россия стремилась бы выйти на внешние рынки с готовой промышленной продукцией. Ведь в рамках ВТО действуют минимальные пошлины для промышленных товаров. Однако у России не было и нет значительного количества такой продукции в экспорте. Она является "экономикой трубы" и до 2012 года поставляла в другие страны нефть, природный газ, руды металлов, лес и другие сырьевые товары без пошлин. А после 2012 года России пришлось понизить свои импортные пошлины на готовую продукцию, в результате в течение нескольких лет были убиты остатки обрабатывающей промышленности, поставлявшей товары на внутренний рынок. Вступление РФ в ВТО завершило процесс деиндустриализации страны.



В прошлом году исполнилось десять лет пребывания России в ВТО, но и эта дата не была отмечена никаким серьезным исследованием и отчетом о результатах членства страны в ВТО. Ни одного случая серьезного отстаивания интересов Российской Федерации на площадке указанной организации мне неизвестно. После 24 февраля 2022 года против Российской Федерации стали вводиться санкции, значительная часть которых касается российского импорта и экспорта. Число таких санкций исчисляется сотнями. Они являются незаконными как с точки зрения международного права (не одобрены Советом Безопасности ООН), так и с точки зрения устава ВТО. Руководство ВТО нисколько не возражает против нарушения устава ВТО Соединенными Штатами, Великобританией, Японией и другими странами коллективного Запада. Я ни от одного российского ведомства не слышу внятных разъяснений по вопросу о таких нарушениях. Почему, например, Российская Федерация до сих пор не поставила вопрос об исключении США и других стран коллективного Запада из ВТО за грубое нарушение ими устава этой организации?



Правда, есть ряд политиков, которые нарушают хор защитников сохранения российского status-quo в международных организациях. В марте 2022 года в Госдуме депутаты фракции СРЗП внесли законопроект о денонсации протокола о присоединении РФ к соглашению об учреждении ВТО. В апреле 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России в ВТО, МВФ и ВОЗ.



Прошел почти год. Где результаты?



9 декабря 2022 года депутаты от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать протокол о вступлении России в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития.



Какова судьба законопроекта?



Глава фракции СРЗП Сергей Миронов недавно напомнил о тех пагубных последствиях, которые порождает членство в ВТО: "Подарком для недругов России и доморощенной офшорной аристократии – причем поистине царским подарком – стало как раз вступление нашей страны в ВТО. Мы приняли на себя обязательства, которые выгодны лишь некоторым экспортерам и душат всю остальную экономику страны. По-другому и быть не могло, ведь ВТО создавалась как инструмент однополярного мира, неоколониальной экономической модели, в которой нам уготована роль сырьевого придатка".



Сохранение членства России в ВТО стало абсолютно недопустимым, по мнению депутата, после 24 февраля прошлого года: "События последних месяцев только подтвердили нашу правоту. Постоянное расширение и ужесточение санкций фактически лишили Россию статуса "наиболее благоприятствуемой нации" со стороны многих стран – членов ВТО. С другой стороны, без всякой ВТО мы успешно развиваем сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован. Идет сложный и долгий процесс созидания справедливого многополярного мира, в котором не будет места кабальным соглашениям, навязанным "старшим братом"".



Стоит напомнить, что советская экономика с конца 20-х годов ХХ века встала на путь индустриализации и демонстрировала невероятно высокие темпы роста. А между тем на момент, когда стартовала первая пятилетка (1 октября 1928 года), Советский Союз еще находился в международной изоляции. Лишь спустя пять лет после начала первой пятилетки общее собрание Лиги Наций приняло постановление о приеме СССР в Лигу. СССР был членом Лиги Наций около пяти лет, в конце 1939 года был исключен. После Второй мировой войны СССР не стал членом учрежденного на конференции в Бреттон-Вудсе (1944 год) Международного валютного фонда. Позднее, когда в 1947 году было создано Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ – предшественник ВТО) СССР также отказался от участия в нем.



Некоторые говорят: СССР имел высокие темпы экономического развития несмотря на то, что не участвовал в МВФ, Всемирном банке, ГАТТ. Я поправлю ошибку: не "несмотря на то", а благодаря тому, что нашей страны не было в этих организациях.