Выборы в Турции: кто победит и что ждать России? - Айнур Курманов

10:15 12.03.2023 Айнур Курманов



Турцию трясет в прямом и переносном смысле. Как от постоянных землетрясений и вызванных ими наводнений и оползней, так и от ускорения политических процессов, связанных с объявлением всеобщих выборов на 14 мая, исход которых неизвестен.



Природные явления и спровоцированная ими катастрофа вместе с географическим может изменить и политический ландшафт страны, так как теперь большой вопрос, справится ли нынешняя конструкция и правящая коалиция с Эрдоганом во главе с новыми вызовами



Так, только 10 марта в Анатолии по сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра произошло землетрясение магнитудой 4,7 недалеко от города Кайсери с населением полмиллиона человек. При этом ряд городов в 10 провинциях лежат в руинах, а общая сумма ущерба превысит сотню миллиардов долларов.



Об этом заявила по данным издания Turkish.aawsat.com постоянный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон, которая отметила, что 2,7 миллиона человек были перемещены и стали беженцами из-за землетрясения, а почти 600 тысяч зданий или рабочих мест были разрушены.



"С учетом сделанных на сегодняшний день расчетов подсчитано, что сумма ущерба, нанесенного правительством и поддержанного международными партнерами, превысит $100 млрд", - сказала Винтон.



В качестве ответа на данную общенациональную трагедию Реджеп Тайип Эрдоган по сообщению агентства Анадолу предложил беспрецедентный план восстановления, который будет осуществляться в случае, если прежняя партия справедливости в альянсе с националистами сохранит власть.



"Негативные последствия бедствия ощутили на себе более 14 млн жителей Турции. Планируем фактически с нуля восстанавливать города. Мы полны решимости работать до тех пор, пока 3,5 млн жителей зоны бедствия не будут поэтапно обеспечены безопасным жильем", – заверил турецкий лидер.



Вообще, по словам президента, задачей кабинета министров возвести за 12 месяцев с момента землетрясения в пострадавших провинциях 319 тысяч единиц жилья, включая 75 тысяч сельских домов. Подобная программа подразумевает огромные инвестиции, которые могут быть извлечены только благодаря росту экспорта и дальнейшему развитию транспортного и энергетического хаба.



И теперь осуществление такой грандиозной задачи во многом зависит от того как проголосуют жители Турции, травмированные потерей жилья, работы и гибелью 47 тысяч человек. При этом Эрдоган и его сторонники решили не переносить на поздний срок дату всеобщих выборов, назначив их на 14 мая, как и планировалось ранее.



По данным турецкого издания Нaberler.com правящая коалиция отвергла другую предлагаемую дату 18 июня в связи с тем, что она "совпала с университетским экзаменационным календарем, который касается будущего миллионов наших молодых людей.



"Опять же, эта дата совпала с периодом, когда сотни тысяч наших соотечественников из Турции и из-за рубежа отправились в благословенные земли для совершения хадж-фаризы", – отмечает издание.



Плюс миллионы турок в этот период уедут в свои родные села и города или на курорты и не будут задействованы в голосовании.



В действительности, скорее всего, в окружении президента посчитали, что лучше провести выборы сейчас в мае, пока все негативные социально-экономические последствия от произошедших событий не повлияли на умонастроения граждан.



Кроме этого, уезжающие в сельскую местность или в хадж – как раз правоконсервативная часть избирателей, поддерживающая националистов и Партию справедливости и развития (ПСР).



Правда, оппозиция не стояла на месте и 8 марта определилась с кандидатурой главного консолидированного конкурента Эрдогана. Им стал 74-летний Кемаль Кылычдароглу, глава Народно-республиканской партии (НРП).



Он как раз лидер современных кемалистов, так как данная партия была основана еще Мустафой Ататюрком более 100 лет назад.



Вокруг этого деятеля была образована широкая коалиция из шести партий, которая постарается выдавить ПСР и националистов с ведущих позиций во время голосования в парламент. Хотя и внутри оппозиционного альянса не все просто, так как многие предлагали выдвинуть в качестве кандидатов популярных политиков – мэров Анкары или Стамбула. И только обещание того, что они займут важные посты в будущей администрации, охладило пыл противников Кылычдароглу.



И возможно для Эрдогана это лучший вариант, так как не молодой лидер кемалистов может вновь проиграть гонку не просто нынешнему президенту, а значительной части правящего класса, представленного капитанами крупных производственных монополий, поднявшихся благодаря девальвации лиры и доступным дешевым энергоносителям.



Тем более, что несмотря на землетрясение, Эрдоган и ведущие министры продолжают выступать с антизападной риторикой, демонстрируя всем, как ущемляют турецкие интересы их "союзники", тогда как леволиберальная оппозиция представляется как агентура США внутри страны. Впрочем, оппозиционеры действительно постоянно жалуются в ЕС на нарушение прав человека и бегают в американское посольство, подтверждая этот ярлык.



Правда, сразу же после объявления даты выборов началась настоящая война социологических опросов от различных компаний и институтов. Естественно, что прозападные и оппозиционные группы стремятся показать, что Кемаль Кылычдароглу побеждает Реджепа Эрдогана прямо в первом же туре.



Так, например, турецкая редакция Euronews опубликовала данные опросов трех компаний.



Так, согласно результатам, объявленным PIAR 10 марта, кандидат от Национального альянса Кылычдароглу получил 57,1 процента голосов, в то время как кандидат от Республиканского альянса Эрдоган остался на уровне 42,9 процента. Исследование ПМААР проводилось с помощью компьютерного телефонного опроса (КППИ) с участием 12 тысяч человек в 460 городах страны.



Вторым проводил опросы ORC. Соответственно, замер общественного мнения показал следующие результаты: 56,8 процента голосов за Кемаля Кылычдароглу, в то время как Реджеп Тайип Эрдоган получил 43,2 процента. Опрос проводился через CATI с участием 28 тысяч человек в 850 городах.



После того, как кандидатура Кемаля Кылычдароглу была официально объявлена, первый опрос был проведен Alfa Research (ALF). В опросе Кылычдароглу, кандидат от Национального альянса, получил 55,1 процента голосов, в то время как кандидат от президентского альянса Эрдоган остался на уровне 44,9 процента.



Но не стоит верить всем приведенным данным, так как подобные замеры обычно являются частью предвыборной агитации и манипуляцией, не отражающих реальные настроения избирателей. Например, издание Takvim.com.tr опубликовало список кому на самом деле принадлежит основные исследовательские фирмы в стране, и выяснилось, что большинство из них принадлежат к сторонникам оппозиции.



Поэтому мы еще увидим новые и новые опросы и дальнейшее усиление информационной борьбы. Но исход на сегодняшний момент не ясен, так как в течение двух месяцев настроения способны качнуться в любую сторону. Повлиять на мнения могут и возможные теракты, которые хотели устроить различные курдские группировки, поддерживаемые и вооружаемые Вашингтоном.



Для Эрдогана же неименным становится стремление опереться на традиционные слои и национал-патриотические группы, влияние, которых усилилось за последние годы внутри общества. Плюс очевидно, что жесткая позиция Анкары по недопущению пересмотра соглашения о проливах Монтре и отказу в пропуске кораблей США и Великобритании импонирует многим офицерам и сторонникам усиления армии.



Картину несколько подпортили сообщения о том, что якобы турецкие власти поддались давлению Белого дома и присоединились к западным санкциям в отношении России. Распространителем провокационной информации вновь стал Bloomberg сообщил, что "турецкие власти запретили санкционированным товарам пересекать границу с Россией с 1 марта".



Агентство цитирует Мустафу Боячиоглу, генерального директора стамбульской таможенной брокерской фирмы Subasi, который сказал, что, по их мнению, решение касается расширения санкций ЕС против России.



Однако издания Τurkrus.com и Cumhuriyet.com.tr не подтверждают этого, ссылаясь на того же чиновника и ждут разрешения проблемы в начале следующей недели.



"Отсутствие официального объявления по этому вопросу и отсутствие переходного периода привели к путанице среди логистических компаний", – сказал Бояджиоглу.



Согласно отчету, некоторые российские грузоперевозчики говорят, что турецкие таможенные органы пообещали к понедельнику (13 марта), что товар вернется в нужное русло. В докладе говорится, что перебои, возникшие во время добавления данных о 10-м пакете санкций ЕС в электронную транзитную систему, были вызваны техническими трудностями. Поэтому сектор сейчас в ожидании понедельника 13 марта.



На этом фоне Анкара пока не пошла на осуществление требования американцев прекратить обслуживать выпушенные в США авиалайнеры, используемые Россией. Они как летают, так и летают, а количество рейсов и пассажиров за последний месяц только увеличилось.



Идут параллельно и интенсивные переговоры с Тегераном. Так, 8 марта в аэропорт Анкары прилетел с дружественным визитом министр иностранных дел Ирана, заявивший следующее:



"Мы прибыли в эту страну, чтобы выразить сочувствие турецкому народу и правительству во время землетрясения. Выезжаем в районы землетрясений".



В свою очередь МИД Турции приветствовал соглашение, заключенное между Ираном и Саудовской Аравией, при посреднической роли КНР о восстановлении дипломатических отношений. Все это говорит о том, что Эрдоган пока следует в рамках объявленной линии на усиление собственного суверенитета и дальше выстраивает взаимовыгодные отношения с Россией и Ираном, конструктивно участвуя и в мирном урегулировании в Сирии.



В связи с этим сохранение прежнего режима в Турции является жизненно важным в целях сохранения создаваемой новой конструкции мировых отношений и напротив приход к власти прозападных сил усилил бы дестабилизацию в регионе и помог бы США в деле противостояния России и Китаю. Источник - politnavigator.net

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