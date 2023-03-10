Блогер Гоблин получил грант 19 миллионов рублей от фонда Путина

10:19 12.03.2023

Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда на сумму в 19,2 миллиона рублей



МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогер "Гоблин" (настоящее имя - Дмитрий Пучков) вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), ему выделили более 19,2 миллиона рублей на программу "Вечерний излучатель", следует из информации на сайте фонда.



