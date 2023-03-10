|Блогер Гоблин получил грант 19 миллионов рублей от фонда Путина
10:19 12.03.2023
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда на сумму в 19,2 миллиона рублей
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогер "Гоблин" (настоящее имя - Дмитрий Пучков) вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), ему выделили более 19,2 миллиона рублей на программу "Вечерний излучатель", следует из информации на сайте фонда.
Ранее в пресс-службе ПФКИ сообщили, что грантовую поддержку в нынешнем году получит 881 творческий проект из 83 регионов страны, общая сумма поддержки составит более 3,7 миллиарда рублей. Гранты получили также проекты с участием певца Shaman, пианиста Дениса Мацуева и дирижера Теодора Курентзиса.
Согласно данным на сайте фонда, шоу "Вечерний излучатель" планируется направить на работу по защите российских культурных ценностей и "очищению от наносного негатива" национальной памяти и истории России. "Проект будет формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство", - говорится в сообщении.
Заявочная кампания на первый конкурс 2023 года проходила с 20 октября до 17 ноября 2022 года. Всего в фонд было подано 8793 заявки, прошли экспертизу и получили итоговую оценку 8467 проектов.